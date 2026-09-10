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कुकी-जो समूह ने विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश की मांग फिर से उठाई, NRC से पहले जनगणना की मांग की

केएनओ और यूपीएफ के नेता नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कुकी राष्ट्रीय संगठन (KNO) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (UPF), जो परिचालन के निलंबन (SoO) समझौते के तहत कुकी-जो हथियारबंद संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो समूह का ग्रुप है, ने गुरुवार को मणिपुर में स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए विधायिका को आधार बनाया है.

समूह ने पूरी जनगणना पूरी होने से पहले मणिपुर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार करने या अपडेट करने के किसी भी कदम का भी कड़ा विरोध किया, और कहा कि जनसांख्यिकीय और नागरिकता संबंधी प्रश्न पूरी तरह से और आधिकारिक रूप से सत्यापित जनसंख्या डेटा पर आधारित होने चाहिए.

नई दिल्ली में रिपोर्टर्स से बात करते हुए, केएनओ और यूपीएफ के नेताओं ने कहा कि 3 मई, 2023 को जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से मणिपुर में हालात पूरी तरह बदल गए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन, समुदायों का शारीरिक रूप से अलग होना और लंबे समय तक भरोसा टूटना शामिल है.

केएनो के डॉ. सैलेन हाओकिप ने कहा, "मई 2023 से पहले वाली स्थिति में वापसी नहीं हो सकती. मौजूदा सरकारी ढांचा अब कुकी-ज़ो आबादी को पूरी सुरक्षा नहीं दे सकता."

संगठनों ने कहा कि हिंसा के बाद मणिपुर में एक प्रादेशिक परिषद की उनकी पहले की मांग बेकार हो गई है. हाओकिप ने कहा, "हम संविधान के आर्टिकल 239A के आधार पर विधानसभा वाले एक केंद्र शासित प्रदेश की मांग करते हैं."

समूह के मुताबिक, यह मांग तीन चिंताओं से प्रेरित है — सुरक्षा और अस्तित्व, जमीन और पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा, और एक स्थायी राजनीतिक समझौता की जरूरत.

उन्होंने कहा कि अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग का मतलब भारत से अलग होना नहीं है और वे संविधान के अंदर ही समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं. एनआरसी के मुद्दे पर केएनओ और यूपीएफ नेताओं ने कहा कि वे पूरी और भरोसेमंद जनगणना होने से पहले किसी भी काम का “पूरा विरोध” करते हैं.

उन्होंने खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में नागरिकता या रहने की जगह तय करने के लिए 1951 को एकमात्र या मुख्य बेसलाइन के तौर पर इस्तेमाल करने से मना कर दिया.

यूपीएफ के एरॉन किपगेन ने कहा, "पुराने समय में कई दूर-दराज की पहाड़ी बस्तियों की सरकारी संस्थाओं तक पहुंच कम थी और यह गिनती शायद अधूरी रही होगी." सिर्फ पुराने रिकॉर्ड पर भरोसा करते हुए, उन्होंने दावा किया कि इससे असली मूल निवासियों को बाहर किया जा सकता है.

नेताओं ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि नई जनगणना पूरी होने और उसके नतीजे आने से पहले मणिपुर में चुनिंदा तरीके से एनआरसी क्यों किया गया.