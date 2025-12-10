ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति कल से दो दिन तक रहेंगी मणिपुर दौरे पर, कुकी-जो काउंसिल स्वागत की तैयारियों में जुटा

प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय दौरे पर 11-12 दिसंबर को मणिपुर जाएंगी. वो राज्य में कई फंक्शन में शामिल होंगी.

प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 11-12 दिसंबर को मणिपुर जाएंगी. (आईएएनएस)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 10, 2025 at 3:13 PM IST

नई दिल्ली: मणिपुर में कोऑर्डिनेशन कमेटी (CorCom) के राज्य भर में बंद के आह्वान के बाद, राज्य के हथियारबंद विद्रोही ग्रुप्स के एक गठबंधन कुकी-जो काउंसिल (KZC) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे का स्वागत किया है. पहले ये ग्रुप प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के मणिपुर दौरे का विरोध कर रहा है.

कुकी-जो काउंसिल (KZC) ने बुधवार को प्रेसिडेंट के प्रस्तावित दौरे का स्वागत करते हुए कहाकि इस अहम मोड़ पर राज्य में उनकी मौजूदगी बहुत मायने रखती है. प्रेसिडेंट मुर्मू 11 और 12 दिसंबर को मणिपुर जाएंगी.

KZC के इन्फॉर्मेशन और पब्लिसिटी सेक्रेटरी, गिन्जा वुलजोंग ने कहा, “कुकी-जो काउंसिल भारत की माननीय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का 11 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले मणिपुर के दो दिन के दौरे पर दिल से स्वागत करती है. इस मुश्किल समय में राज्य में उनकी मौजूदगी बहुत मायने रखती है और उन कई लोगों के लिए उम्मीद जगाती है जो अब भी चल रहे संघर्ष के निशानों के साथ जी रहे हैं.”

प्रेसिडेंट मुर्मू के इम्फाल में एक इवेंट और मणिपुर के सेनापति जिले में एक प्रोग्राम में शामिल होने की उम्मीद है. वह 12 दिसंबर को नुपी लाल के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ मणिपुरी महिलाओं के संघर्ष की याद में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है.

गिन्जा ने कहा, “हालांकि हम इन मुलाकातों को मानते हैं, कुकी-जो काउंसिल दिल से चाहती है कि प्रेसिडेंट, जो खुद एक आदिवासी हैं, कुकी-जो इलाकों का दौरा करके उन साथी आदिवासी पीड़ितों से भी मिलें, जिन्होंने हिंसा शुरू होने के बाद से बहुत दुख झेला है.”

उन्होंने कहा कि KZC प्रेसिडेंट मुर्मू का बहुत सम्मान करती है, न सिर्फ देश के पहले नागरिक के तौर पर, बल्कि ऐसे इंसान के तौर पर भी जो आदिवासी समुदायों के संघर्ष, सम्मान और पहचान को समझते हैं.

गिन्जा ने कहा, “हमें उम्मीद है कि उनके दौरे से मणिपुर के आदिवासियों, खासकर कुकी-जो लोगों की लंबे समय से नजरअंदाज की गई चिंताओं पर फिर से ध्यान देने का रास्ता खुलेगा, जो विस्थापन, असुरक्षा और जातीय सफाई जैसी टारगेटेड हिंसा झेल रहे हैं. हम प्रेसिडेंट से गुजारिश करते हैं कि वे हमारे लोगों के सामने आ रहे मानवीय संकट पर ध्यान दें और इस इलाके में न्याय, बहाली और स्थायी शांति पक्का करने के लिए अपने सम्मानित पद का इस्तेमाल करें.”

कोरकॉम, जो घाटी के 6 प्रतिबंधित संगठनों का गठबंधन है, जिसमें कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (KCP), कांगली यावोल कन्ना लुप (KYKL), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (PREPAK) और उसका प्रोग्रेसिव गुट (PREPAK-Pro), रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (RPF), जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की पॉलिटिकल विंग है, और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF) शामिल हैं, ने राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे का विरोध करने के लिए 11-12 दिसंबर को पूरे राज्य में बंद का ऐलान किया है.

गौर करें तो मणिपुर में 2023 से कुकी और मीतेई समुदाय के बीच हुए जातीय टकराव के बाद अब राष्ट्रपति शासन लागू है.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में मणिपुर का दौरा किया था और चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया था. मोदसी ने इंफाल में 1,200 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया था.

हालांकि, CorCom ने आरोप लगाया कि PM के दौरे का मकसद राज्य को बांटना था, और केंद्र सरकार पर मणिपुर की एकता और अखंडता को कमजोर करने का आरोप लगाया.

