उत्तराखंड में 3 करोड़ से अधिक की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने बताया कुमाऊं का सबसे बड़ा सप्लायर

उत्तराखंड में 3 करोड़ से अधिक की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने बताया कुमाऊं का सबसे बड़ा सप्लायर
एसटीएफ व पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने लंबे समय से रडार पर चल रहे नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 31, 2026 at 2:25 PM IST
देहरादून/रुद्रपुर: एसटीएफ की कुमाऊं एंटी नारकोटिक्स यूनिट व पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक नशा को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी से अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए की हेरोइन बरामद की गई है. कुमाऊं एंटी नारकोटिक्स यूनिट व पुलिस को नशा तस्कर की तलाश काफी लंबे समय से थी. पुलिस आरोपी के नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है. घटना में प्रयुक्त बाइक को सीज कर दिया है.
बता दें कि एसटीएफ (एंटी नारकोटिक्स) कुमाऊं यूनिट ने ने कोतवाली किच्छा क्षेत्र में स्थानीय पुलिस को साथ लेकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर सहनवाज उर्फ मामू निवासी बरेली को गिरफ्तार किया. आरोपी के पास से टीम ने कुल 1 किलो 33 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कुल कीमत लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने ये हेरोइन बरेली निवासी भैया नामक एक शख्स से ली थी और इस हेरोइन को वह हरजिंदर नामक व्यक्ति को बेचने के लिए जा रहा था. सहनवाज उर्फ मामू कुमाऊं में हेरोइन का बड़ा सप्लायर माना जाता है.
ड्रग पैडलरों में इसके द्वारा सप्लाई की जाने वाली हेरोइन की बहुत डिमांड थी. माना जाता है कि इसके द्वारा कुमाऊं में सप्लाई की जाने वाली हेरोइन उच्च शुद्धता की होती थी. इसलिए कुमाऊं के ड्रग पैडलरों की ये पहली पसंद था. एसटीएफ एंटी नारकोटिक्स यूनिट लगभग 2 साल से इसके पीछे लगी थी. एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया है कि आरोपी सहनवाज, बरेली से भैया नामक व्यक्ति से हेरोइन खरीदता था. अक्सर भैया की तरफ से एक लड़का हेरोइन डिलीवरी के लिए आता था, जिसका नाम आरोपी नहीं जानता, लेकिन उसने इस हेरोइन सप्लायर की उपलब्ध फोटो के आधार पर उनकी पहचान की. एसटीएफ एंटी नारकोटिक्स यूनिट द्वारा भैया और उसके डिलीवरी एजेंट की तलाश की जा रही हैं. साथ ही सहनवाज का पकड़ा जाना नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है, जिससे कुमाऊं क्षेत्र में हेरोइन सप्लाई पर अंकुश लगेगा.
देहरादून डोईवाला में शराब तस्कर गिरफ्तार: डोईवाला पुलिस ने 30 जनवरी को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र हर्रावाला से एक संदिग्ध लोडर को रोककर चेक किया गया तो वाहन में सवार तस्करों से अवैध शराब बरामद की थी. पुलिस द्वारा जब आरोपियों से शराब परिवहन करने संबंधी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह दिखा नहीं पाए, जिस पर तीनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया. जिनके कब्जे से 143 पेटी अवैध शराब (128 पेटी देसी व 15 पेटी अंग्रेजी शराब) बरामद की गई.
