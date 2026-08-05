ETV Bharat / bharat

पहाड़ की खेती में कीट नियंत्रण के लिए दो स्वदेशी उपकरण विकसित, डिजाइन को मिली मंजूरी

स्वदेशी कीट नियंत्रण उपकरण ( फोटो- ETV Bharat/Collage of Forestry RaniChauri )

टिहरी: उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों के किसानों के लिए एक अच्छी और उम्मीद जगाने वाली खबर है. अब फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों पर नजर रखना और लाभकारी मित्र कीटों का संरक्षण करना पहले से आसान होगा. कृषि विज्ञान केंद्र रानीचौरी (टिहरी) के वैज्ञानिकों ने दो ऐसे स्वदेशी उपकरण विकसित किए हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के पेटेंट कार्यालय से डिजाइन की मंजूरी भी मिल चुकी है. कृषि विज्ञान केंद्र टिहरी के वैज्ञानिकों ने बनाए खास उपकरण: दरअसल, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार (पौड़ी) के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र टिहरी के वैज्ञानिकों ने पर्वतीय इलाकों में कृषि की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दो विशेष उपकरण तैयार किए हैं. जिसमें पहला उपकरण खेतों और बागों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों को पकड़ने, उनकी संख्या का आकलन करने और नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता जांचन में मदद करेगा. कीट नियंत्रण उपकरण का डिजाइन (फोटो- Collage of Forestry RaniChauri) पेटेंट कार्यालय से डिजाइन को मिली मंजूरी: वहीं, दूसरा उपकरण खेती के लिए लाभकारी मित्र कीटों के सुरक्षित पालन-पोषण और उनके विकास के अध्ययन के लिए तैयार किया गया है. इससे प्राकृतिक तरीके से कीट नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा. यानी पहाड़ की खेती में कीट नियंत्रण में दोनों स्वदेशी उपकरण अहम भूमिका निभा सकते हैं. इतना ही नहीं केंद्र सरकार के पेटेंट कार्यालय से डिजाइन पर मुहर भी लग चुकी है.