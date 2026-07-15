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न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा लीक ! 19000 फाइलें संवेदनशील, 'सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा'

तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर मीडिया में खबरें आ रही हैं. इसमें बताया गया है कि प्लांट संबंधित कुछ जानकारियां लीक हो गई हैं. यह पावर प्लांट भारत के सात न्यूक्लियर प्लांट में से सबसे बड़ा है. सरकार की ओर से अभी तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई है. एक अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने इसको लेकर खबरें प्रकाशित की हैं. इसमें दी गई जानकारी के अनुसार रैनसमवेयर ग्रुप "वर्ल्ड लीक्स" ने डार्क वेब पर इस न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी फाइलों के मिलने का दावा किया है. इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुविधाओं के कुछ हिस्सों के कथित ब्लूप्रिंट और सप्लायर की जानकारी शामिल हैं. "वर्ल्ड लीक्स" एक जाना-माना रैंसमवेयर ग्रुप है, जिसने पहले नाइकी और टाटा ग्रुप को भी निशाना बनाया था. यह ग्रुप किसी भी चुराए गए कॉर्पोरेट डेटा को या तो अपनी वेबसाइट पर डाल देता है, या फिर उससे पैसे मांगता है. वेबसाइट को खास ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है. मामले के जानकार ने मीडिया को बताया कि डेटा में सेंध लगने से प्लांट की सुरक्षा के लिए "गंभीर" खतरा पैदा हो सकता है. "वर्ल्ड लीक्स" वेबसाइट पर मौजूद एक निजी कंपनी की कुल 8,58,000 फाइलों में से ये 19,000 फाइलें सबसे अधिक संवेदनशील बताई गई हैं.