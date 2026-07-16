टीवी पर अर्जेंटीना Vs इंग्लैंड मैच देखने की थी फुल तैयारी, अचनाक चली गई बिजली...केरल में लोगों ने काटा बवाल
फुटबॉल मैच के दौरान बिजली जाने के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने बिजली बोर्ड कार्यालय में घुसकर हंगामा किया.
Published : July 16, 2026 at 3:06 PM IST
त्रिशूर: दुनिया भर में फुटबॉल का फीवर खेल प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है. केरल के त्रिशूर जिले में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच से ठीक पहले इलाके में बिजली सप्लाई बंद हो गई, जिसको लेकर लोगों ने भारी बवाल काटा.
फुटबॉल मैच के दौरान बिजली जाने के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों के एक समूह ने अन्नामनाडा में केरल राज्य बिजली बोर्ड के कार्यालय और सबस्टेशन पर हमला कर दिया. इस दौरान एक अस्थायी कर्मचारी घायल हो गया. उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.
अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच से ठीक पहले इलाके में बिजली सप्लाई बंद हो गई थी. अचानक बिजली जाने से गुस्साई भीड़ ने अन्नामनाडा केएसईबी ऑफिस और 33 केवी सबस्टेशन में घुसकर हंगामा शुरू कर दिया. इस दौरान गुस्साए लोगों ने बिजली चले जाने को लेकर स्टाफ के साथ गाली-गलौज की, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई. सबस्टेशन पर ड्यूटी पर मौजूद अस्थायी कर्मचारी नितिन पर इस झगड़े के दौरान बुरी तरह हमला किया गया. बाद में उसे माला के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया.
केएसईबी ऑफिस और सबस्टेशन में लगे सर्विलांस कैमरों में हिंसा साफ रिकॉर्ड हो गई है. पुलिस का मानना है कि ये विजुअल्स घटना में शामिल अपराधियों की पहचान करने में बहुत जरूरी होंगे. इस बीच, KSEB के कर्मचारियों और अलग-अलग संगठनों ने सरकारी जगह में बिना इजाजत घुसने और अपनी ड्यूटी के दौरान स्टाफ पर हमले का कड़ा विरोध किया है.
यह बताते हुए कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और कर्मचारियों पर हमला करना बहुत गंभीर अपराध हैं, केएसईबी अधिकारियों ने घोषणा की कि वे हमलावरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए माला पुलिस स्टेशन में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराएंगे.
बड़े मुद्दे पर बात करते हुए, बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने कहा कि राज्य अभी बहुत बड़े बिजली संकट से गुजर रहा है. उन्होंने लोगों से रात में बिजली का इस्तेमाल कम करने की अपील की ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके, खासकर पंखे और लाइट का इस्तेमाल बहुत जरूरी होने पर ही करने को कहा गया है.
अभी, राज्य ने दो घंटे तक के लिए अलग-अलग बिजली नियम लागू किए हैं, जबकि पिछले दो दिनों से रात में कुछ पाबंदियां पहले ही लागू की जा चुकी हैं. मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर संकट बना रहा, तो सरकार आने वाले दिनों में और पाबंदियां लगाने पर मजबूर होगी.
पूरे देश में बिजली की मांग बढ़ने से, पावर एक्सचेंज के जरिए सप्लाई में काफी कमी आई है. अधिकारियों ने बताया कि सेंट्रल ग्रिड से 600 मेगावाट तक बिजली की कमी है. इसके अलावा, बारिश की बहुत कमी से राज्य भर के सभी बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में पानी का स्तर बहुत कम हो गया है, जिससे घरेलू बिजली उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है.
बिजली बोर्ड अभी बाहरी स्रोत से बहुत ज्यादा दर पर बिजली खरीदकर घर-घर बिजली पहुंचाने का काम कर रही है. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर ये खराब हालात बने रहे, तो आने वाले समय में पूरे राज्य में बिजली सप्लाई में और दिक्कतें आ सकती हैं.
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