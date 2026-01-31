ETV Bharat / bharat

'मेरा नाम मोहम्मद दीपक', कोटद्वार बाबा विवाद के बाद सुर्खियों में बॉडी बिल्डर शख्स, जानिये वजह

कोटद्वार स्थित बाबा नाम की दुकान पर विवाद. ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के कोटद्वार में 26 जनवरी को एक मामूली सा दिखने वाला विवाद उस वक्त बड़ी बहस में बदल गया जब बजरंग दल से जुड़े कुछ युवक एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान पर पहुंचे और दुकान के नाम को लेकर हंगामा शुरू कर दिया. आरोप था कि दुकान का नाम बाबा रखा गया है. कोटद्वार में सिद्धबली बाबा हिंदुओं के आराध्य देवता हैं. बुजुर्ग दुकानदार पर दबाव बनाते हुए युवकों ने नाम बदलने को लेकर हंगामा किया. इस हंगामे के बीच अचानक एक युवक की एंट्री होती है. इस युवक की एंट्री ने इस पूरे मामले का रुख ही बदल दिया. अकेले भीड़ से टकराया शख्स: बजरंग दल की भीड़ से भिड़ने वाला ये युवक कोटद्वार का रहने वाला जिम ट्रेनर दीपक है. दीपक ने कोटद्वार बाबा विवाद में बजरंग दल का विरोध किया. दीपक ने साफ शब्दों में कहा कि बाबा शब्द किसी एक धर्म की बपौती नहीं है. इस बीच बहस बढ़ती है. आवाजें तेज होती चली गई. इसी बीच बजरंग दल के लोगों ने दीपक से उसका नाम पूछा. जिस पर उसका जवाब महफिल लूट गया. 'मेरा नाम मोहम्मद दीपक है...यह जवाब सुनते ही माहौल और गर्म हो जाता है. दीपक कुमार (ETV BHARAT) दुकानदार मुस्लिम, तो उसका क्या कसूर? हंगामे के बीच दीपक भीड़ से सवाल करता है कि अगर दुकानदार मुस्लिम है तो उसका कसूर क्या है? मुसलमानों में भी पीर बाबा होते हैं. यह दुकान 30 साल से ज्यादा समय से चल रही है. आज तक किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई. तेज बहस और धक्का मुक्की के बीच भी दीपक बुजुर्ग दुकानदार के साथ खड़ा रहता है. वह बेखौफ होकर दुकान चलाने की बात कहता है.