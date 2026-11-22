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कोटा में दर्दनाक हादसा: खड़े ट्रक में घुसी श्रद्धालुओं की गाड़ी, खाटू श्याम जी से लौट रहे 9 लोगों की मौत

श्रद्धालुओं की गाड़ी ट्रक से टकराई ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : नेशनल हाईवे 52 पर कोटा के शंभूपुरा बाईपास के पास शनिवार देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया. खाटू श्याम जी के दर्शन कर महाराष्ट्र लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक क्रूजर गाड़ी सड़क पर खड़े ट्रक में जा घुसी. रात करीब 12:30 बजे हुए इस भीषण हादसे में नौ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

​पुलिस उप अधीक्षक (द्वितीय) राजेश टेलर ने बताया कि हाईवे पर जा रहे ट्रक के चालक ने गाड़ी चेक करने के लिए उसे सड़क पर ही रोका था और नीचे उतरा था. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही क्रूजर सीधे खड़े ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि क्रूजर के परखच्चे उड़ गए और अधिकांश श्रद्धालुओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस भिड़ंत में ट्रक चालक भी घायल हुआ है.