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टीवी पर अर्जेंटीना Vs इंग्लैंड मैच देखने की थी फुल तैयारी, अचनाक चली गई बिजली...केरल में लोगों ने काटा बवाल

अर्जेंटीना Vs इंग्लैंड मैच से पहले बिजली कट गई, केरल में लोगों ने काटा बवाल ( ETV Bharat )

त्रिशूर: दुनिया भर में फुटबॉल का फीवर खेल प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है. केरल के त्रिशूर जिले में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच से ठीक पहले इलाके में बिजली सप्लाई बंद हो गई, जिसको लेकर लोगों ने भारी बवाल काटा.

फुटबॉल मैच के दौरान बिजली जाने के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों के एक समूह ने अन्नामनाडा में केरल राज्य बिजली बोर्ड के कार्यालय और सबस्टेशन पर हमला कर दिया. इस दौरान एक अस्थायी कर्मचारी घायल हो गया. उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच से ठीक पहले इलाके में बिजली सप्लाई बंद हो गई थी. अचानक बिजली जाने से गुस्साई भीड़ ने अन्नामनाडा केएसईबी ऑफिस और 33 केवी सबस्टेशन में घुसकर हंगामा शुरू कर दिया. इस दौरान गुस्साए लोगों ने बिजली चले जाने को लेकर स्टाफ के साथ गाली-गलौज की, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई. सबस्टेशन पर ड्यूटी पर मौजूद अस्थायी कर्मचारी नितिन पर इस झगड़े के दौरान बुरी तरह हमला किया गया. बाद में उसे माला के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया.

केएसईबी ऑफिस और सबस्टेशन में लगे सर्विलांस कैमरों में हिंसा साफ रिकॉर्ड हो गई है. पुलिस का मानना ​​है कि ये विजुअल्स घटना में शामिल अपराधियों की पहचान करने में बहुत जरूरी होंगे. इस बीच, KSEB के कर्मचारियों और अलग-अलग संगठनों ने सरकारी जगह में बिना इजाजत घुसने और अपनी ड्यूटी के दौरान स्टाफ पर हमले का कड़ा विरोध किया है.

यह बताते हुए कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और कर्मचारियों पर हमला करना बहुत गंभीर अपराध हैं, केएसईबी अधिकारियों ने घोषणा की कि वे हमलावरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए माला पुलिस स्टेशन में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराएंगे.