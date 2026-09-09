तेलंगाना विधानसभा से BRS के 22 विधायक मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित
तीसरे दिन मानसून सत्र शुरू होते ही बीआरएस विधायकों ने 'हमें न्याय चाहिए' जैसे नारे लगाकर कार्यवाही में बाधा डाली.
Published : September 9, 2026 at 4:14 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना विधानसभा में आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते हुए सदन की कार्यवाही बाधित करने के आरोप में बुधवार को भारत राष्ट्र समिति (BRS) के केटी रामाराव समेत 22 सदस्यों को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया.
राज्य विधान सभा मंत्री श्रीधर बाबू ने विधान सभा के कामकाज में बाधा डालने के लिए बीआरएस विधायक को निलंबित करने की सिफारिश की. बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने सिफारिश को मंजूरी दे दी और विधायकों को निलंबित कर दिया.
बीआरएस के निलंबित किए गए विधायकों में केटी रामाराव, हरीश राव, जगदीश रेड्डी, गंगुला कमलाकर, अनिल जाधव, कौशिक रेड्डी, माधवराम कृष्ण राव, कोवा लक्ष्मी, माणिक राव, चिंता प्रभाकर, कोठा प्रभाकर रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, मारी राजशेखर रेड्डी, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, सबिता इंद्रा रेड्डी, सुधीर रेड्डी, सुनीता लक्ष्मारेड्डी, कलेरू वेंकटेश, विजयुडू, के संजय, टी. श्रीनिवास यादव और केपी विवेकानंद शामिल हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीसरे दिन जैसे ही सत्र शुरू हुआ, बीआरएस विधायकों ने 'हमें न्याय चाहिए' जैसे नारे लगाकर कार्यवाही में रुकावट डाली. विधायक सदन के वेल में भी आ गए लेकिन मार्शलों ने उन्हें स्पीकर की ओर बढ़ने से रोक दिया.
इससे पहले, केटीआर, जो बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, ने दो दिन पहले पार्टी की महिला विधायकों के खिलाफ पुलिस की कथित सख्ती (जब पुलिस ने बीआरएस विधायकों को विधानसभा गेट पर रोका था) और कुछ सत्ताधारी कांग्रेस सदस्यों के बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की मौत की दुआ करने वाले कथित कमेंट्स पर बहस की मांग करते हुए एक स्थगन प्रस्ताव दिया था.
विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और संसदीय मामलों के मंत्री डी. श्रीधर बाबू के बार-बार अनुरोध के बावजूद बीआरएस के सदस्य अपनी सीट पर लौटने के लिए तैयार नहीं हुए. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह देखेंगे कि क्या बीआरएस सदस्यों ने अपनी मांगें लिखकर उन्हें दी हैं या नहीं.
विक्रमार्क ने कहा कि वह और कांग्रेस के दूसरे नेता चंद्रशेखर राव के स्वस्थ और लंबे जीवन और सार्वजनिक सेवा में लंबे करियर की कामना करते हैं. उन्होंने कहा कि सदस्यों को अपनी सीट से ही बात रखनी चाहिए और डराने-धमकाने या आक्रामक तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए.
निलंबित किए गए बीआरएस विधायकों ने बाद में राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला से मुलाकात की. तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा में बीआरएस के सदस्यों की आधिकारिक संख्या 37 है.
ये भी पढ़ें- तेलंगाना स्पीकर के खिलाफ टिप्पणी, कांग्रेस का KCR के फार्महाउस पर प्रदर्शन, KTR को हिरासत में लिया गया