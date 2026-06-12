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पिता का सपना, मां का संघर्ष और पलक की उड़ान, भारतीय टीम में चयन के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत

डिजाइन इमेज ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड और रांची जिला क्रिकेट के लिए यह गौरव का क्षण है. रांची जिला क्रिकेट संघ की अंडर-19 महिला खिलाड़ी कुमारी पलक का चयन भारतीय टीम में हुआ है. श्रीलंका महिला टीम के भारत दौरे के लिए घोषित भारतीय अंडर-19 टीम में पलक को टी-20 और एकदिवसीय दोनों प्रारूपों के लिए चुना गया है. रांची जिला क्रिकेट संघ की ओर से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली वह झारखंड की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं. इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे झारखंड को गर्व करने का अवसर दिया है. भारतीय टीम में चयन के बाद ईटीवी भारत ने पलक और उनके कोच पंक्षित कुमार महतो से विशेष बातचीत की. बातचीत के दौरान पलक ने अपनी क्रिकेट यात्रा, संघर्ष, परिवार और भविष्य के सपनों को साझा किया. पलक और उनके कोच से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ETV Bharat) सवाल: भारतीय टीम में चयन होने की खबर मिली तो सबसे पहले क्या महसूस हुआ? पलक: यह मेरे लिए बहुत भावुक पल था. जब चयन की सूचना मिली तो सबसे पहले मुझे अपने पिताजी की याद आई. क्रिकेट खेलना और भारत के लिए खेलना उनका सपना था. आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जहां भी होंगे, बहुत खुश होंगे. उनका सपना धीरे-धीरे पूरा हो रहा है. मैं चाहती हूं कि आगे भी मेहनत करूं और उनके सपनों को पूरी तरह साकार कर सकूं. सवाल: आपकी क्रिकेट यात्रा कैसे शुरू हुई? पलक: मेरी क्रिकेट की शुरुआत ओरमांझी क्रिकेट क्लब से हुई. बचपन से ही खेलों में रुचि थी, लेकिन क्रिकेट के प्रति विशेष लगाव था. क्लब में नियमित अभ्यास शुरू किया और धीरे-धीरे जिला तथा राज्य स्तर तक पहुंची. मुझे हमेशा अपने कोच का मार्गदर्शन मिला, जिसने आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिया. प्रैक्टिस करती कुमारी पलक (ETV Bharat) सवाल: परिवार का कितना सहयोग मिला? पलक: मेरी मां संगीता भगत महिला थाना में कार्यरत हैं. पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मां ने कभी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी. उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया. लोग सोचते हैं कि पुलिस परिवार में बहुत सख्ती होती होगी, लेकिन मुझे घर में कभी ऐसा माहौल नहीं मिला. मां ने हमेशा मुझे अपनी पसंद का क्षेत्र चुनने और उसमें आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी. सवाल: पढ़ाई और क्रिकेट के बीच संतुलन कैसे बनाती हैं? पलक: फिलहाल मैं राम टहल इंटर कॉलेज, ओरमांझी में प्लस-टू की छात्रा हूं. पढ़ाई और क्रिकेट दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं. समय का सही प्रबंधन बहुत जरूरी होता है. अभ्यास के साथ-साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती हूं. कई बार चुनौतियां आती हैं, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट हो तो संतुलन बनाना आसान हो जाता है.