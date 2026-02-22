ETV Bharat / bharat

बड़ा हादसा : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराकर उड़े कार के परखच्चे, 4 युवकों की मौके पर मौत

कोटा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोटा जिले के चेचट थाना इलाके में रविवार को सड़क दुर्घटना हुई है. इसमें चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है. यह चारों युवक एक कार में सवार थे, जिसकी ट्रक से भिड़ंत हो गई थी. सूचना मिलने पर चेचट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. इसके अलावा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के कंट्रोल सेंटर से भी टीम मौके पर पहुंच गई थी. हाईवे पेट्रोलिंग वाहन भी मौके पर आ गई. आनन-फानन में इन युवकों को रामगंज मंडी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चारों को मृत घोषित कर दिया गया है.

पूरे मामले पर चेचट थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह गोदारा का कहना है कि घटनाक्रम चेचक इंटरचेंज के नजदीक 2:30 बजे के आसपास हुआ है. यह कार मध्य प्रदेश की तरफ से आई थी और दिल्ली की तरफ जा रही थी. ट्रक से ओवरटेक कर आगे जाने का प्रयास कार चालक ने किया था. इस दौरान कार पीछे से ट्रक में घुस गई. घटना के क्या कारण रहे हैं, यह सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों से जांच की जाएगी? फिलहाल, चारों युवकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है. उनके परिजनों के संबंध में पता लगाया जा रहा है. केवल इतनी जानकारी लगी है कि यह मध्य प्रदेश से यूपी की तरफ जा रहे थे. वहीं, चारों युवक लखनऊ व कानपुर निवासी हैं.