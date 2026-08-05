पहाड़ की खेती में कीट नियंत्रण के लिए दो स्वदेशी उपकरण विकसित, डिजाइन को मिली मंजूरी
कृषि विज्ञान केंद्र टिहरी ने विकसित किए दो स्वदेशी कीट नियंत्रण उपकरण, केंद्र सरकार के पेटेंट कार्यालय से मिली डिजाइन को मंजूरी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 5, 2026 at 4:34 PM IST
टिहरी: उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों के किसानों के लिए एक अच्छी और उम्मीद जगाने वाली खबर है. अब फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों पर नजर रखना और लाभकारी मित्र कीटों का संरक्षण करना पहले से आसान होगा. कृषि विज्ञान केंद्र रानीचौरी (टिहरी) के वैज्ञानिकों ने दो ऐसे स्वदेशी उपकरण विकसित किए हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के पेटेंट कार्यालय से डिजाइन की मंजूरी भी मिल चुकी है.
कृषि विज्ञान केंद्र टिहरी के वैज्ञानिकों ने बनाए खास उपकरण: दरअसल, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार (पौड़ी) के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र टिहरी के वैज्ञानिकों ने पर्वतीय इलाकों में कृषि की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दो विशेष उपकरण तैयार किए हैं. जिसमें पहला उपकरण खेतों और बागों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों को पकड़ने, उनकी संख्या का आकलन करने और नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता जांचन में मदद करेगा.
पेटेंट कार्यालय से डिजाइन को मिली मंजूरी: वहीं, दूसरा उपकरण खेती के लिए लाभकारी मित्र कीटों के सुरक्षित पालन-पोषण और उनके विकास के अध्ययन के लिए तैयार किया गया है. इससे प्राकृतिक तरीके से कीट नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा. यानी पहाड़ की खेती में कीट नियंत्रण में दोनों स्वदेशी उपकरण अहम भूमिका निभा सकते हैं. इतना ही नहीं केंद्र सरकार के पेटेंट कार्यालय से डिजाइन पर मुहर भी लग चुकी है.
कृषि विज्ञान केंद्र टिहरी के पादप सुरक्षा वैज्ञानिक डॉ. सचिन कुमार और डॉ. विकास सिंह सेंगर ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में कीटों की सटीक निगरानी और मित्र कीटों के सुरक्षित संरक्षण के लिए उपयुक्त उपकरणों की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए करीब 6 महीने से एक साल की मेहनत के बाद इन दोनों उपकरणों की तकनीकी रूपरेखा तैयार की गई.
अलग-अलग मौसम में खेतों और बागों में किया जाएगा परीक्षण: वैज्ञानिकों का कहना है कि उपकरणों का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि भविष्य में इन्हें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध किफायती और स्वदेशी सामग्री से बनाया जा सके. अब इनके कार्यशील नमूने तैयार कर अलग-अलग मौसम में खेतों और बागों में परीक्षण किया जाएगा.
कीट नियंत्रण की दिशा में बदवाल ला सकता है उपकरण: यह उपकरण पहाड़ की खेती में प्राकृतिक कीट नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा बदलाव ला सकती है. पर्वतीय कृषि को वैज्ञानिक तकनीक से जोड़ने की यह पहल किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है. जिससे फसलों की बेहतर सुरक्षा होगी. बल्कि, पर्यावरण के अनुकूल खेती को भी नई मजबूती मिलेगी.
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