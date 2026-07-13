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मणिपुर हिंसा के बीच गृह मंत्रालय पहुंचे कुकी नेता, केंद्र के सामने रख दी ये बड़ी मांग!

नई दिल्लीः कुकी-ज़ो काउंसिल (KZC) ने सोमवार को केंद्र सरकार से मणिपुर में कुकी-ज़ो समुदाय के लिए एक राजनीतिक समाधान निकालने की प्रक्रिया को तेज करने का आग्रह किया है. काउंसिल ने लगातार हो रही हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन और बुनियादी सुविधाओं से वंचित किए जाने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही, काउंसिल के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में गृह मंत्रालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा भी की.

इस प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्रालय के मध्यस्थ (इंटरलोक्यूटर) अजय लाल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक महेश दीक्षित से मुलाकात की, जहां उन्होंने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखीं. काउंसिल ने कहा कि अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से भी मुलाकात कर सकते हैं.

सोमवार को कुकी-जो काउंसिल (KZC) के प्रवक्ता गिन्ज़ा वुअलज़ोंग ने कहा, "तीन साल से अधिक समय से चल रहे जातीय संघर्ष के दौरान कुकी-ज़ो समुदाय को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है. पिछले पांच महीनों में हमने संदिग्ध नागा उग्रवादियों के हाथों कम से कम 15 कुकी-ज़ो लोगों को खोया है."

गिन्ज़ा ने कहा कि इस साल मार्च से अब तक, मणिपुर के नागाओं से जुड़े चल रहे संघर्ष के दौरान 14 कुकी-ज़ो गांवों में कम से कम 55 घरों को जला दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि इन हमलों के पीछे संदिग्ध NSCN (मुइवा) और ZUF-K उग्रवादियों का हाथ है. गिन्ज़ा ने अलग-अलग घटनाओं में तीन पादरियों और चार अन्य कुकी-ज़ो नागरिकों की हत्या का भी ज़िक्र किया. आरोप लगाया कि इन मामलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है.

काउंसिल ने आरोप लगाया कि कुकी-ज़ो लोगों को अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित किया जा रहा है, उनकी खाद्य आपूर्ति (राशन) रोकी जा रही है और उनके आने-जाने व अन्य ज़रूरी सेवाओं पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं. उन्होंने प्रशासन पर सभी को समान न्याय और सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम रहने का भी आरोप लगाया.

प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में भी भेदभाव का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि जून महीने में तीन घायल कुकी-ज़ो लोगों को इंफाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) ले जाया गया था, लेकिन वहां विरोध प्रदर्शनों के कारण कथित तौर पर उन्हें इलाज नहीं मिलने दिया गया. इस वजह से सुरक्षा बलों को मजबूरन उन्हें चूराचांदपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा.

गिन्ज़ा ने कहा, "यह बेहद परेशान करने वाली घटना सरकारी संस्थानों में कुकी-ज़ो नागरिकों की सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा पाने की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करती है. घायल नागरिकों का बिना किसी डर या धमकी के इलाज न करा पाना, संवैधानिक गारंटी और बुनियादी मानवीय सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है."

काउंसिल ने आगे आरोप लगाया कि सेनापति और उसके आसपास के कुछ हिस्सों में की गई नाकाबंदी ने कुकी-ज़ो बहुल इलाकों में ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति (सप्लाई) को बुरी तरह प्रभावित किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ जगहों पर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 3,000 से 5,000 रुपये के बीच पहुंच गई है.