कोटद्वार बाबा विवाद, पहली बार आया बजरंग दल का ऑफिशियल स्टेटमेंट, जानिये क्या कहा

देहरादून: कोटद्वार बाबा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले दुकान के नाम और पोस्टर को लेकर शुरू हुई तनातनी अब दीपक कुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमे और हिंदू रक्षा दल के प्रस्तावित कोटद्वार कूच तक पहुंच गई. हालांकि यूपी पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को हाउस अरेस्ट कर इस मामले को बढ़ने से रोक दिया. अब इस पूरे घटनाक्रम पर बजरंग दल के क्षेत्र संयोजक (उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश) अनुज वालिया ने आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है.

ईटीवी भारत से बातचीत में अनुज वालिया ने कहा कोटद्वार की घटना को एकतरफा तरीके से प्रस्तुत किया गया है. एक व्यक्ति को हीरो बनाने की कोशिश की गई है. उन्होंने कहा कोटद्वार में केवल एक ही बाबा हैं और वह हैं सिद्धबली बाबा है. अगर कोई उनके नाम से अपनी दुकान का नाम रखता है, या फिर पोस्टर या अन्य माध्यम से आपत्तिजनक कार्य करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिर्फ ऐसा करने से ही रोका था.

अनुज वालिया ने आरोप लगाया कि दीपक कुमार और उसके साथी ने मौके पर आकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से उलझने का काम किया. उन्होंने पूरे मामले को मोहम्मद नाम रखें जाने के मुद्दे तक सीमित कर बड़ा रूप दे दिया गया. अनुज वालिया ने कहा हम सनातन संस्कृति को किसी भी तरह से बदनाम नहीं होने देंगे. अनुज वालिया ने कहा कोटद्वार की घटना के बाद राज्य में एक विशेष तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है. यह बिल्कुल भी सही नहीं है. उन्होंने दीपक कुमार पर भी कई आरोप लगाए हैं.