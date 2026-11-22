कोटा में दर्दनाक हादसा: खड़े ट्रक में घुसी श्रद्धालुओं की गाड़ी, खाटू श्याम जी से लौट रहे 9 लोगों की मौत
कोटा के शंभूपुरा बाईपास पर शनिवार देर रात खड़े ट्रक से श्रद्धालुओं की क्रूजर टकरा गई.
Published : November 22, 2026 at 7:46 AM IST|
Updated : November 22, 2026 at 10:42 AM IST
कोटा : नेशनल हाईवे 52 पर कोटा के शंभूपुरा बाईपास के पास शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. खाटू श्याम जी के दर्शन कर महाराष्ट्र लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक क्रूजर गाड़ी सड़क पर खड़े ट्रक में जा घुसी. रात करीब 12:30 बजे हुए इस भीषण हादसे में नौ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
पुलिस उप अधीक्षक (द्वितीय) राजेश टेलर ने बताया कि हाईवे पर जा रहे ट्रक के चालक ने गाड़ी चेक करने के लिए उसे सड़क पर ही रोका था और नीचे उतरा था. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही क्रूजर सीधे खड़े ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि क्रूजर के परखच्चे उड़ गए और अधिकांश श्रद्धालुओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस भिड़ंत में ट्रक चालक भी घायल हुआ है.
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#WATCH | Rajasthan | 9 people killed several injured after a vehicle carrying pilgrims rammed into a parked truck near Shambhupura on the Kota-Udaipur highway in Kota Additional District Collector Rajesh Joshi says, "Near Shambhupura, a vehicle carrying 16 people collided with a truck in the middle of the night. It was a deeply tragic and painful accident, in which 9 people lost their lives. They were returning to Maharashtra after visiting Khatu Shyam. All of them were from the same family... Our priority right now is ensuring that the injured receive proper medical care and recover. Meanwhile, the post-mortem procedures are being carried out for those who lost their lives in the accident..."— ANI (@ANI) November 22, 2026
धार्मिक यात्रा पर निकले थे : पुलिस उप अधीक्षक राजेश टेलर ने बताया कि यह लोग मंगलवार रात 10 बजे तीन गाड़ियों में सवार होकर करीब 36 लोग राजस्थान की धार्मिक यात्रा के लिए महाराष्ट्र के धुले से निकले थे. यह लोग सबसे पहले मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर, उज्जैन महाकाल गए. उसके बाद सांवरिया जी, पुष्कर, अजमेर, सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी के दर्शन इन्होंने किया. महाराष्ट्र के रहने वाले श्रद्धालु तीन गाड़ियों के काफिले में खाटू श्याम जी के दर्शन करने आए थे. दर्शन के बाद सभी लोग वापस अपने घर महाराष्ट्र लौट रहे थे.
बूंदी की तरफ से आते हुए जब उनका काफिला शंभूपुरा गांव के नजदीक पहुंचा, तो सबसे आगे चल रही क्रूजर गाड़ी अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई. इस दुर्घटना में अधिकांश की मौत मौके पर ही हो गई थी. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने शेष गंभीर घायलों को भी मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने सभी नौ मृतकों के शवों को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जबकि आठ घायलों का इलाज जारी है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है.
Kota, Rajasthan: Nine people, including children, lose their lives after a Cruiser vehicle collides with a truck parked along the Kota-Udaipur National Highway in Rajasthan. The victims were returning from Khatu Shyamji. Six others sustain injuries and are undergoing treatment https://t.co/NI8GxmzpaM— IANS (@ians_india) November 22, 2026
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम सहित तमाम आला अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने बिना देर किए अपने वाहनों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया. टक्कर के बाद क्रूजर चालक और कई यात्री बुरी तरह से क्षतिग्रस्त वाहन में फंस गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के साथ-साथ अस्पताल प्रबंधन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था. मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश जोशी व एडीएम सिटी विनोद कुमार मल्होत्रा सहित कई अधिकारी अस्पताल पहुंच गए थे. अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल आनन फानन में इमरजेंसी में सभी डॉक्टर को बुला लिया था. अस्पताल पहुंचने के बाद तत्काल घायलों का इलाज शुरू किया गया.
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कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि दुर्घटना के पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है. यह लोग खाटू श्याम जी से आकर धार मध्य प्रदेश होते हुए धुले महाराष्ट्र जा रहे थे. इनके अन्य परिजन भी दूसरी गाड़ी में थे. मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा. एडीएम राजेश जोशी ने बताया कि पुलिस ने काफी तत्परता दिखाते हुए इन लोगों को अस्पताल पहुंचाया है. घटना के मामले में जांच भी करवाई जाएगी.
पुलिस उप अधीक्षक पंचम हिमांशु सिंह पवार ने बताया कि मूल रूप से महाराष्ट्र के धुले निवासी यह लोग हैं. यह बीते 6 दिनों से राजस्थान की धार्मिक यात्रा पर थे. दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई है, इनमें ऊषाबाई पत्नी श्री सज्जन, सुशीला पत्नी बाबूलाल पंवार, कैलाश पुत्र भगवान पंवार, सानवी पुत्री गणेश, सज्जन पुत्र दौलत पंवार, अनीता पुत्री की कैलाश, बाबूलाल पंवार पुत्र दौलत पंवार, जानवी पुत्री कैलाश पंवार, माधवी पत्नी गणेश पंवार हैं. इस हादसे में 8 लोग घायल हैं, जिनमें मनीषा पत्नी शरद पंवार, मयूरी पुत्री शरद पंवार, जगदीश पुत्र कैलाश पंवार, श्रीजीत पुत्र गणेश पंवार, शरद पुत्र बाबूलाल पंवार, गणेश पुत्र सैयद पंवार और क्रूजर चालक कैलाश और ट्रक चालक हारून पुत्र सलीम है.