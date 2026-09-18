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मणिपुर में फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने की उठी मांग, कुकी-जो फोरम ने कहा, 'नाकाम रही लोकप्रिय सरकार'

कुकी-जो फोरम ने मणिपुर में दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठाई है.

kuki zo forum seeks re imposition of presidents rule in Manipur
मणिपुर की स्थित पर कुकी-जो फोरम की बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2026 at 9:40 PM IST

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नई दिल्ली: कुकी-जो फोरम ने मणिपुर में दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठाई है. फोरम का कहना है कि 4 फरवरी, 2026 को बनी पॉपुलर सरकार किसी भी सरकार की पहली ड्यूटी जान की सुरक्षा को निभाने में नाकाम रही है. उन्होंने कहा कि संवैधानिक मशीनरी फिर से टूट गई है.

राज्य में चल रहे संघर्ष पर शुक्रवार को एक दिन की कॉन्फ्रेंस में एकमत से एक प्रस्ताव पास हुआ. इस प्रस्ताव में राज्य में तुरंत फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई. इसमें आरोप लगाया गया कि इस साल फरवरी में बनी लोकप्रिय सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की जान बचाने में नाकाम रही है.

कुकी-जो विमेंस फोरम दिल्ली और एनसीआर द्वारा आयोजित की गई इस कॉन्फ्रेंस में अकेडेमिक्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और दूसरे हितधारकों एक साथ आए और राष्ट्रपति शासन हटने के बाद जारी हिंसा और विकास पर चर्चा की. ईटीवी भारत के पास मौजूद प्रस्ताव की कॉपी में कहा गया, "मणिपुर में तुरंत फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने का समय आ गया है.

फोरम ने आगे मांग की कि जब तक कुकी-जो गांवों को असरदार तरीके से सुरक्षित नहीं किया जा सकता, तब तक केंद्र सरकार राज्य के प्रशासन की सीधी जिम्मेदारी फिर से ले. कॉन्फ्रेंस में बोलने वालों ने चुनी हुई सरकार के फिर से आने के बाद बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने गृह मंत्रालय द्वारा नए एडवाइजर (नॉर्थईस्ट) की नियुक्ति के आसपास प्रशासनिक और राजनीतिक विकास के क्रम पर भी सवाल उठाए.

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के प्रोफेसर रॉबर्ट थोंगखोलाल हाओकिप ने 4 फरवरी को राष्ट्रपति शासन हटने के बाद के विकास का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एके मिश्रा ने परिवर्तनकाल के समय नई दिल्ली में कुकी-जो के प्रतिनिधि को बताया था कि वह एक उत्तराधिकारी के लिए रास्ता बना रहे हैं.

प्रोफेसर हाओकिप ने बताया, “कुछ ही दिनों में गृह मंत्रालय ने 1974 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर और जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन अजीत लाल को एडवाइजर (नॉर्थईस्ट) नियुक्त किया. लाल को नगा शांति वार्ता के साथ-साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस फ्रेमवर्क के तहत कुकी-ज़ो समूह के साथ बातचीत की जिम्मेदारी दी गई थी.

यह कहते हुए कि वह लाल के सर्विस रिकॉर्ड पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हाओकिप ने कहा कि आज की बैठक में केंद्र सरकार से कुकी-जो के आम लोगों पर नए हमलों के साथ हुई घटनाओं के बारे में सफाई मांगी गई.

उन्होंने कहा, "हम किसी भी अधिकारी के सर्विस रिकॉर्ड पर केस नहीं करते हैं. हम एक अनुक्रम रिकॉर्ड करते हैं जिसके बारे में केंद्र को सफाई देनी चाहिए." उन्होंने आरोप लगाया कि इस नियुक्ति के बाद हथियारबंद समूहों द्वारा कुकी-जो के आम लोगों की हत्याएं बढ़ गई हैं. हाओकिप ने यह भी सवाल उठाया कि क्या आम लोगों के खिलाफ हिंसा जारी रहने पर चल रही शांति प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है.

उन्होंने कहा, "अगर अजीत लाल को नगा डील पक्की करने के लिए नियुक्त किया गया था, तो वह डील कुकी-जो कब्रों पर पक्की नहीं हो सकती. अगर उनके आदेश में कुकी-जो बातचीत शामिल है तो तामेंगलोंग और नोनी में गोली मारी गई हर महिला उस आदेश पर एक फैसला है."

कॉन्फ्रेंस में राज्य में हिंसा के संबंध में एनएससीएन-आईएम और जेडयूएफ समेत नगा हथियारबंद समूहों पर भी आरोप लगाए गए. कॉन्फ्रेंस में उन घटनाओं की कालक्रम पर भी रोशनी डाली गई जिनमें 11 मार्च से 15 सितंबर के बीच कुकी-जो समुदाय के 26 लोग मारे गए थे. कुकी-जो विमेंस फोरम की कन्वीनर चोंग हाओकिप ने उखरुल में कुकी पुरुषों के अपहरण और हत्याओं में कथित रूप से शामिल लोगों की तुरंत पहचान, गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने की मांग की.

उन्होंने कहा, "गृह मंत्रालय को यह बताना चाहिए कि अजीत लाल के चार्ज संभालने के बाद से NSCN-IM को क्या निर्देश दिए गए हैं. उस नियुक्ति के बाद नगा हथियारबंद गैंग द्वारा कुकी-जो नागरिकों की हत्याएं क्यों बढ़ गईं और उखरुल में कुकी पुरुषों के अपहरण और मणिपुर में निहत्थे कुकी-जो महिलाओं और बच्चों की हत्या के साथ नगा शांति प्रक्रिया कैसे मेल खाती है." प्रस्ताव में कमजोर समुदायों की मजबूत सुरक्षा और हिंसा करने वालों के लिए ज्यादा जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई.

ये भी पढ़ें: मणिपुर में संदिग्ध उग्रवादियों का हमला, दो महिलाओं समेत चार लोगों की मौत

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