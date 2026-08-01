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कुलगाम आतंकी हमले में मृत श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख की सहायता राशि, सीएम साय ने की घोषणा

सीएम साय ने कहा है कि कुलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार खड़ी है.

Chhattisgarh CM Vishnudeo Sai
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 5:09 PM IST

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रायपुर: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के दो श्रमिकों की मौत हुई है. सीएम साय ने सक्ती जिले के निवासी दीपक रात्रे और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के निवासी भूपेंद्र भैना के निधन पर शोक जताया है.

कुलगाम आतंकी हमला, सीएम साय ने किया मुआवजे का ऐलान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस दुःख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार दोनों परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और मजबूती से खड़ी है. उन्होंने घोषणा की है कि राज्य सरकार की ओर से दोनों दिवंगत श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.

आतंकी हमले की सीएम ने की निंदा

मुख्यमंत्री साय ने इस जघन्य और अमानवीय आतंकी घटना की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के विरुद्ध अपराध है और ऐसे कायराना कृत्य किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हैं.

घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. राज्य सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्त की जाएगी, जो परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा-विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री साय ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवारों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है.

जानिए कब हुआ था आतंकी हमला ?

कुलगाम में आतंकी हमला शुक्रवार की देर शाम को किया गया. यहां दक्षिण कश्मीर के केलम इलाके में स्थित ईंट भट्ठे पर मजदूरों को आतंकियों ने निशाना बनाया. आतंकियों ने नाम पूछकर मजदूरों को गोली मारी. इस हमले में दीपक कुमार और भूपिंदर नाम के दो मजदूर घायल हो गए. दीपक ने मौके पर दम तोड़ दिया जबकि भूपिंदर ने एसकेआईएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

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