कुकी-जो समूह ने विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश की मांग फिर से उठाई, NRC से पहले जनगणना की मांग की
केएनओ और यूपीएफ नेताओं ने केंद्र और मणिपुर सरकार से उनकी राजनीतिक और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...
Published : September 10, 2026 at 8:50 PM IST
नई दिल्ली: कुकी राष्ट्रीय संगठन (KNO) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (UPF), जो परिचालन के निलंबन (SoO) समझौते के तहत कुकी-जो हथियारबंद संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो समूह का ग्रुप है, ने गुरुवार को मणिपुर में स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए विधायिका को आधार बनाया है.
समूह ने पूरी जनगणना पूरी होने से पहले मणिपुर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार करने या अपडेट करने के किसी भी कदम का भी कड़ा विरोध किया, और कहा कि जनसांख्यिकीय और नागरिकता संबंधी प्रश्न पूरी तरह से और आधिकारिक रूप से सत्यापित जनसंख्या डेटा पर आधारित होने चाहिए.
नई दिल्ली में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, केएनओ और यूपीएफ के नेताओं ने कहा कि 3 मई, 2023 को जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से मणिपुर में हालात पूरी तरह बदल गए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन, समुदायों का शारीरिक रूप से अलग होना और लंबे समय तक भरोसा टूटना शामिल है.
केएनो के डॉ. सैलेन हाओकिप ने कहा, "मई 2023 से पहले वाली स्थिति में वापसी नहीं हो सकती. मौजूदा सरकारी ढांचा अब कुकी-ज़ो आबादी को पूरी सुरक्षा नहीं दे सकता."
संगठनों ने कहा कि हिंसा के बाद मणिपुर में एक प्रादेशिक परिषद की उनकी पहले की मांग बेकार हो गई है. हाओकिप ने कहा, "हम संविधान के आर्टिकल 239A के आधार पर विधानसभा वाले एक केंद्र शासित प्रदेश की मांग करते हैं."
समूह के मुताबिक, यह मांग तीन चिंताओं से प्रेरित है — सुरक्षा और अस्तित्व, जमीन और पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा, और एक स्थायी राजनीतिक समझौता की जरूरत.
उन्होंने कहा कि अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग का मतलब भारत से अलग होना नहीं है और वे संविधान के अंदर ही समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं. एनआरसी के मुद्दे पर केएनओ और यूपीएफ नेताओं ने कहा कि वे पूरी और भरोसेमंद जनगणना होने से पहले किसी भी काम का “पूरा विरोध” करते हैं.
उन्होंने खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में नागरिकता या रहने की जगह तय करने के लिए 1951 को एकमात्र या मुख्य बेसलाइन के तौर पर इस्तेमाल करने से मना कर दिया.
यूपीएफ के एरॉन किपगेन ने कहा, "पुराने समय में कई दूर-दराज की पहाड़ी बस्तियों की सरकारी संस्थाओं तक पहुंच कम थी और यह गिनती शायद अधूरी रही होगी." सिर्फ पुराने रिकॉर्ड पर भरोसा करते हुए, उन्होंने दावा किया कि इससे असली मूल निवासियों को बाहर किया जा सकता है.
नेताओं ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि नई जनगणना पूरी होने और उसके नतीजे आने से पहले मणिपुर में चुनिंदा तरीके से एनआरसी क्यों किया गया.
किपगेन ने कहा, "कुकी-ज़ो लोगों से जुड़े असामान्य जनसंख्या वृद्धि, जनसांख्यिकीय बदलाव या अवैध आव्रजन के दावों को राजनीतिक दावों के बजाय आधिकारिक डेटा के आधार पर परखा जाना चाहिए."
समूह ने अलग प्रशासन की अपनी मांग दोहराई और कहा कि समुदाय के राजनीतिक, प्रशासनिक, जमीन और आम अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक रूप से संरक्षित प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी है.
नेताओं ने उन महिलाओं के लिए भी न्याय मांगा, जिनके साथ कथित तौर पर संघर्ष के दौरान यौन हिंसा, बलात्कार, सार्वजनिक अपमान और हत्याएं हुई थीं.
संगठनों ने हिंसा के दौरान हुए गंभीर अपराधों के लिए भरोसेमंद जांच और जवाबदेही की मांग की, जिसमें सरकार की भूमिका से जुड़े आरोप भी शामिल थे. केएनओ और यूपीएफ ने कुकी-ज़ो लोगों को एक साथ अवैध अप्रवासी कहने का भी विरोध किया.
कुकी-ज़ो नेताओं ने 1917-19 के एंग्लो-कुकी युद्ध में समुदाय की भूमिका और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसके योगदान का जिक्र किया, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि नागरिकता और प्रवास के सवालों को व्यक्तिगत सबूत और सही प्रक्रिया के जरिए तय किया जाना चाहिए.
समूह ने कांगपोकपी (KPI) जिले में लगातार विस्थापन और असुरक्षा का मुद्दा भी उठाया, और कहा कि पीड़ितों की बातें और वहां की मानवीय स्थिति को राजनीतिक बातचीत और भविष्य में किसी भी सुलह प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए.
एक और मुख्य मांग यह थी कि एसओओ कैडर को परेशान करने, डराने-धमकाने और चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने पर तुरंत रोक लगाई जाए. समूह ने अधिकारियों से एग्रीमेंट का सख्ती से पालन करने, चुने गए कैडर की सुरक्षा और कानूनी ट्रीटमेंट पक्का करने और मौजूदा जॉइंट मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए पारदर्शी निगरानी बनाए रखने की अपील की.
केएनओ और यूपीएफ ने कहा कि वे एसओओ समझौता और शांतिपूर्ण राजनीतिक समझौता के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उन्होंने केंद्र और मणिपुर सरकार से अपनी राजनीतिक और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया शुरू करने की अपील की.
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