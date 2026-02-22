ETV Bharat / bharat

बड़ा हादसा : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराकर उड़े कार के परखच्चे, 4 युवकों की मौके पर मौत

एक्सप्रेसवे पर कोटा जिले के चेचट थाना इलाके में भीषण सड़क दुर्घटना. चार युवकों की मौके पर मौत. चारों युवक एक कार में सवार थे.

Kota Road Accident
ट्रक से टकराकर उड़े कार के परखच्चे (Source : Kota Rural Police)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 22, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा जिले के चेचट थाना इलाके में रविवार को सड़क दुर्घटना हुई है. इसमें चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है. यह चारों युवक एक कार में सवार थे, जिसकी ट्रक से भिड़ंत हो गई थी. सूचना मिलने पर चेचट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इसके अलावा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के कंट्रोल सेंटर से भी टीम मौके पर पहुंच गई थी. हाईवे पेट्रोलिंग वाहन भी मौके पर आ गई. आनन-फानन में इन युवकों को रामगंज मंडी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चारों को मृत घोषित कर दिया गया है.

पूरे मामले पर चेचट थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह गोदारा का कहना है कि घटनाक्रम चेचक इंटरचेंज के नजदीक 2:30 बजे के आसपास हुआ है. यह कार मध्य प्रदेश की तरफ से आई थी और दिल्ली की तरफ जा रही थी. ट्रक से ओवरटेक कर आगे जाने का प्रयास कार चालक ने किया था. इस दौरान कार पीछे से ट्रक में घुस गई. घटना के क्या कारण रहे हैं, यह सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों से जांच की जाएगी? फिलहाल, चारों युवकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है. उनके परिजनों के संबंध में पता लगाया जा रहा है. केवल इतनी जानकारी लगी है कि यह मध्य प्रदेश से यूपी की तरफ जा रहे थे. वहीं, चारों युवक लखनऊ व कानपुर निवासी हैं.

थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह गोदारा का कहना है कि कार के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए व चकनाचूर हो गई है. तेज गति में यह कार थी, इसी के चलते ट्रक में घुस गई. ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है. साथ ही ट्रक को भी जप्त किया है. कुछ देर यातायात बाधित भी हुआ था, जिसके बाद बैरिकेडिंग लगाकर कार को प्रोटेक्ट किया गया और ट्रक को साइड में खड़ा कर दिया गया है. घटना के बाद कार में सवार चारों युवक पूरी तरह से फंस गए थे, जिनको बड़ी मशक्कत करके बाहर निकाला गया. इसके संबंध में भी जांच पड़ताल की जा रही है. फिलहाल, युवकों के शव को रामगंज मंडी अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया है. परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. शवों का पोस्टमार्टम भी होगा.

TAGGED:

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
CAR COLLIDED WITH A TRUCK
FOUR YOUTHS DIED
लखनऊ व कानपुर निवासी
KOTA ROAD ACCIDENT

संपादक की पसंद

