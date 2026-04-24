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हिमाचल में ब्रेक फेल होने से सड़क पर पलटा पिकअप, 23 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर

हिमाचल में ब्रेक फेल होने से सड़क पर पलटा पिकअप ( ETV Bharat )

​रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रामपुर के पास समेज क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा पेश आया है. जहां गांव के लोग एक बोलेरो पिकअप से मेले में जा रहे थे. इस दौरान रास्ते में ब्रेक फेल होने पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया. हादसे के समय वाहन में सवार 23 लोग घायल हो गए. जिसमें दो की हालत गंभीर है.

​ब्रेक फेल होना बना हादसे का कारण

​जानकारी के अनुसार, यह सभी लोग कुशवा में आयोजित एक मेले में शिरकत करने जा रहे थे. जैसे ही पिकअप समेज के पास पहुंचा, अचानक वाहन की ब्रेक फेल हो गई. जिससे ड्राइवर का वाहन पर से नियंत्रण खो गया और पिकअप सड़क पर ही पलट गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, जिसे सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े.

​अस्पताल में घायलों का उपचार जारी