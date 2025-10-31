श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार बनने के बाद पहली बार पाकिस्तान जाएंगे कुलदीप सिंह
शिरोमणि कमेटी के सचिव प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस बार भी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है.
Published : October 31, 2025 at 8:05 PM IST
अमृतसर: हर साल की तरह इस साल भी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए एक विशेष जत्था भेज रही है. इस अवसर पर शुक्रवार को श्रद्धालु अपने पासपोर्ट और वीजा लेने एसजीपीसी कार्यालय पहुंचे. पासपोर्ट मिलने के बाद श्रद्धालुओं ने खुशी और उत्साह व्यक्त किया. यह जत्था 4 नवंबर को अमृतसर से पाकिस्तान के लिए रवाना होगा.
शिरोमणि कमेटी के सचिव प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस बार भी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है. कमेटी के अनुसार लगभग 2000 पासपोर्ट आवेदन प्राप्त हुए थे. हालांकि, शुरुआत में भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जत्थे को जाने से रोक दिया था. शिरोमणि कमेटी ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और श्रद्धालुओं को पाकिस्तान जाने की अनुमति मिल गई.
1802 पासपोर्ट पाकिस्तान भेजे गए थे
समिति के अनुसार 1802 पासपोर्ट पाकिस्तान भेजे गए थे, जिनमें से 1794 पासपोर्ट वीज़ा सहित पहुंच गए हैं, जबकि कुछ अन्य के एक-दो दिन में पहुंचने की उम्मीद है. अब यह जत्था 4 नवंबर को अमृतसर से रवाना होगा और 10 दिनों की यात्रा के दौरान गुरुद्वारा ननकाना साहिब, गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा डेरा साहिब, गुरुद्वारा सच्चा सौदा और गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन करेगा. यह जत्था 13 नवंबर को वापस लौटेगा.
प्रताप सिंह ने कहा, "शिरोमणि समिति ने 1802 तीर्थयात्रियों के पासपोर्ट वीजा के लिए पाकिस्तान दूतावास को भेजे थे, जिनमें से 1794 तीर्थयात्रियों को वीजा मिल गए हैं. हमने भारत सरकार से सिखों को गुरुद्वारों में जाने की खुली अनुमति देने की अपील की है." शिरोमणि समिति संगत ने दोनों देशों की सरकारों से अपील की है कि वे सिखों को गुरुद्वारों में जाने की खुली अनुमति दें, ताकि धार्मिक संबंधों के माध्यम से दोनों देशों में प्रेम और शांति का संदेश मजबूत हो सकें.
इस अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय में पासपोर्ट बनवाने आई संगत में भारी उत्साह देखा गया. कई संगतों ने कहा कि वे पहली बार अपने पवित्र गुरुद्वारों के दर्शन करने जा रहे हैं, जो उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव होगा.
करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की अपील
एसजीपीसी सचिव ने कहा कि जिस प्रकार गुरु नानक देव जी ने नाम जपो, कीरत करो, वंड छको का उपदेश दिया, उसी प्रकार प्रत्येक सिख का कर्तव्य है कि वह श्रद्धापूर्वक गुरु साहिब के चरणों में हाजिरी लगाए. उन्होंने भारत सरकार से करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की भी अपील की ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन का अवसर मिल सके.
कुलदीप सिंह गरगज्ज भी जाएंगे पाकिस्तान
जानकारी के मुताबिक श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज भी प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में आयोजित होने वाले समारोह में भाग लेने के लिए 4 नवंबर को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे.
तय कार्यक्रम के अनुसार यह जत्था चार नवंबर को वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान के श्री ननकाना साहिब जाएगा, जहां पांच नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से संबंधित समारोहों में भाग लेने के बाद यह जत्था विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन कर 13 नवंबर को भारत लौटेगा.
उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण अटारी-वाघा सीमा एक मई से श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह बंद कर दी गई थी. सूत्रों के अनुसार अटारी-वाघा चेक पोस्ट तभी खोली जाएगी जब जत्था चार नवंबर को रवाना होगा और 13 नवंबर को वापस आएगा.
यह भी पढ़ें- भारत के AI क्लासरूम: कक्षा तीन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने की साहसिक योजना