'युवाओं को फोन पर समय बिताने के बजाय पढ़ने की आदत डालनी चाहिए': केंद्रीय मंत्री

बेंगलुरु के पुस्तक मेले में एच.डी. कुमारस्वामी. ( ETV Bharat )

कुमारस्वामी ने चिंता व्यक्त की कि सरकार ने पिछले चार-पांच सालों से कन्नड़ किताबें थोक में नहीं खरीदी हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं. उन्होंने इसे चिंताजनक बताया. अधिकारियों से तुरंत कार्यवाही करने का आग्रह करते हुए कहा कि "राज्य की हालत इतनी खराब नहीं है कि हम कन्नड़ किताबें खरीद न सकें."

कन्नड़ पुस्तकों की थोक खरीद पर रोकः

बेंगलुरु के पुस्तक मेले में एच.डी. कुमारस्वामी व अन्य. (ETV Bharat)

एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, "युवाओं को मोबाइल फोन पर ज़्यादा समय बिताने के बजाय पढ़ने की आदत डालनी चाहिए. राज्य सरकार को ध्यान और स्नेह से किताबें खरीदकर इस संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए."

बेंगलुरु: केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार से सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कन्नड़ पुस्तकों की थोक खरीद को फिर से शुरू करने का आह्वान किया है. शनिवार को बेंगलुरु में कन्नड़ राज्योत्सव समारोह में आयोजित पुस्तक मेले में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए.

किताब की प्रशंसा कीः

कुमारस्वामी कहा कि सार्वजनिक पुस्तकालयों में किताबें साहित्य में रुचि पैदा करने और कन्नड़ भाषा के प्रति गौरव की भावना को बढ़ावा देने में मदद करती हैं.

उन्होंने कन्नड़ के समृद्ध साहित्यिक इतिहास की प्रशंसा की और टी.आर. सुब्बा राव के उपन्यास "दुर्गास्तंभ" जैसी कृतियों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह पुस्तक उन्हें हर बार प्रेरित करती है.

पुस्तकें खरीदने की सलाहः

कुमारस्वामी ने कहा कि कन्नड़ में ऐसी अनगिनत कालातीत रचनाएं हैं. सरकार को औपचारिकतावश नहीं, बल्कि हमारी भाषा, साहित्य और लेखकों के प्रति सच्चे प्रेम के कारण पुस्तकें खरीदनी चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने प्रकाशकों के सामने आज कामकाज जारी रखने में आने वाली चुनौतियों को भी स्वीकार किया. सपना बुक हाउस जैसे प्रकाशकों के काम की सराहना करते हुए कहा कि उनकी प्रतिबद्धता कन्नड़ साहित्य को जीवित रखती है.

बेंगलुरु के पुस्तक मेले में एच.डी. कुमारस्वामी व अन्य. (ETV Bharat)

सुधा मूर्ति भी रहीं मौजूदः

कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति, लेखक जनागेरे वेंकटरमैया, अभिनेता-लेखक अनिरुद्ध जाटकर, अभिनेत्री अंकिता अमर और कई अन्य प्रसिद्ध लेखक और पाठक शामिल हुए.

