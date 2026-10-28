तेलंगाना: पासपोर्ट जब्त होने के मामले में KTR ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
कोर्ट के ध्यान में लाया गया कि पासपोर्ट ऑफिसर ने पासपोर्ट जब्त करने की कार्रवाई करके एकतरफा और नैचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन किया.
Published : October 28, 2026 at 10:14 AM IST
हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने हाई कोर्ट में अपील की है. उन्होंने 'फॉर्मूला-ई कार रेस' मामले में एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज किए गए केस के सिलसिले में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस द्वारा उनका पासपोर्ट जब्त करने की कार्रवाई को चुनौती दी है.
हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि 28 सितंबर को जारी कारण बताओ नोटिस और 13 अक्टूबर को शुरू हुई कार्रवाई, दोनों के संबंध में 6 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखी जाए. इसके लिए उन्हें पासपोर्ट जब्त करने के बारे में सफाई देने के लिए खुद पेश होना था.
जस्टिस ई. वी. वेणुगोपाल ने केटीआर की फाइल की गई पिटीशन पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने कार्रवाई और पासपोर्ट ऑफिसर के जारी किए गए शो-कॉज नोटिस को चुनौती दी थी. सीनियर एडवोकेट गंद्रा मोहन राव ने पिटीशनर की तरफ से दलीलें पेश की.
उन्होंने कहा, 'एसीबी द्वारा फॉर्मूला-ई कार रेस से जुड़े केस में पिटीशनर को गिरफ्तार नहीं किया गया है. एक चार्जशीट पहले ही फाइल की जा चुकी है, और पिटीशनर बाद में एसीबी कोर्ट में पेश हुआ.'
कोर्ट के ध्यान में लाया गया कि पासपोर्ट ऑफिसर ने पासपोर्ट जब्त करने की कार्रवाई करके एकतरफा और नैचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है. केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बी. नरसिम्हा शर्मा ने दलील दी कि पिटीशनर को पासपोर्ट अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए खुद पेश होने का मौका दिया गया था.
उन्होंने आगे साफ किया कि हालांकि पासपोर्ट एक्ट में ऐसा मौका देना जरूरी नहीं है, फिर भी पिटीशनर को अपनी रिक्वेस्ट पर पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने की इजाजत थी. इस मौके पर जज ने बीच में दखल दिया और पूछा कि क्या पासपोर्ट ऑफिस को बताने से पहले कोर्ट की इजाजत ली गई थी, यह देखते हुए कि मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है.
एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) के वकील ने जवाब में कहा कि पासपोर्ट जब्त करने के बारे में एक मेमो निचली अदालत में फाइल किया गया था. दलीलें सुनने के बाद जज ने केंद्र सरकार, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर और एसीबी के डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी करके उन्हें काउंटर-एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया और सुनवाई 6 नवंबर तक के लिए टाल दी.