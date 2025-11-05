'कांग्रेस, लाखों छात्रों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश रच रही': KTR का रेवंत रेड्डी पर हमला
केटीआर ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री दलित, आदिवासी, बहुजन और गरीब उच्च जाति के छात्रों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं.
Published : November 5, 2025 at 2:49 PM IST
हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव (केटीआर) ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर जानबूझकर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की फीस प्रतिपूर्ति राशि रोके रखने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि इस वजह से लाखों गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र उच्च शिक्षा के अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं.
सोमाजीगुडा क्षेत्र में एक विशाल रोड शो को संबोधित करते हुए केटीआर ने कांग्रेस सरकार पर तेलंगाना के शिक्षित युवाओं को कमजोर करने और इस महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना पर निर्भर हजारों परिवारों के सपनों को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया. केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार लंबित शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया जारी करने के बजाय, निजी कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को डराने-धमकाने में लगी है.
केटीआर ने आरोप लगाया, "बकाया राशि का भुगतान न करके मुख्यमंत्री दलित, आदिवासी, बहुजन और गरीब उच्च जाति के छात्रों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं. यह केवल लापरवाही नहीं है, बल्कि वंचितों की उम्मीदों को कुचलने की एक सोची-समझी साजिश है."
कांग्रेस सरकार के दावों का मजाक उड़ाते हुए केटीआर ने पूछा, "एक मुख्यमंत्री जो छात्रों की फीस भी नहीं भर सकता, वह जुबली हिल्स के लोगों को क्या दे सकता है?" उन्होंने याद दिलाया कि फीस प्रतिपूर्ति योजना, जो यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी कि कोई भी छात्र गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे.
केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, जिसने 2023 के चुनावों से पहले 420 वादे किए थे, एक भी पूरा करने में विफल रही है.
केटीआर ने एक विज्ञप्ति में कहा, "उन्होंने हर वर्ग, किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों और युवाओं को धोखा दिया. उन्होंने बुजुर्गों के लिए 4,000 रुपये पेंशन, बहुओं के लिए 2,500 रुपये भत्ता, युवतियों के लिए स्कूटर, किसानों के लिए 15,000 रुपये की सहायता, 2 लाख रुपये के कृषि ऋण माफी और दो लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था. उन वादों का क्या हुआ? एक भी पूरा नहीं हुआ."
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अब केसीआर सरकार द्वारा शुरू की गई सभी कल्याणकारी योजनाओं, रायथु बंधु, रायथु बीमा, केसीआर किट, बाथुकम्मा साड़ियों के साथ-साथ रमजान और क्रिसमस उपहारों को रोक दिया है, और यहां तक कि हैदराबाद में मुफ्त जल आपूर्ति योजना को भी बंद कर दिया है. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, "वे कहते हैं कि महिलाओं के लिए बस में मुफ़्त सफ़र, लेकिन पतियों के लिए टिकट की क़ीमत दोगुनी. क्या इसे ही कल्याण कहते हैं?"
विज्ञप्ति के अनुसार, केटीआर ने जुबली हिल्स के मतदाताओं से अपील की कि वे इस उपचुनाव का उपयोग तेलंगाना के उन चार करोड़ लोगों की ओर से कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए करें, जिन्हें धोखा दिया गया है.
केटीआर ने कहा, "यह चुनाव 10 साल की प्रगति और दो साल की अराजकता के बीच है. लोगों ने अंतर देख लिया है. अब यह तय करने का समय है कि तेलंगाना बीआरएस के साथ आगे बढ़ेगा या कांग्रेस के साथ पीछे चला जाएगा. 11 नवंबर को कार चुनाव चिन्ह के लिए वोट करें और तेलंगाना के भविष्य की रक्षा करें."
