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हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई की जोरदार हुंकार, बोले-"रेखा शर्मा माफी मांगे नहीं तो BJP को अर्श से फर्श पर ले आऊंगा"

हरियाणा से राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल पर दिए गए बयान के बाद कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है.

Kuldeep Bishnoi strong roar in Haryana said Rekha Sharma should apologize otherwise I will bring down BJP from the sky to the ground
हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई की जोरदार हुंकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 2, 2026 at 10:51 PM IST

5 Min Read
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चंडीगढ़ : हरियाणा से बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. हरियाणा से भाजपा की सांसद रेखा शर्मा के भजनलाल पर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद अब कुलदीप बिश्नोई ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सीधे पार्टी को चुनौती दे डाली है.

"रेखा शर्मा ने माफी नहीं मांगी तो...": कुलदीप बिश्नोई ने अपनी लंबी चुप्पी को तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और बीजेपी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया. उन्होंने कहा कि "रेखा शर्मा अभी नौसिखिया हैं. रेखा शर्मा का बयान भूल नहीं, उनकी सोच बताती है. जिस नाम को आप मिटाने की कोशिश कर रही है, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी है. इन जैसी नौसिखियों राजनेताओं को ये नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है. भजनलाल ने लोगों के दिलों पर राज किया है. जिसे औकात से ज्यादा मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा पाते हैं. रेखा का भी यही हाल है. साइकिल चलाने की औकात नहीं थी, हवाई जहाज पकड़ा दिया. राज्यसभा के पद की गरिमा तो रख लेती. कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी को चेतावनी दी कि अगर रेखा शर्मा ने माफी नहीं मांगी तो ये मामला यहीं नहीं रुकेगा".

मोहनलाल बडौली पर निशाना : हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली को निशाने पर लेते हुए उन्होंने आगे कहा कि "ऐसी ही नौसिखिया बात आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने भी की है. मैं इसकी घोर निंदा करता हूं. एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कुछ औकात नहीं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, भाजपा ने आपको थोपा या बनाया. चौधरी भजनलाल जैसे सम्मानित व्यक्ति के पीछे जी या चौधरी लगाना आपने जरूरी नहीं समझा."

"बीजेपी सरकार बनाने में मेरा योगदान": उन्होंने बीजेपी सरकार बनाने में अपने रोल के बारे में बताते हुए कहा कि " मेरी वजह से प्रदेश में दो बार सरकार बनी है. मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं किसी को अर्श से फर्श पर ले आऊं. अगर भाजपा सरकार बनी तो वो कुलदीप की वजह से. तीन में से दो बार सरकार बनाने में मेरा योगदान है. पहले भाजपा को कोई नहीं जानता था. मेरे गठबंधन की वजह से सरकार बनी. इस बार भी 7.5% वोट मैंने ट्रांसफर कराया है. अगर ऐसा ही घमंड रहा तो चौथी बार सरकार नहीं बनेगी. बड़े नेताओं की बेइज्जती करेंगे तो जनता भूलती नहीं है और ना हम भूलने देंगे. मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपको अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं."

"पुराना बब्बर शेर हूं" : उन्होंने कहा कि वे भाजपा के एक अनुशासित सिपाही हैं, इसलिए पार्टी को चुनौती देता हूं कि रेखा शर्मा से माफी मंगवाएं और मोहन लाल बड़ौली को कहें कि चौधरी भजनलाल का नाम सम्मान से लें. नहीं तो ये मामला यहां तक सीमित नहीं रहेगा. मैं वही पुराना बब्बर शेर हूं जिसको आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते."

रेखा शर्मा ने क्या कहा था ? : आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पंचकूला में भाजपा से मेयर पद के उम्मीदवार श्याम लाल बंसल के लिए वोट मांगते हुए पिछले दिनों मंच से कहा था कि कुछ नेताओं ने बदमाशी करके चुनाव जीता है. इसी दौरान कहा कि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहां कांग्रेस की बदमाशी थी, जब यहां बदमाशी थी "बंसी लाल", "भजनलाल" और "चंद्रमोहन" की. कहा कि पूरी तरह बदमाशी करके वो चुनाव जीतते थे.

कुलदीप वत्स ने भी चुप्पी पर उठाए थे सवाल : उनके इस बयान के बाद से ही कुलदीप बिश्नोई से सवाल पूछे जा रहे थे. कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने टिप्पणी को अस्वीकार्य और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि ये ना केवल एक वरिष्ठ नेता का अपमान है, बल्कि हरियाणा की राजनीतिक संस्कृति पर भी सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि भजनलाल का प्रदेश के विकास में ऐतिहासिक योगदान रहा है और उनके प्रति इस तरह की टिप्पणी करना राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है. कुलदीप बिश्नोई को सीधे निशाने पर लेते हुए वत्स ने सवाल किया कि जो नेता कभी कांग्रेस में दम घुटने की बात कहते थे, क्या वे आज भाजपा में खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं?. उन्होंने कहा कि जब उनके पिता पर टिप्पणी हो रही है, तब चुप रहना किस प्रकार की राजनीति को दर्शाता है?. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज भी भजनलाल के अपमान पर पीड़ा होती है, लेकिन उनके परिवार के सदस्य की खामोशी कई सवाल खड़े करती है.

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