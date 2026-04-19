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रिंगू नाग जी के खौफ से सुरक्षित है हिमाचल का जंगल, UNESCO की टीम ने खुद देखा शक्ति का कमाल

रिंगू वन ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश जहां अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है. वहीं, यहां की देव संस्कृति भी काफी समृद्ध है. लोग यहां अपनी देव परंपराओं और पर्यावरण को लेकर सजग और संजीदा हैं. स्थानीय लोग और देवता देव परंपराओं और पर्यावरण में किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते. हिमाचल में देवी-देवता भी स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण को संरक्षण देने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं. स्थानीय देवता सदियों से हिमाचल के जगंलोंं की रक्षा करते आ रहे हैं. यहां पर आज भी देवी देवताओं के निर्देशों के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं. यही कारण है कि विकास की अंधी दौड़, माफिया से आज भी कई जंगल और यहां मिलने वाले जानवर, वनस्पति देवताओं के कारण सुरक्षित हैं. 100 बीघा में फैला देवता रिंगू का जंगल उप मंडल बंजार की सैंज घाटी में एक जंगल आज भी ऐसा है जो पूरी तरह से हरा भरा है. जंगल में देवता रिंगू नाग का कानून चलता है. उनके कानून के आगे वन विभाग भी झुक जाता है. विभाग को भी देवता के नियमों का पालन करना पड़ता है. जंगल के भीतर वन माफिया तो क्या विभाग की टीमें भी नहीं जाती हैं, जिसके चलते ये जंगल रिंगू वन के नाम से जाना जाता है और 100 बीघा से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है. यह जंगल आज भी पूरी तरह से हरा भरा है. फिल्म कांतारा जैसी ही है काहानी ये हमें कर्नाटक की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म कांतारा की याद दिलाती है. फिल्म में भी एक ऐसा ही संघर्ष दिखाया गया है जहां एक तरफ सरकारी सिस्टम और विकास परियोजनाएं हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय देवता और जंगल से जुड़ी आस्था है. कंतारा में ‘भूत कोला’ परंपरा के जरिए देवता जंगल और लोगों की रक्षा करते हैं. ठीक उसी तरह कुल्लू में देवता रिंगू नाग जंगल और वन संपदा की रक्षा करते हैं. उनके बनाए नियमों को तोड़ने पर प्रकोप झेलना पड़ सकता है क्या है देवता का आदेश स्थानीय निवासी मनोज शर्मा ने बताया कि 'देवता रिंगू नाग के साफ निर्देश हैं कि उनके जंगल में पड़े पौधों, वनस्पति, जड़ी-बूटियों, जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाया जाए. इसी आदेश के कारण आज भी कई दुर्लभ जीव इस जंगल में देखने को मिल जाते हैं. इतना ही नहीं चरते समय कोई पशु जंगल के भीतर चला जाए, तो उसे वापस लाने के लिए भी कोई ग्रामीण वन के भीतर प्रवेश नहीं करता है, हालांकि कई बार देखा गया है कि दो या तीन दिन के भीतर वो पशु अपने आप जंगल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन कई बार पशु जंगल के भीतर गए और वो दोबारा वापस नहीं आए, क्योंकि स्थानीय लोगों के बीच मान्यता है कि वो अब देवता की शरण में जा चुके हैं और देवता ही उनकी रक्षा करेंगे. जंगल में किसी भी तरह की आग लगाने पर भी मनाही है.' जंगल में जाने से डरते हैं लोग यहां के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि देवता रिंगू नाग ने यहां सैकड़ों साल पहले ग्रामीणों को ये निर्देश दिए थे. इसके कारण यहां जंगल में बिल्कुल भी वन कटान नहीं होता और ना ही किसी प्रकार की घास और अन्य वनस्पति को नुकसान पहुंचाया जाता. जंगल के हरे पेड़ तो छोड़िए लोगों को सूखी लकड़ी ले जाने पर भी पाबंदी है. इस आदेश का कोई उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे देवता का प्रकोप सहना पड़ता है. देव आदेश के चलते आज भी ग्रामीण इस जंगल में जाने से डरते हैं. ये आदेश पर्यावरण और वनस्पति संरक्षण के अनूठे उदाहरण हैं. इस जंगल में देवदार, राई, तोष सहित रखाल के कई पेड़ आज भी फल फूल रहे हैं. इतना ही नहीं पूरी सैंज घाटी में जो पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं. वह भी इस जंगल के भीतर देखने को मिलते हैं. कौन हैं देवता रिंगू नाग सैंज घाटी की रैला पंचायत में रिंगू वन की अगर बात करें तो यह 100 बीघा से भी अधिक भूमि पर फैला हुआ है. देवता का रथ अप्पर रैला गांव में रहता है. रैला गांव के साथ लगती पहाड़ियों पर देवता है. देवता लक्ष्मी नारायण के पुजारी रमेश चंद ने बताया कि 'देवता रिंगू नाग तीन स्वरूपों सांप, शेर और मेढ़ा के रूप में इस जंगल में वास करते हैं. देवता के निर्देशों के अनुसार इस जंगल में लोहे के औजारों का इस्तेमाल करना, आग लगाना या बिना अनुमति प्रवेश करना सख्त वर्जित है. नियम तोड़ने पर गंभीर विपत्ति आ सकती है. इसके अलावा साजा बैसाख और नाग पंचमी के अवसर पर ही देवता की विशेष अनुमति से लोग जंगल के भीतर प्रवेश कर सकते हैं. इसके लिए भी लोगों को कठोर नियम का पालन करना पड़ता है, जैसे व्रत में रहना, स्नान करके सिर ढक कर जाना. बिना स्नान या सिर खुला रखकर प्रवेश करना पूर्णत वर्जित है.' लोगों का मन मोह लेती है हरियाली रिंगू वन के साथ लगती पहाड़ियों पर वन माफिया ने कई पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई है. साथ ही कई बार जंगल की आग में भी यहां पेड़ पौधे नष्ट हो गए हैं. आसपास की पहाड़ियां सूखी और पेड़ों से रहित हैं, लेकिन बीच में रिंगू वन की हरियाली यहां से गुजरने वाले लोगों का मन मोह लेती है. रिंगू वन के बाहर ही ग्रामीणों ने एक चेतावनी बोर्ड भी लगाया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि इस वन के भीतर जाना मना है. ऐसे में लोग इसके आसपास से गुजरने से भी कतराते हैं और देवता के निर्देशों का आज भी पालन किया जा रहा है. यूनेस्को की टीम भी हुई थी प्रभावित