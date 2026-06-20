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कोटा का कमाल: IIT-AIIMS ही नहीं, दुनिया की नंबर-1 यूनिवर्सिटी MIT में भी गूंज रहा है कोटा के स्टूडेंट्स का डंका

विनोद कुमावत का कहना है कि साल 2026 में भी उनके संस्थान में कोटा से कोचिंग कर रहे कनिष्क जैन एमआईटी में पढ़ने जाने वाले हैं. रुद्र पेठानिया ने देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली जेईई एडवांस्ड (JEE Advanced) की परीक्षा भी नहीं दी है. उनका चयन इंटरनेशनल ओलंपियाड के जरिए पहले ही हो चुका था. कनिष्क जैन का एडमिशन भी उनके बेहतरीन ओलंपियाड रिकॉर्ड और एक मजबूत प्रोफाइल के दम पर हुआ है, जिसके कारण उन्हें शानदार स्कॉलरशिप भी मिल रही है. वहीं, साल 2024 में जेईई एडवांस्ड के ऑल इंडिया टॉपर रहे वेद लाहोटी और उनके साथ ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल करने वाले देवेश भइया भी वर्तमान में एमआईटी में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि पिछले 9 सालों के भीतर अकेले उनके कैंपस से 18 स्टूडेंट्स का चयन सीधे एमआईटी (MIT) के लिए हो चुका है. इसके अलावा, 284 छात्रों ने भारत और दुनिया की टॉप-50 यूनिवर्सिटीज में अपनी जगह बनाई है. अगर वैश्विक स्तर की बात करें, तो अब तक 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को दुनिया की विभिन्न टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज से एडमिशन के ऑफर्स मिल चुके हैं. खास बात यह है कि इन प्रतिभावान छात्रों को इन विदेशी विश्वविद्यालयों से करोड़ों रुपये की स्कॉलरशिप भी ऑफर की गई है. दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाना चुनौतीपूर्ण है. एमआईटी, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड विश्वविद्यालयों में हर साल 50 हजार से ज्यादा आवेदन आते हैं, लेकिन 2000 से भी कम को प्रवेश मिलता है. हर साल हजारों प्रतिभाशाली छात्र असफल हो जाते हैं, क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे प्रजेन्टेशन व ओवरऑल डेवलपमेंट की अपनी क्षमता को नहीं दिखा पाते है.

यहां के छात्र दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अपना दाखिला पक्का कर रहे हैं, जिसमें विश्व की नंबर-एक रैंकिंग वाली संस्था मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) भी शामिल है. यह विश्व के नंबर एक संस्था है, जिसमें कोटा कोचिंग संस्थान के कैंपस से बीते 9 साल में अब तक 18 स्टूडेंट्स जा चुके हैं.​कोटा के एक निजी कोचिंग संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट विनोद कुमावत ने इस अभूतपूर्व सफलता पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं. विनोद कुमावत का कहना है कि विश्व के बड़े संस्थानों को भी ब्रिलिएंट ब्रेन वाले स्टूडेंट्स की जरूरत होती है, इसीलिए भारत के टॉप बच्चों पर भी उनकी नजर होती है. इन संस्थानों में विश्व भर से आने वाले टॉपर स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है. बड़े एक्स्पोज़र के लिए स्टूडेंट इन संस्थानों को लक्ष्य बनाते हैं.

कोटा : इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन की तैयारी के लिए कोटा शहर देश भर में एक बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है. यहां के कोचिंग संस्थानों का सिलेक्शन रेश्यो देश के अन्य किसी भी शहर की तुलना में काफी अधिक है. यही कारण है कि हर साल देश के कोने-कोने से हजारों की संख्या में छात्र अपने सपनों को पंख देने यहां आते हैं. लेकिन अब कोटा की पहचान सिर्फ देश के शीर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) तक ही सीमित नहीं रह गई है. कोटा अब एक कदम आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर अपनी कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है.

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कई स्टूडेंट नहीं देते जेईई और नीट : आम तौर पर माना जाता है कि कोटा आने वाले बच्चे केवल जेईई या नीट की ही तैयारी करते हैं, लेकिन यहां एक ऐसा वर्ग भी है जो वैश्विक स्तर की प्रतियोगिताओं को अपना लक्ष्य बनाता है. कोटा में कई छात्र ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्टॉनोमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड को अपना माध्यम बनाते हैं. ओलंपियाड के लिए भी अलग-अलग स्टेज में बच्चे क्वालीफाई करते हैं. आखिर में इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है, जहां पर उनकी काबिलियत देखी जाती है और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं. इन ओलंपियाड परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों को सीधे विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिल जाता है. ऐसे विद्यार्थियों को जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं में बैठने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती.

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बनानी होती है मजबूत प्रोफाइल : ओलंपियाड की चयन प्रक्रिया बेहद जटिल होती है, जिसमें बच्चों को अलग-अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चरणों (Stages) को क्वालीफाई करना होता है. अंतिम चरण में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतियोगिता होती है, जहां छात्रों की वास्तविक काबिलियत और उनके 'ब्रिलिएंट ब्रेन' को परखा जाता है. इस स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटी खुद सामने से स्कॉलरशिप और एडमिशन ऑफर करती हैं. एमआईटी जाने के लिए काफी मेहनत स्टूडेंट को करनी होती है. सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनानी होती है. जिसमें एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स का अलग-अलग प्रेजेंटेशन और प्रोफाइल बनती है. बच्चों की क्या करिकुलर एक्टिविटीज लेकर सोशल वर्क भी इसमें आता है. उनके संस्थान ने इसके लिए एक टीम और डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ है. उसके साथ ही ओलंपियाड, जेईई व नीट यूजी जैसे बड़े एग्जाम को भी उन्हें क्वालीफाई करना होता है. प्रोफाइल तैयार करने के बाद यह डॉक्यूमेंट स्टूडेंट विश्व की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में भेजता है, स्टूडेंट की काबिलियत और प्रोफाइल को देखकर यह यूनिवर्सिटी बच्चों का चयन करती है. इन कॉलेज में पढ़ाई का पूरा खर्चा ही करोड़ो में होता है. प्रोफाइल के आधार पर ही उन्हें ऑफर और स्कॉलरशिप दी जाती है. यह 50 से 80 फ़ीसदी तक स्कॉलरशिप देती है, ऐसे में भारत के बाहर जाना इन बच्चों के लिए आसान हो जाता है.

कोटा के स्टूडेंट्स का डंका! (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

जॉब या पैकेज नहीं कुछ बड़ा करने का होता है लक्ष्य : विनोद कुमावत के मुताबिक बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं. उन्हें विश्व के बड़े टॉप और ब्रिलिएंट स्टूडेंट के साथ पढ़ने का मौका मिलता है. इंटरनेशनल एक्सपोजर का भी उन्हें फायदा मिलता है. नॉलेज की शेयरिंग भी काफी होती है. उन्हीं के लेवल के ब्रिलिएंट माइंड वाले बच्चे उन्हें मिलते हैं. पढ़ाई के साथ-साथ रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी समझने और उपयोग करने का फायदा मिलता है. यहां से जाने वाले विद्यार्थी केवल जॉब के लिए नहीं जाते हैं, वह अपने लिए कुछ अलग करना चाहते हैं. रिसर्च या नई टेक्नोलॉजी के फील्ड या फिर कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वही स्टूडेंट इन बड़े संस्थानों में पढ़ने के लिए जाते हैं. बाहर के बच्चे भारत भी आते हैं, लेकिन यहां की यूनिवर्सिटियों का अभी परफॉर्मेंस व एक्स्पोज़र इतना ज्यादा नहीं है. इसलिए बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहां आ जाएं अभी संभव नहीं है, लेकिन एक्सचेंज आफ नॉलेज (Exchange of Knowledge) सब जगह पर होता है. हमारे यहां अभी थोड़ा कम है, ब्रिलिएंट माइंड बच्चों का आना काफी कम है, जबकि यहां से जाने का क्रम काफी ज्यादा है.

दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में कोटा का जलवा (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

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यूनिवर्सिटी भी करती है ब्रिलिएंट स्टूडेंट को एक : ​वैश्विक विश्वविद्यालय भी हमेशा इस ताक में रहते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग उनके कैंपस का हिस्सा बनें. इन छात्रों को एक जगह एकत्रित करने से विश्वविद्यालयों को भी दीर्घकालिक लाभ होता है. जब ये विद्यार्थी आगे चलकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में शीर्ष पदों पर पहुंचते हैं, तो इससे विश्वविद्यालय की साख और ग्लोबल रैंकिंग मजबूत होती है. इन सब स्टूडेंट्स को एक जगह पर एकत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय भी तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी इसका काफी फायदा मिलता है.

आने वाले समय में जब यह विद्यार्थी कोई टॉप मल्टीनेशनल या बड़ी कंपनियों में पहुंचते हैं, तब विश्वविद्यालय की छवि भी अच्छी होती है कि उनके पास आउट स्टूडेंट बड़ी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर है. दूसरी तरफ कोई नई टेक्नोलॉजी इजाद (Innovation) की जाती है तो विश्वविद्यालय का काफी नाम होता है. कई विश्वविद्यालय भी यह चाहते हैं कि उनके यहां पर पढ़ रहे बच्चे ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जिसको पूरा विश्व अडॉप्ट करें. इसीलिए ब्रिलिएंट माइंड वाले बच्चों को वह अपने संस्थानों में एकत्रित करते हैं. आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तेजी से बदलती तकनीक का है. ऐसे में ये विश्वविद्यालय चाहते हैं कि उनके यहां के छात्र ऐसी तकनीक विकसित करें, जिसे पूरा विश्व अपनाए. यही कारण है कि वे समय-समय पर आवेदन मांगकर दुनिया भर के चुनिंदा मेधावी बच्चों को करोड़ों की स्कॉलरशिप देकर अपने पास बुलाते हैं.

नई टेक्नोलॉजी में अपने आप को कंट्रीब्यूशन का लक्ष्य : कोटा के ये छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी मानसिक क्षमता और जी-जान झोंक देते हैं. उनका एकमात्र मकसद भारत और विश्व पटल पर नई टेक्नोलॉजी में अपना सकारात्मक योगदान देना है, और कोटा का यह नया चेहरा आज पूरे देश को गौरवान्वित कर रहा है. विनोद कुमावत का कहना है कि स्टूडेंट भी वहां पर अपने ब्रेन में आ रहे हैं. नए-नए आईडिया पर साथ पढ़ रहे अन्य स्टूडेंट के साथ मिलकर काम करते हैं. नए-नए स्टार्टअप से लेकर नई टेक्नोलॉजी पर काम करते है. इनका मकसद केवल नौकरी करना भी नहीं है, नौकरी तो वह भारत में पढ़कर भी ले सकते हैं, लेकिन वहां जाने का मकसद रिसर्च या बड़ी टेक्नोलॉजी में अपने आप को कंट्रीब्यूट करना ही है.

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