ETV Bharat / bharat

मणिपुर में महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर राष्ट्रपति से अपील, कहा, गैंगरेप पीड़िता को मिले इंसाफ

कुकी छात्र संगठन ने राष्ट्रपति से गैंगरेप पीड़िता की इंसाफ की मांग की. साथ ही महिला सुरक्षा की अपील भी की.

People pay tribute to Kuki tribals killed in Manipur's ethnic violence, in Churachandpur on August 3, 2023
3 अगस्त, 2023 को चुराचांदपुर में मणिपुर की जातीय हिंसा में मारे गए कुकी आदिवासियों को श्रद्धांजलि देते लोग (फाइल फोटो) (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 22, 2026 at 10:15 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: मणिपुर में कुकी छात्र संगठन (KSO) ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बड़ी अपील की है. उन्होंने 10 जनवरी को मृत कुकी महिला के कथित गैंगरेप में शामिल सभी अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी की अपील राष्ट्रपति से की है. उन्हेंने मामले में राष्ट्रपति मुर्मू से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है.

छात्र संगठन ने मणिपुर में रहने वाले कुकी जो लोगों के लिए एक अलग प्रशासन या विधान मंडल वाला एक केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग की है. नई दिल्ली में KSU की सीनियर सदस्य ग्लेडिस वैफेई हुंजन ने कहा कि, लगातार हिंसा, मजबूती से स्थापित प्रणालीगत अन्याय और लगातार सरकारी नाकामियों को देखते हुए, KSU इस बात को फिर से पक्का करता है कि कुकी जो लोगों की एक अलग प्रशासन (लेजिस्लेचर वाला एक यूनियन टेरिटरी) की मांग जरूरी है.

उन्होंने कहा कि, यह कदम हमेशा शांति, सुरक्षा, न्याय और इज्ज़त से जीने के बुनियादी अधिकार की गारंटी के लिए बहुत ही आवश्यक है. मणिपुर में गैंग रेप पीड़िता की मौत का ज़िक्र करते हुए, हुंजन ने कहा कि 20 साल की लड़की के साथ मई 2023 में मारपीट हुई थी.

हुंजन ने आगे कहा कि, मामले को हुए ढाई साल से ज्यादा हो गए हैं. आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं. ऐसे में वे भारत के राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि वे मणिपुर में महिलाओं की सुरक्षा पक्का करने के साथ-साथ समय पर, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए व्यक्तिगत दखल दें.

केएसयू नेता ने कहा कि लड़की मई 2023 में मणिपुर हिंसा के दौरान किडनैपिंग और बेरहम गैंग रेप से बच गई थी, लेकिन इस साल 10 जनवरी को गुवाहाटी में इलाज के दौरान चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई. हुंजन ने कहा कि, उसकी मौत लड़ाई से जुड़ी यौन हिंसा और न्याय न मिलने का सीधा नतीजा है. यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, क्योंकि सरकार की तरफ से की गई लक्षित हिंसा और लंबे समय तक अनदेखी बड़े पैमाने पर भेदभाव के बराबर है.

लड़की की मौत का मुद्दा उठाते हुए, कुकी विमेन ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स (KWOHR) और इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (ITLF) की महिला विंग ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उनका ध्यान मणिपुर संकट के दौरान कुकी-जो महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा, बेरहमी से हत्याओं और गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन, और न्याय, जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य की लगातार नाकामी की ओर दिलाया गया.

ITLF महिला विंग की कन्वीनर न्गेनीकिम ने दिए ज्ञापन में कहा कि, चासद एवेन्यू की रहने वाली एक 20 साल की युवती का मामला बहुत दुख के साथ रखा जा रहा है. जिसे 15 मई 2023 को इंफाल में किडनैप किया गया, बुरी तरह पीटा गया, गैंग रेप किया गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया. उन्होंने कहा कि, मामले में जीरो एफआईआर दर्ज होने और जुलाई 2023 में केस सीबीआई को ट्रांसफर होने के बावजूद, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

उन्होंने कहा कि, दो साल से ज्यादा समय तक शारीरिक तकलीफ, गंभीर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और बार-बार मेडिकल प्रक्रिया झेलने के बाद, 11 जनवरी 2026 को उसकी मौत हो गई. उसने अपनी आखिरी सांस तक न्याय का इंतजार किया.

KWOHR और ITLF ने आरोप लगाया कि 20 साल की उस युवती की मौत कोई अकेली दुखद घटना नहीं है. उन्होंने कहा कि, यह कुकी-जो महिलाओं के खिलाफ टारगेटेड, जेंडर आधारित और कम्युनिटी हिंसा का एक पैटर्न दिखाता है, जिसमें अपहरण, रेप, लिंचिंग, जिंदा जलाना और बिना किसी सजा के न्यायेतर हत्याएं शामिल हैं.

उन्होंने कुछ और मामलों पर भी रोशनी डाली जहां महिलाओं पर गंभीर शारीरिक हमला किया गया. उन्होंने कहा कि, सबसे घिनौने अपराधों में खोपीबुंग, सैडर हिल्स की फ्लोरेंस नेंगपिचोंग हैंगशिंग (27) और ओलिविया ल्हिंगनेथेम चोंगलोई (23) के मामले थे, जिनका 4 मई 2023 को रेप और मर्डर कर दिया गया था.

उन्होंने कुकी-जो महिलाओं के साथ यौन हिंसा, हत्या और अपहरण में शामिल सभी अपराधियों पर तुरंत केस दर्ज करने, उन्हें गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की. न्गेनीकिम ने कहा कि, उन्हें समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह जांच की जरूरत है, जिसमें सीबीआई और दूसरी एजेंसियों की सख्त मॉनिटरिंग के अलावा मणिपुर झगड़े से होने वाली यौन हिंसा और हत्याओं के सभी मामलों की स्वतंत्र न्यायिक निगरानी भी शामिल हो.

चुराचांदपुर जिले के नटजंग में अज्ञात हमलावरों ने मैतेई के एक नागरिक ऋषिकांत मयंगलम्बम की गोली मारकर हत्या कर दी. पीड़ित को UKNA ग्रुप के कथित हथियारबंद चिन-कुकी मिलिटेंट्स ने 21 जनवरी, 2026 (बुधवार) को शाम करीब 6:30 बजे चुराचांदपुर जिले के तुइबोंग से उसकी पत्नी के साथ किडनैप कर लिया था.

ऋषिकांत को बेरहमी से मारने से पहले चुराचांदपुर के नटजंग की ओर ले जाया गया. काकचिंग खुनौ का रहने वाला वह नेपाल में काम करता था और अपनी पत्नी से मिलने आया था. यह बात मैतेई हेरिटेज वेलफेयर फाउंडेशन ने कही. यह फाउंडेशन एक गैर-सरकारी संगठन है और मैतेई लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है.

यह कहते हुए कि यह घटना कोई अकेला अपराध नहीं है, संगठन ने कहा कि किडनैपिंग और उसे मारने का तरीका चिन-कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स द्वारा आतंक का एक सिग्नेचर तरीका है, जिसे 3 मई, 2023 को मूलनिवासी मैतेई आबादी के खिलाफ शुरू की गई जातीय हिंसा के बाद से अपनाया गया है, जिसकी शुरुआत चुराचांदपुर के तोरबुंग में दोपहर के हमलों से हुई थी.

संगठन ने कहा कि, ये मिलिटेंट ग्रुप्स बिना किसी डर या रोक-टोक के, खतरनाक तरीके से काम करते हैं, और बेरहमी से हत्याएं करते हैं. इनमें स्टूडेंट्स हिजाम लिनथोनंगंबी और फिलेम हेमंजीत की खौफनाक हत्याएं, और जिरीबाम हत्याकांड शामिल हैं. जिसमें 6 बेबस महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से मार डाला गया था, जिसमें एक 10 महीने का बच्चा भी शामिल था, जिससे दुनिया भर में गुस्सा फूट पड़ा था.

बुधवार की घटना आतंक के जारी राज का एक डरावना सबूत है. यह घटना फरवरी 2025 में राष्ट्रपति लागू होने के बाद से, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए भरोसे के बीच हुई.

ये भी पढ़ें: 'मणिपुर में एक लोकप्रिय सरकार में शामिल होने के लिए तैयार', पर कुकी जो MLA ने दोहराई ये मांग?

TAGGED:

KSU APPEALS FOR PRESIDENT MURMU
KUKI STUDENTS ORGANISATION
PRESIDENT DROUPADI MURMU
MANIPUR VIOLENCE
KSU APPEALS TO PRESIDENT MURMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.