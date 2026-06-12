पिता का सपना, मां का संघर्ष और पलक की उड़ान, भारतीय टीम में चयन के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत
झारखंड की पलक का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम अंडर-19 के लिए हुआ है. उन्होंने अपने करियर और जिंदगी के बारे में संवाददाता चंदन भट्टाचार्य से बात की.
Published : June 12, 2026 at 7:19 PM IST
रांची: झारखंड और रांची जिला क्रिकेट के लिए यह गौरव का क्षण है. रांची जिला क्रिकेट संघ की अंडर-19 महिला खिलाड़ी कुमारी पलक का चयन भारतीय टीम में हुआ है. श्रीलंका महिला टीम के भारत दौरे के लिए घोषित भारतीय अंडर-19 टीम में पलक को टी-20 और एकदिवसीय दोनों प्रारूपों के लिए चुना गया है. रांची जिला क्रिकेट संघ की ओर से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली वह झारखंड की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं. इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे झारखंड को गर्व करने का अवसर दिया है.
भारतीय टीम में चयन के बाद ईटीवी भारत ने पलक और उनके कोच पंक्षित कुमार महतो से विशेष बातचीत की. बातचीत के दौरान पलक ने अपनी क्रिकेट यात्रा, संघर्ष, परिवार और भविष्य के सपनों को साझा किया.
सवाल: भारतीय टीम में चयन होने की खबर मिली तो सबसे पहले क्या महसूस हुआ?
पलक: यह मेरे लिए बहुत भावुक पल था. जब चयन की सूचना मिली तो सबसे पहले मुझे अपने पिताजी की याद आई. क्रिकेट खेलना और भारत के लिए खेलना उनका सपना था. आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जहां भी होंगे, बहुत खुश होंगे. उनका सपना धीरे-धीरे पूरा हो रहा है. मैं चाहती हूं कि आगे भी मेहनत करूं और उनके सपनों को पूरी तरह साकार कर सकूं.
सवाल: आपकी क्रिकेट यात्रा कैसे शुरू हुई?
पलक: मेरी क्रिकेट की शुरुआत ओरमांझी क्रिकेट क्लब से हुई. बचपन से ही खेलों में रुचि थी, लेकिन क्रिकेट के प्रति विशेष लगाव था. क्लब में नियमित अभ्यास शुरू किया और धीरे-धीरे जिला तथा राज्य स्तर तक पहुंची. मुझे हमेशा अपने कोच का मार्गदर्शन मिला, जिसने आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिया.
सवाल: परिवार का कितना सहयोग मिला?
पलक: मेरी मां संगीता भगत महिला थाना में कार्यरत हैं. पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मां ने कभी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी. उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया. लोग सोचते हैं कि पुलिस परिवार में बहुत सख्ती होती होगी, लेकिन मुझे घर में कभी ऐसा माहौल नहीं मिला. मां ने हमेशा मुझे अपनी पसंद का क्षेत्र चुनने और उसमें आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी.
सवाल: पढ़ाई और क्रिकेट के बीच संतुलन कैसे बनाती हैं?
पलक: फिलहाल मैं राम टहल इंटर कॉलेज, ओरमांझी में प्लस-टू की छात्रा हूं. पढ़ाई और क्रिकेट दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं. समय का सही प्रबंधन बहुत जरूरी होता है. अभ्यास के साथ-साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती हूं. कई बार चुनौतियां आती हैं, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट हो तो संतुलन बनाना आसान हो जाता है.
सवाल: आपके क्रिकेट करियर की कुछ खास उपलब्धियां?
पलक: मुझे बल्लेबाजी करना पसंद है. कई मौकों पर मैंने एक पारी में 150 से अधिक रन बनाए हैं. राज्य स्तरीय क्रिकेट में मेरा सर्वोच्च स्कोर 200 रन से ज्यादा रहा है. हालांकि मैं व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज्यादा टीम की सफलता को महत्व देती हूं.
सवाल: आगे का लक्ष्य क्या है?
पलक: अभी भारतीय अंडर-19 टीम में चयन हुआ है, लेकिन मेरा सपना यहीं तक सीमित नहीं है. मैं भारतीय सीनियर महिला टीम में खेलना चाहती हूं और लंबे समय तक देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती हूं. मैं चाहती हूं कि लोग मुझे किसी खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि मेरे अपने नाम और प्रदर्शन से पहचानें.
सवाल: क्या कोई पसंदीदा क्रिकेटर है जिससे प्रेरणा मिलती है?
पलक: मैं सभी अच्छे खिलाड़ियों से सीखने की कोशिश करती हूं, लेकिन किसी एक खिलाड़ी को आदर्श नहीं मानती. मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी अलग पहचान बनाऊं और अपने खेल के दम पर आगे बढ़ूं.
कोच पंक्षित कुमार महतो ने क्या कहा?
पलक के कोच पंक्षित कुमार महतो ने कहा कि यह सफलता वर्षों की मेहनत और अनुशासन का परिणाम है. पलक शुरू से ही बेहद अनुशासित खिलाड़ी रही है. वह हमेशा समय पर अभ्यास के लिए पहुंचती थी और कभी मेहनत से पीछे नहीं हटी. उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी निरंतरता है. चाहे मौसम कैसा भी हो, वह अभ्यास करना नहीं छोड़ती थी. आज भारतीय टीम में उसका चयन होना उसकी लगन और समर्पण का परिणाम है. मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में वह भारतीय सीनियर टीम तक जरूर पहुंचेगी.
उन्होंने कहा कि पलक की सफलता झारखंड की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी. छोटे शहरों और सीमित संसाधनों के बावजूद यदि लक्ष्य बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो तो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा जा सकता है.
भारतीय टीम में चयन के साथ ही पलक ने यह साबित कर दिया है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती. पिता का सपना, मां का संघर्ष और अपनी अथक मेहनत के दम पर वह अब भारतीय जर्सी पहनने की दहलीज पर खड़ी हैं. पूरे झारखंड की निगाहें अब उनके प्रदर्शन पर टिकी हैं और सभी को उम्मीद है कि यह युवा खिलाड़ी आने वाले वर्षों में देश का नाम और ऊंचा करेगी.
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