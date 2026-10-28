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तेलंगाना: पासपोर्ट जब्त होने के मामले में KTR ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ( ETV Bharat )

हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने हाई कोर्ट में अपील की है. उन्होंने 'फॉर्मूला-ई कार रेस' मामले में एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज किए गए केस के सिलसिले में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस द्वारा उनका पासपोर्ट जब्त करने की कार्रवाई को चुनौती दी है.

हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि 28 सितंबर को जारी कारण बताओ नोटिस और 13 अक्टूबर को शुरू हुई कार्रवाई, दोनों के संबंध में 6 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखी जाए. इसके लिए उन्हें पासपोर्ट जब्त करने के बारे में सफाई देने के लिए खुद पेश होना था.

जस्टिस ई. वी. वेणुगोपाल ने केटीआर की फाइल की गई पिटीशन पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने कार्रवाई और पासपोर्ट ऑफिसर के जारी किए गए शो-कॉज नोटिस को चुनौती दी थी. सीनियर एडवोकेट गंद्रा मोहन राव ने पिटीशनर की तरफ से दलीलें पेश की. उन्होंने कहा, 'एसीबी द्वारा फॉर्मूला-ई कार रेस से जुड़े केस में पिटीशनर को गिरफ्तार नहीं किया गया है. एक चार्जशीट पहले ही फाइल की जा चुकी है, और पिटीशनर बाद में एसीबी कोर्ट में पेश हुआ.'