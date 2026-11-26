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55 बाल विवाह निरस्त और 3000 से अधिक रुकवाने पर कृति भारती का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में दर्ज

वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया के साथ कृति भारती ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस (27 नवंबर) के अवसर पर सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी, पुनर्वास मनोवैज्ञानिक एवं चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट डॉ कृति भारती की बाल विवाह के खिलाफ साहसिक मुहिम ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. विश्व में सर्वाधिक 55 बाल विवाह निरस्त करवाने और 3000 से अधिक बाल विवाह रुकवाने के लिए डॉ कृति भारती और सारथी ट्रस्ट का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में दर्ज किया गया है. बाल विवाह निरस्तीकरण एवं रोकथाम के क्षेत्र में डॉ कृति के नाम अब तक 11 वर्ल्ड और नेशनल रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं. संभवतः यह विश्व में पहला अवसर है, जब किसी एक्टिविस्ट और सामाजिक संस्था ने बाल विवाह उन्मूलन के प्रयासों में संयुक्त रूप से इतने रिकॉर्ड कायम किए हैं.