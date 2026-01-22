ETV Bharat / bharat

मणिपुर में महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर राष्ट्रपति से अपील, कहा, गैंगरेप पीड़िता को मिले इंसाफ

3 अगस्त, 2023 को चुराचांदपुर में मणिपुर की जातीय हिंसा में मारे गए कुकी आदिवासियों को श्रद्धांजलि देते लोग (फाइल फोटो) ( AFP )

गौतम देबरॉय नई दिल्ली: मणिपुर में कुकी छात्र संगठन (KSO) ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बड़ी अपील की है. उन्होंने 10 जनवरी को मृत कुकी महिला के कथित गैंगरेप में शामिल सभी अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की अपील राष्ट्रपति से की है. उन्हेंने मामले में राष्ट्रपति मुर्मू से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है. छात्र संगठन ने मणिपुर में रहने वाले कुकी जो लोगों के लिए एक अलग प्रशासन या विधान मंडल वाला एक केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग की है. नई दिल्ली में KSU की सीनियर सदस्य ग्लेडिस वैफेई हुंजन ने कहा कि, लगातार हिंसा, मजबूती से स्थापित प्रणालीगत अन्याय और लगातार सरकारी नाकामियों को देखते हुए, KSU इस बात को फिर से पक्का करता है कि कुकी जो लोगों की एक अलग प्रशासन (लेजिस्लेचर वाला एक यूनियन टेरिटरी) की मांग जरूरी है. उन्होंने कहा कि, यह कदम हमेशा शांति, सुरक्षा, न्याय और इज्ज़त से जीने के बुनियादी अधिकार की गारंटी के लिए बहुत ही आवश्यक है. मणिपुर में गैंग रेप पीड़िता की मौत का ज़िक्र करते हुए, हुंजन ने कहा कि 20 साल की लड़की के साथ मई 2023 में मारपीट हुई थी. हुंजन ने आगे कहा कि, मामले को हुए ढाई साल से ज्यादा हो गए हैं. आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं. ऐसे में वे भारत के राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि वे मणिपुर में महिलाओं की सुरक्षा पक्का करने के साथ-साथ समय पर, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए व्यक्तिगत दखल दें. केएसयू नेता ने कहा कि लड़की मई 2023 में मणिपुर हिंसा के दौरान किडनैपिंग और बेरहम गैंग रेप से बच गई थी, लेकिन इस साल 10 जनवरी को गुवाहाटी में इलाज के दौरान चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई. हुंजन ने कहा कि, उसकी मौत लड़ाई से जुड़ी यौन हिंसा और न्याय न मिलने का सीधा नतीजा है. यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, क्योंकि सरकार की तरफ से की गई लक्षित हिंसा और लंबे समय तक अनदेखी बड़े पैमाने पर भेदभाव के बराबर है. लड़की की मौत का मुद्दा उठाते हुए, कुकी विमेन ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स (KWOHR) और इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (ITLF) की महिला विंग ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उनका ध्यान मणिपुर संकट के दौरान कुकी-जो महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, बेरहमी से हत्याओं और गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन, और न्याय, जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य की लगातार नाकामी की ओर दिलाया गया. ITLF महिला विंग की कन्वीनर न्गेनीकिम ने दिए ज्ञापन में कहा कि, चासद एवेन्यू की रहने वाली एक 20 साल की युवती का मामला बहुत दुख के साथ रखा जा रहा है. जिसे 15 मई 2023 को इंफाल में किडनैप किया गया, बुरी तरह पीटा गया, गैंग रेप किया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया. उन्होंने कहा कि, मामले में जीरो एफआईआर दर्ज होने और जुलाई 2023 में केस सीबीआई को ट्रांसफर होने के बावजूद, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि, दो साल से ज्यादा समय तक शारीरिक तकलीफ, गंभीर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और बार-बार मेडिकल प्रक्रिया झेलने के बाद, 11 जनवरी 2026 को उसकी मौत हो गई. उसने अपनी आखिरी सांस तक न्याय का इंतजार किया.