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रिंगू नाग जी के खौफ से सुरक्षित है हिमाचल का जंगल, UNESCO की टीम ने खुद देखा शक्ति का कमाल

एक ऐसा जंगल जहां चलता है देवता का कानून वन विभाग की टीम भी नहीं करती है जंगल में प्रवेश

रिंगू वन
रिंगू वन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 10:55 AM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश जहां अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है. वहीं, यहां की देव संस्कृति भी काफी समृद्ध है. लोग यहां अपनी देव परंपराओं और पर्यावरण को लेकर सजग और संजीदा हैं. स्थानीय लोग और देवता देव परंपराओं और पर्यावरण में किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते.

हिमाचल में देवी-देवता भी स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण को संरक्षण देने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं. स्थानीय देवता सदियों से हिमाचल के जगंलोंं की रक्षा करते आ रहे हैं. यहां पर आज भी देवी देवताओं के निर्देशों के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं. यही कारण है कि विकास की अंधी दौड़, माफिया से आज भी कई जंगल और यहां मिलने वाले जानवर, वनस्पति देवताओं के कारण सुरक्षित हैं.

100 बीघा में फैला देवता रिंगू का जंगल

उप मंडल बंजार की सैंज घाटी में एक जंगल आज भी ऐसा है जो पूरी तरह से हरा भरा है. जंगल में देवता रिंगू नाग का कानून चलता है. उनके कानून के आगे वन विभाग भी झुक जाता है. विभाग को भी देवता के नियमों का पालन करना पड़ता है. जंगल के भीतर वन माफिया तो क्या विभाग की टीमें भी नहीं जाती हैं, जिसके चलते ये जंगल रिंगू वन के नाम से जाना जाता है और 100 बीघा से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है. यह जंगल आज भी पूरी तरह से हरा भरा है.

फिल्म कांतारा जैसी ही है काहानी

ये हमें कर्नाटक की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म कांतारा की याद दिलाती है. फिल्म में भी एक ऐसा ही संघर्ष दिखाया गया है जहां एक तरफ सरकारी सिस्टम और विकास परियोजनाएं हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय देवता और जंगल से जुड़ी आस्था है. कंतारा में ‘भूत कोला’ परंपरा के जरिए देवता जंगल और लोगों की रक्षा करते हैं. ठीक उसी तरह कुल्लू में देवता रिंगू नाग जंगल और वन संपदा की रक्षा करते हैं. उनके बनाए नियमों को तोड़ने पर प्रकोप झेलना पड़ सकता है

क्या है देवता का आदेश

स्थानीय निवासी मनोज शर्मा ने बताया कि 'देवता रिंगू नाग के साफ निर्देश हैं कि उनके जंगल में पड़े पौधों, वनस्पति, जड़ी-बूटियों, जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाया जाए. इसी आदेश के कारण आज भी कई दुर्लभ जीव इस जंगल में देखने को मिल जाते हैं. इतना ही नहीं चरते समय कोई पशु जंगल के भीतर चला जाए, तो उसे वापस लाने के लिए भी कोई ग्रामीण वन के भीतर प्रवेश नहीं करता है, हालांकि कई बार देखा गया है कि दो या तीन दिन के भीतर वो पशु अपने आप जंगल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन कई बार पशु जंगल के भीतर गए और वो दोबारा वापस नहीं आए, क्योंकि स्थानीय लोगों के बीच मान्यता है कि वो अब देवता की शरण में जा चुके हैं और देवता ही उनकी रक्षा करेंगे. जंगल में किसी भी तरह की आग लगाने पर भी मनाही है.'

जंगल में जाने से डरते हैं लोग

यहां के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि देवता रिंगू नाग ने यहां सैकड़ों साल पहले ग्रामीणों को ये निर्देश दिए थे. इसके कारण यहां जंगल में बिल्कुल भी वन कटान नहीं होता और ना ही किसी प्रकार की घास और अन्य वनस्पति को नुकसान पहुंचाया जाता. जंगल के हरे पेड़ तो छोड़िए लोगों को सूखी लकड़ी ले जाने पर भी पाबंदी है. इस आदेश का कोई उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे देवता का प्रकोप सहना पड़ता है. देव आदेश के चलते आज भी ग्रामीण इस जंगल में जाने से डरते हैं. ये आदेश पर्यावरण और वनस्पति संरक्षण के अनूठे उदाहरण हैं. इस जंगल में देवदार, राई, तोष सहित रखाल के कई पेड़ आज भी फल फूल रहे हैं. इतना ही नहीं पूरी सैंज घाटी में जो पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं. वह भी इस जंगल के भीतर देखने को मिलते हैं.

कौन हैं देवता रिंगू नाग

सैंज घाटी की रैला पंचायत में रिंगू वन की अगर बात करें तो यह 100 बीघा से भी अधिक भूमि पर फैला हुआ है. देवता का रथ अप्पर रैला गांव में रहता है. रैला गांव के साथ लगती पहाड़ियों पर देवता है. देवता लक्ष्मी नारायण के पुजारी रमेश चंद ने बताया कि 'देवता रिंगू नाग तीन स्वरूपों सांप, शेर और मेढ़ा के रूप में इस जंगल में वास करते हैं. देवता के निर्देशों के अनुसार इस जंगल में लोहे के औजारों का इस्तेमाल करना, आग लगाना या बिना अनुमति प्रवेश करना सख्त वर्जित है. नियम तोड़ने पर गंभीर विपत्ति आ सकती है. इसके अलावा साजा बैसाख और नाग पंचमी के अवसर पर ही देवता की विशेष अनुमति से लोग जंगल के भीतर प्रवेश कर सकते हैं. इसके लिए भी लोगों को कठोर नियम का पालन करना पड़ता है, जैसे व्रत में रहना, स्नान करके सिर ढक कर जाना. बिना स्नान या सिर खुला रखकर प्रवेश करना पूर्णत वर्जित है.'

लोगों का मन मोह लेती है हरियाली

रिंगू वन के साथ लगती पहाड़ियों पर वन माफिया ने कई पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई है. साथ ही कई बार जंगल की आग में भी यहां पेड़ पौधे नष्ट हो गए हैं. आसपास की पहाड़ियां सूखी और पेड़ों से रहित हैं, लेकिन बीच में रिंगू वन की हरियाली यहां से गुजरने वाले लोगों का मन मोह लेती है. रिंगू वन के बाहर ही ग्रामीणों ने एक चेतावनी बोर्ड भी लगाया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि इस वन के भीतर जाना मना है. ऐसे में लोग इसके आसपास से गुजरने से भी कतराते हैं और देवता के निर्देशों का आज भी पालन किया जा रहा है.

यूनेस्को की टीम भी हुई थी प्रभावित

पूर्व बीडीसी सदस्य झाबे राम ने बताया कि 'साल 2012 में जब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व धरोहर घोषित करने के लिए यूनेस्को की टीम सैंज घाटी में आई थी. उस दौरान यहां के पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रही थी. भ्रमण के दौरान टीम ने देखा कि रिंगू वन में ही हरियाली है और आसपास की दो तीन पहाड़ियां सूखी पड़ी हुई हैं. उन्होंने ग्रामीणों से इसका कारण पूछा, तब ग्रामीणों ने बताया कि यह जंगल देवता रिंगू नाग का है और यहां पर देवता के आदेश के बिना कोई भी प्रवेश नहीं करता है और ना ही कोई पेड़ काट सकता है. ये बात सुनकर यूनेस्को की टीम भी काफी खुश हुई और उन्होंने भी वन विभाग को सलाह दी थी कि अगर वो पर्यावरण संरक्षण बेहतर रखना चाहते हैं, तो यहां के जंगलों को देवता को सौंपा जाना चाहिए, ताकि यहां के जंगल हमेशा के लिए हरे-भरे रह सकें. इसी से पर्यावरण और वन्य जीव संतुलन बना रह सकेगा.'

देवी-देवताओं के कारण सुरक्षित हैं जंगल

बंजार के रहने वाले पर्यावरण विद् अजीत सिंह राठौड़ ने बताया कि देवी देवताओं के चलते आज भी पहाड़ों में संस्कृति बची हुई है. पर्यावरण भी इससे सुरक्षित हैं, क्योंकि हिमाचल के पहाड़ों में विभिन्न देवी देवताओं का वास है. यहां पर ना तो लोगों को शोर मचाने की अनुमति है और ना ही किसी तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जाता है. उन्हें डर है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने पर उन्हें देवी देवताओं के गुस्से का शिकार बनना होगा. प्रदेश सरकार और वन विभाग को भी इस बारे में गंभीर होना होगा. देवी देवताओं के जंगलों को लेकर सैलानियों के बीच वन विभाग को जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि सैलानी यहां पर आकर कचरा ना फैलाएं और शोर शराबा न करें.

देवता के आगे सबसे बड़े प्रोजेक्ट ने टेके थे घुटने

ऐसा नहीं है रिंगू देवता ही जंगल की रक्षा कर रहे हैं. समय समय पर देवता के आदेश के बाद सरकारों को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि देवता ने अपने निवास क्षेत्रों और जंगलों में किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकृति नहीं दी. हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी मनाली के पहाड़ों पर एक समय दुनिया का सबसे भव्य स्की विलेज बनने का सपना देखा गया था, लेकिन हिमाचल की संस्कृति और देव-परंपरा के आगे यह करोड़ों डॉलर का प्रोजेक्ट ताश के पत्तों की तरह ढह गया. साल 2005 में हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह की सरकार ने 'हिमालयन स्की विलेज' प्रोजेक्ट की नींव रखने का प्रयास किया था.

2006 में बुलाई थी जगती

इस पर फरवरी 2006 में कुल्लू के नग्गर में ऐतिहासिक 'बड़ी जगती' (देवताओं की संसद) बुलाई गई. देवताओं ने सामूहिक रूप से इस प्रोजेक्ट को 'अशुभ' और पर्यावरण के खिलाफ करार दिया। देवताओं ने चेतावनी दी कि यदि इन पवित्र पहाड़ियों पर व्यावसायिक निर्माण हुआ, तो घाटी को भारी प्राकृतिक प्रकोप झेलना पड़ेगा. देवताओं के इस फैसले के बाद कोई भी राजनीतिक दल इस प्रोजेक्ट के समर्थन में खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा सका. सरकार ने भी अपने पांव पीछे खींच लिए 2007 में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने भी इस पर सख्ती दिखाई. देवताओं के आदेश के बाद स्थानीय जनता ने ऐसा विरोध किया इस प्रोजेक्ट पर विदेशी कंपनी के लिए काम करना असंभव हो गया. आखिरकार, साल 2018 में प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस प्रोजेक्ट के समझौते (MoU) को रद्द कर इसकी फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी.

कई स्थानों पर लागू हैं देवता के आदेश

देवी देवता कारदार संघ जिला कुल्लू के महासचिव टीसी महंत ने बताया कि 'जिला कुल्लू में देवी देवताओं के आदेशों का आज भी ग्रामीण पालन करते हैं. रिंगू देवता के अलावा जिला कुल्लू में ऐसे करीब 200 स्थान हैं, जहां पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर देवी देवताओं ने निर्देश जारी किए हैं और भी कई ऐसे जंगल और स्थान हैं जहां पर बिना देवी देवताओं की आज्ञा के कोई भी पेड़ नहीं काट सकता. देवता की अनुमति के बिना वहां पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है. सरकारों और लोगों ने कुछ साल पहले पर्यावरण संरक्षण की बातें करना शुरू की हैं, लेकिन देवता के आदेश कुल्लू की घाटियों में सदियों से जंगलों और यहां निवास करने वाले जानवरों का संरक्षण कर रहे हैं.'

बिजली महादेव रोपवे का विरोध

पिछले कुछ सालों से कुल्लू में बिजली महादेव रोपवे को लेकर लोगों का विरोध जारी है. यहां भारत माला प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार ने 3.2 किलोमीटर लंबे रोपवे को मंजूरी दी थी. एफसीए के तहत पहले चरण के निर्माण की अनुमति भी मिल गई थी, लेकिन लोग इसके विरोध में उतर आए. लोगों का कहना था कि देवता इस रोपवे के खिलाफ हैं. लोगों का मानना है कि देवता ने गूर के माध्यम से कहा है कि इससे पर्यावरण और जंगलों को नुकसान होगा. पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पहाड़ों पर गंदगी बढ़ेगी और पेयजल स्त्रोत दूषित होंगे

एक पेड़ काटने के लिए भी लेनी पड़ती है देवताओं की अनुमति

वन विभाग से सेवानिवृत अधिकारी भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि 'मैंने अपनी सरकारी सेवा के दौरान कई मामले देखे हैं. कई बार एक पेड़ काटने के लिए भी देवी देवताओं से अनुमति ली जाती थी. देवता की अनुमति मिलने पर ही ग्रामीण जंगल से पेड़ काटकर उसे अपने प्रयोग में ला सकते थे. इतना ही जंगलों में गिरी हुई सूखी टहनी लोग देवता की अनुमति के बिना घर नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये जंगल देवता के हैं. लोग इसे देवताओं की संपत्ति और जंगलों पर प्रथम अधिकार मानते हैं.'

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