अखरोट और प्याज के छिलके से प्राकृतिक रंग तैयार कर बनते हैं रंग-बिरंगे ऊनी कपड़े, देश-विदेश में भारी डिमांड

अखरोट और प्याज के छिलके से तैयार प्राकृतिक रंगों के साथ ऊनी कपड़ों को मिली नई पहचान. देश-विदेश में पहुंच रहे ऊनी कपड़े.

Kullu Woolen Clothes Demand Abroad
प्राकृतिक रंगों से तैयार ऊनी कपड़ों को मिली नई पहचान (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 8:42 PM IST

7 Min Read
बाल कृष्ण शर्मा की रिपोर्ट

कुल्लू: भारत में जैसे-जैसे आधुनिकता का दौर बढ़ता जा रहा है तो वहीं लोगों के खान-पान, रहन-सहन और पहनावे में भी काफी फर्क आया है. ऐसे में जो वस्त्र आज से 30 साल पहले पहाड़ों पर दिखते थे. वह भी आज बहुत कम नजर आ रहे हैं. क्योंकि आधुनिकता का असर अब पहाड़ पर भी चढ़ने लगा है. आज के युवाओं की सोच बदलने लगी है. एक बार फिर देसी ऊन के वस्त्र नए डिजाइन में लोगों को पसंद आ रहे हैं. इतना ही नहीं देश-विदेश में भी देसी ऊन से तैयार डिजाइनर कपड़ों की मांग बढ़ रही है. इस काम से जहां भेड़ पालकों को भी रोजगार मिल रहा है तो वहीं स्थानीय महिलाएं भी बुनाई, कताई, रंगाई के कार्य से जुड़कर अपनी आर्थिकी मजबूत कर रही हैं.

देसी ऊन से नए डिजाइनर कपड़े तैयार

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पुरातन राजधानी रही नग्गर में कुल्लवी व्हिम्स फाउंडेशन के द्वारा अब देसी ऊन से नए डिजाइनर कपड़े तैयार किया जा रहे हैं. देसी ऊन से बने कपड़े जहां गर्म होते हैं तो वहीं पुराने दौर में भी लोग इसी तरह के कपड़े पहनते थे. ऐसे में देसी ऊन से बने कपड़ों को नया बाजार भी मिल रहा है और देश-विदेश में भी अब इसकी मांग बढ़ती जा रही है.

देश-विदेश में कुल्लू के ऊनी कपड़ों को मिली नई पहचान (ETV Bharat)
Kullu Woolen Clothes
कुल्लू के ऊनी कपड़ों को मिली नई पहचान (ETV Bharat GFX)

कुल्लवी व्हिम्स फाउंडेशन से जुड़ी हैं 400 से अधिक महिलाएं

12 साल पहले कुल्लवी व्हिम्स के द्वारा देसी ऊन से कपड़ों को तैयार करने का कारोबार शुरू किया गया था. आज करीब 14 गांव में फाउंडेशन का कारोबार फैला हुआ है और 400 से अधिक महिलाएं फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं. ग्रामीण महिलाओं के द्वारा देसी ऊन से धागे तैयार किए जाते हैं. उसके बाद बुनाई, कताई, रंगाई के साथ-साथ महिलाओं के द्वारा कोट, स्वेटर, दस्ताने, टोपी, जुराबों सहित अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं. यह उत्पाद 1000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की कीमत के हैं. फाउंडेशन से जुड़ी महिलाएं ऊन अपने घर भी ले जाती हैं और वहां भी वह कार्य करती हैं. इसके अलावा फाउंडेशन के द्वारा भी बाहरी राज्यों से आने वाले विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्रों को बुनाई, कताई , रंगाई का प्रशिक्षण दिया जाता है. ताकि वह भी हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में पहने जाने वाले गर्म कपड़ों की जानकारी दूसरे राज्यों में लोगों को दे सकें.

Kullu Woolen Clothes Demand Abroad
कुल्लू के ऊनी कपड़े की खासियत (ETV Bharat GFX)
Kullu Woolen Clothes
कुल्लवी व्हिम्स फाउंडेशन से जुड़ी हैं 400 से अधिक महिलाएं (ETV Bharat)

कुल्लवी व्हिम्स फाउंडेशन के उत्पाद

  1. 20-21 देशों में कुल्लवी व्हिम्स फाउंडेशन के द्वारा तैयार उत्पाद की सप्लाई.
  2. 45 से अधिक ब्रांड के साथ काम मिलकर काम कर रहा फाउंडेशन.
  3. देश-विदेश में फाउंडेशन के उत्पाद की प्रदर्शनी.
  4. प्रदर्शनी में जाती हैं संस्था से जुड़ी महिलाएं.
  5. विश्वविद्यालय के छात्रों को दिया जाता है बुनाई, कताई , रंगाई का प्रशिक्षण.

प्राकृतिक रंगों तैयार होते हैं ऊनी उत्पाद

कुल्लवी व्हिम्स फाउंडेशन के द्वारा जो भी देसी ऊन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं. उनमें कोई भी केमिकल रंगों का प्रयोग नहीं होता है. फाउंडेशन के द्वारा प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है. प्राकृतिक रंगों के लिए अखरोट के छिलके, गेंदे के फूल और प्याज के छिलके सहित जंगली फूलों के रंग का उपयोग किया जाता है. ऐसे में प्राकृतिक रंगों से शरीर को भी कोई नुकसान नहीं होता है और सैलानियों के साथ-साथ विदेशी भी प्राकृतिक रंगों से तैयार उत्पादों को काफी पसंद करते हैं. प्राकृतिक रंग तैयार करने के लिए भी फाउंडेशन के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है. ताकि वह देसी ऊन से बने उत्पादों को प्राकृतिक रंगों के साथ अच्छे डिजाइन में प्रस्तुत कर सकें.

Kullu Woolen Clothes
प्राकृतिक रंग से बनते हैं रंग बिरंगे ऊनी कपड़े (ETV Bharat)

भेड़ पालक की टीस ने बदल दी स्थानीय महिलाओं की जिंदगी!

कुल्लुवी व्हिम्स फाउंडेशन के संस्थापक भृगु आचार्य ने बताया कि, "हम देसी ऊन से ही सभी उत्पादों को तैयार करते हैं. पहले मैं पहाड़ों पर ट्रैकिंग किया करता था. इस दौरान भेड़ पालकों से भी मिलना जुलना होता था. भेड़ पालकों ने बताया कि देसी ऊन के भेड़ पालकों को उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं. इसके बाद हमने इस काम को शुरू किया. आज संस्था के साथ 400 महिलाएं जुड़ी हुई हैं. हमने कुल्लू के पुराने परिधानों को नई डिजाइन में पेश किया और आज इन उत्पादों को देश-विदेश में पसंद किया जा रहा है. देश-विदेश में भारी डिमांड से स्थानीय महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है."

Kullu Woolen Clothes
कताई-बुनाई सब कुछ हाथों से करती हैं महिलाएं (ETV Bharat)

संस्था से जुड़कर आर्थिकी मजबूत कर रहीं स्थानीय महिलाएं

वहीं, संस्था से जुड़ी ग्रामीण महिला नीमा और लता शर्मा का कहना है कि, "कुलवी व्हिम्स के साथ जुड़ने के बाद हमें रोजगार भी मिला है. हमलोग यहां पर बुनाई-रंगाई का काम भी सीखते हैं. संस्था से जुड़कर घर के काम के साथ-साथ इस काम से आमदनी भी हो रही है. बुनाई के साथ जगह-जगह होने वाली प्रदर्शनी में जाने का भी मौका मिल रहा है. संस्था से जुड़ी महिलाएं विदेश में भी आयोजित प्रदर्शनी में भाग ले चुकी हैं. विदेशी भी कुल्लू की संस्कृति से प्रेरित हैं और कुल्लू के हाथ से बने उत्पादों को पसंद करते हैं. ऑस्ट्रेलिया में विदेशियों ने भी हमसे बुनाई सीखी, यह बड़ी बात है."

Kullu Woolen Clothes
फाउंडेशन की बदौलत देश-विदेश में पहुंच रहे ऊनी कपड़े (ETV Bharat)

ऑस्ट्रेलिया में आयोजित प्रदर्शनी में जा चुकी हैं संस्था से जुड़ी महिलाएं

कुल्लुवी व्हिम्स फाउंडेशन से जुड़ी लता शर्मा कहती हैं, "मैं 12 साल से इस संस्था से जुड़ी हूं. हमने यहां आकर बहुत कुछ सीखा. इस संस्था में हमें बहुत ऑपरच्यूनिटी भी मिल रही है. इस संस्था से हमारा काम बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, ये देखकर हमें अच्छा लग रहा है. मैं कुल्लुवी व्हिम्स के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया भी गई थी. हमारा ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरिएंस बहुत ही अच्छा रहा. वहां के लोग हमारा काम सीखने के लिए बहुत जागरूक दिखाई दिए. यह सब देखकर हमें काफी अच्छा लगता है. इससे हमारा रोजगार भी चलता है और हमारा खर्चा भी चल जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम वोकल फॉर लोकल का हमारे क्राफ्ट कारोबार पर काफी असर पड़ा है. इस मुहिम से हमारे क्राफ्ट कारोबार में और तेजी आई है. नई पीढ़ी भी हमारे इस पारंपरिक क्राफ्ट कारोबार में बढ़-चढ़कर भाग ले और इसे आगे ले जाएं."

पहाड़ी परिधानों को नया स्वरूप दे रहीं महिलाएं

बेंगलुरु से क्राफ्ट का प्रशिक्षण लेने आई युवती साक्षी का कहना है कि, "कुल्लू में प्राकृतिक रंगों के साथ यहां धागों की रंगाई की जाती है और हाथों से ही बुनाई की जाती है. इससे हाथ से बने उत्पाद और अधिक सुंदर हो जाते हैं. बाजार में भी इन ट्रेडिशनल उत्पादों के काफी अच्छे दाम मिलते हैं. पहाड़ी परिधानों को नया स्वरूप देकर बाजारों में उतर जा रहा है. इससे आने वाले समय में इस कार्य को नई दिशा मिलेगी."

Kullu Woolen Clothes
घर के काम के साथ-साथ रोजगार भी कर रहीं महिलाएं (ETV Bharat)

विदेशी में पारंपरिक उत्पाद के मुरीद

वहीं, कुल्लू में खरीदारी करने आई यूएसए की महिला आद्या का कहना है कि, "हमें यहां के पारंपरिक उत्पादक काफी पसंद आए. क्योंकि यह हाथों से तैयार किया गए थे. सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल रंग का उपयोग नहीं किया गया है. ऐसे में इन परिधानों को पहन कर हमें पहाड़ की संस्कृति की भी समझ आ रही है. यहां के पहनावे के साथ-साथ यहां का रहन-सहन भी काफी अच्छा है."

Kullu Woolen Clothes
फाउंडेशन से जुड़ कर महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर (ETV Bharat)

