ETV Bharat / bharat

कुलगाम आतंकी हमला: आखिरी दर्शन तक नसीब नहीं, जम्मू-कश्मीर में ही अंतिम संस्कार से परिजन नाराज

पहचान पूछकर आतंकियों ने की थी फायरिंग, हमले में छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत, बिना अनुमति कश्मीर में अंतिम संस्कार से भड़के परिजन

labourer last rites controversy
कुलगाम आतंकी हमला: आखिरी दर्शन तक नसीब नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 2, 2026 at 3:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सक्ती: कुलगाम आतंकी हमले में मारे गए सक्ती जिले के मजदूर के पार्थिव शरीर को गृहग्राम लाने की मांग परिजन ने की थी. लेकिन मृतकों का वही अंतिम सरकार कर दिया गया, जिस पर परिजनों ने काफी नाराजगी जताई. साथ ही विधायक रामकुमार ने भी परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है.

कैसे हुआ हमला?

कुलगाम जिले के केलम क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक बेहद कायरतापूर्ण आतंकी हमला हुआ. इस हमले में छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के रहने वाले एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान सक्ती के बुंदेली गांव निवासी दीपक रात्रे के रूप में हुई है. चश्मदीदों के मुताबिक, आतंकियों ने पहले वहां काम कर रहे मजदूरों को रोका और उनसे उनके नाम व पहचान पूछी. इसके बाद आतंकियों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे दीपक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

labourer last rites controversy
जम्मू-कश्मीर में ही अंतिम संस्कार से परिजन नाराज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रोजी-रोटी की तलाश में गया था कश्मीर

दीपक रात्रे बचपन से ही अपने मामा के घर हरदीडीह (जैजैपुर) में रहकर पला-बढ़ा और वहीं से उसकी शादी भी हुई थी. गरीब परिवार का होने के कारण वह करीब एक साल पहले अपनी पत्नी और भाई के साथ मजदूरी करने जम्मू-कश्मीर गया हुआ था, जहां वह एक ईंट भट्ठे में काम कर रहा था. जैसे ही सक्ती पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम ने बुंदेली गांव पहुंचकर परिवार को इस हादसे की जानकारी दी, पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

अंतिम दर्शन तक नहीं हुए, परिजनों में भारी आक्रोश

इस दुखद घटना के बाद मृतक के परिजनों ने सरकार से मांग की थी कि दीपक का पार्थिव शरीर उसके गृहग्राम बुंदेली लाया जाए. लेकिन प्रशासन ने परिजनों की अनुमति और मौजूदगी के बिना ही जम्मू-कश्मीर में ही दीपक का अंतिम संस्कार कर दिया. इस बात को लेकर परिवार और ग्रामीणों में भारी नाराजगी और आक्रोश है. उनका कहना है कि उन्हें अपने बेटे का अंतिम दर्शन तक नसीब नहीं होने दिया गया, जो कि बेहद क्रूर है.

विधायक ने की सरकारी नौकरी की मांग

घटना के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने मृतक के परिवार को 16 लाख रुपये और छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है. हालांकि, परिजनों से मिलने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक रामकुमार यादव ने इस मुआवजे को नाकाफी बताया. विधायक ने कहा कि दीपक के परिवार में एक विकलांग भाई भी है, जिसके भरण-पोषण के लिए सरकार को परिवार के एक सदस्य को तत्काल सरकारी नौकरी देनी चाहिए ताकि उनका जीवन चल सके.

आतंकी दहशतगर्दों का खूनी खेल, नाम पूछा, 20 मिनट तक बैठे फिर गोली मार दी, छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की कुलगाम में मौत
आतंकी हमले में मजदूर की मौत मामला, कांग्रेस ने एक करोड़ का मांगा मुआवजा, सरकारी नौकरी देने समेत श्रमिक सुरक्षा की मांग
कुलगाम आतंकी हमले में मृत श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख की सहायता राशि, सीएम साय ने की घोषणा

TAGGED:

KULGAM TERROR ATTACK
SAKTI LABOURER DEATH
कुलगाम आतंकी हमला
अंतिम संस्कार से परिजन नाराज
LABOURER LAST RITES CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.