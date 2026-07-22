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Manipur Crisis: कुकी संगठनों ने आर्थिक नाकाबंदी की धमकी दी, अधिकारियों को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

मणिपुर के कुकी संगठनों ने सप्लाई गाड़ियों पर कथित हमलों को लेकर अल्टीमेटम दिया और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध सप्लाई की मांग की है.

Kuki civil society organisations threaten three day economic blockade over Manipur crisis
कुकी-जो काउंसिल के नेताओं ने नई दिल्ली में राजनीतिक समाधान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. (File Photo/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 22, 2026 at 5:36 PM IST

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नई दिल्ली: मणिपुर संकट का राजनीतिक समाधान जल्द से जल्द निकालने के लिए केंद्र से अपील करने के कुछ दिनों बाद, कुकी समुदाय के नागरिक संगठनों ने तीन दिन की आर्थिक नाकाबंदी शुरू करने की धमकी दी है. उनका आरोप है कि लगातार हिंसा और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में बाधा को लेकर केंद्र सरकार से बार-बार अपील करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

नई चेतावनी कुकी सीएसओ वर्किंग कमेटी (WCKCSOs)-उखरुल की तरफ से आई है, जिसने इंफाल पूर्व, कांगपोकपी और उखरुल के जिला प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. इसमें कुकी-जो बहुल इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही और राहत सप्लाई को कथित तौर पर जब्त करने और जलाने पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है.

कमेटी ने आरोप लगाया कि 25 जून को बंद कमरे में हुई बैठक में उखरुल के डिप्टी कमिश्नर के भरोसा देने के बावजूद, वुंघोन (Wunghon), सैजांग (Saijang) और सोकवाओ (Sokvao) समेत कई इलाकों में वस्तुओं को जब्त करने, ड्राइवरों को डराने-धमकाने और आवश्यक वस्तुओं को जलाने की घटनाएं जारी हैं.

संगठन ने आरोप लगाया कि नागा और मैतेई समूहों ने सेनापति और कंगलाटोम्बी (Kanglatombi) में नेशनल हाईवे-202 पर लगभग एक महीने तक "गैर-कानूनी नाकाबंदी" की, जिससे कुकी-जो इलाकों में सप्लाई की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई.

संगठन ने अपने बयान में कहा कि हालांकि एनएच-202 समुदाय की एकमात्र कार्यात्मक जीवन रेखा बन गया है, फिर भी कथित तौर पर सुरक्षा प्राप्त आपूर्ति वाहनों को भी रोक दिया गया, सामान जब्त कर लिया गया और आग लगा दी गई.

कमेटी के मुताबिक, हाल के हफ्तों में करीब 10 लाख रुपये की आवश्यक वस्तुएं खराब हो गई हैं. कमेटी ने आरोप लगाया कि कुकी-जो समुदाय के लोगों को परिवहन में बार-बार रुकावटों की वजह से खाने, दवाइयों और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है.

तनाव बढ़ने की चेतावनी देते हुए, कमेटी ने कहा कि अगर अधिकारी 24 घंटे के अंदर सप्लाई की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित नहीं कर पाए, तो वह 23 जुलाई की आधी रात से तीन दिन की सख्त जवाबी आर्थिक नाकेबंदी लागू करेगी. उसने यह भी कहा कि विरोध से होने वाले किसी भी नतीजे की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी.

यह चेतावनी कुकी-जो काउंसिल (KZC) की नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के वार्ताकार अजीत लाल और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के निदेशक महेश दीक्षित से मुलाकात के तुरंत बाद आई है, जिसमें तुरंत दखल देने पर जोर दिया गया था.

KZC के प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की लंबे समय से तैनाती के बावजूद कुकी-जो गांवों में हिंसा जारी है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं, आने-जाने पर रोक है और बार-बार हमले हो रहे हैं.

अपनी पुरानी राजनीतिक मांग को दोहराते हुए, KZC ने कुकी-जो लोगों के लिए विधानसभा के साथ अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की, और कहा कि मौजूदा राज्य सरकार कुकी-जो समुदाय को सुरक्षा देने में नाकाम रही है.

यह भी पढ़ें- मणिपुर हिंसा के बीच गृह मंत्रालय पहुंचे कुकी नेता, केंद्र के सामने रख दी ये बड़ी मांग!

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