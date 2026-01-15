ETV Bharat / bharat

कोटा पुलिस ने बड़ा चोर गिरोह पकड़ा, देशभर में 33 वारदातों को दिया अंजाम, चोरी के पैसों से बुक की JCB

पुलिस ने अंतरराज्यीय नकबजनी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया. इन्होंने CFCL, NTPC व थर्मल टाऊनशिप में करोड़ों की चोरी की.

अंतरराज्यीय नकबजनी गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार
अंतरराज्यीय नकबजनी गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 3:00 PM IST

5 Min Read
कोटा: कोटा ग्रामीण पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय नकबजनी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से तीन मुख्य नकबजन (चोर) गिरोह के सदस्य हैं, जबकि तीन सोने-चांदी के जेवरात खरीदने वाले व्यापारी हैं. पुलिस ने इस गिरोह से जुड़ी चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड (CFCL) टाउनशिप में दिसंबर 2025 में हुई करोड़ों रुपए की चोरी का भी खुलासा किया है.

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि आरोपी गूगल मैप पर बड़ी-बड़ी टाउनशिप्स की तलाश करते थे और खाली पड़े बड़े बंगलों में ही चोरी की वारदातें अंजाम देते थे. चोरी करने के बाद आरोपी चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोड़ा में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया जी टेम्पल भी गए थे, जहां उन्होंने चोरी की कुछ राशि भगवान को चढ़ाई है. इस गिरोह ने पूरे देश में कुल 33 चोरियों को अंजाम दिया है.

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर (ETV Bharat Kota)

CFCL टाउनशिप में चोरी का खुलासा: एसपी सुजीत शंकर के अनुसार, दिसंबर 2025 में CFCL गड़ेपान में राजकुमार मित्तल और अशोक कुमार छीपा के घरों से नकदी, सोने-चांदी के जेवरात सहित करोड़ों रुपए की चोरी हुई थी. जांच में फैक्ट्री के सभी स्थाई व अस्थाई कर्मचारियों का एनालिसिस किया गया. आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर एक कार कई बार दिखी, लेकिन फुटेज क्लियर नहीं थे. केवल नंबर प्लेट पर 'एमपी' लिखा हुआ डिटेक्ट हुआ. इसके बाद खानपुर टोल प्लाजा के आसपास के टोल सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए. पुलिस टीम ने 600 किलोमीटर तक की दूरी में लगे करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों का एनालिसिस किया. टेक्निकल एविडेंस और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी कार की पहचान हुई और मुख्य आरोपी सामने आए.

मैकेनिक, फल-सब्जी विक्रेता बनकर की तलाश: एसपी ने बताया कि आरोपियों की तलाश में कोटा पुलिस ने टांडा, धार, राजगढ़, कुक्शी और इंदौर क्षेत्रों में छापेमारी की. टीम ने 15 दिनों तक फल-सब्जी वाहन चालक, मैकेनिक और ढाबा कर्मचारी बनकर सूचनाएं जुटाईं. इसी दौरान पुलिस टीम को इंदौर में मुख्य आरोपी करण भील स्कोडा कार के साथ दिखा, जो चोरी के लिए रेकी कर रहा था. पुलिस ने उसे डिटेन कर गिरफ्तार किया. पूछताछ में करण ने संजय, मानसिंह और महेंद्र के साथ मिलकर चोरियां करने की बात कबूली.

आरोपियों पर देशभर में कई मुकदमें दर्ज हैं (ETV Bharat Kota)
आरोपियों पर देशभर में कई मुकदमें दर्ज हैं (ETV Bharat Kota)

चोरी की रकम से बुक की जेसीबी: एसपी ने बताया कि चोरी में इस्तेमाल स्कोडा कार बरामद की गई. करण से पूछताछ में पता चला कि 136 ग्राम सोना भारत सिंह ने इंदौर में 14 लाख में बेचा. बाकी सोना जोबट (अलीराजपुर) के राहुल सोनी और गारबाड़ा (दाहोद) के हार्दिक सोनी को 34 लाख में बेचा, जिसमें से 8 लाख दिए गए और 26 लाख शेष हैं. चोरी की रकम से खड़ी अंबा निवासी अन सिंह ने जेसीबी बुक करवाई. इसके बाद करण की निशानदेही पर भारत सिंह मंडलोई और अन सिंह मेहड़ा को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार, 134 ग्राम सोना (18 लाख रुपए मूल्य), 781 ग्राम चांदी के आइटम और 9 लाख रुपए नकद बरामद किए. इसके अलावा 20 लाख रुपए जेसीबी फर्म के अकाउंट से रिवर्ट करवाए जा रहे हैं.

गिरफ्तार आरोपियों में जीजा-साला भी: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मध्य प्रदेश के धार जिले के खड़ी अंबा निवासी 24 वर्षीय करण भील, 30 वर्षीय भारत मंडलोई भील (काकर कुआं) और 28 वर्षीय अन सिंह मेहड़ा (उकाला) शामिल हैं. माल खरीदने वाले मध्य प्रदेश के अलीराजपुर (जोबट) निवासी 30 वर्षीय राज सोनी, गुजरात के दाहोद जिले के गारबाड़ा निवासी 32 वर्षीय हार्दिक भाई सोनी और इंदौर निवासी 29 वर्षीय संजय सोनी हैं. ये लोग आपस में जीजा-साले संबंध रखते हैं. फरार आरोपियों में खड़ी अंबा निवासी संजय भील, भगोली निवासी मानसिंह और महेंद्र शामिल हैं. चोरी का माल खरीदने वाले राहुल सोनी (जोबट) और चेतन सोनी (खेड़ा कपड़वंज, गुजरात) को अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है.

आरोपियों पर दर्ज मुकदमे और अन्य वारदातें: एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि गिरफ्तार करण भील पर 31 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कोटा और झालावाड़ शामिल हैं, वहीं, भारत मंडलोई पर 23 मुकदमे हैं, जो ज्यादातर चोरी व डकैती के हैं. आरोपियों ने बारां जिले के अंता एनटीपीसी, मध्य प्रदेश के विजयपुर गुना और झालावाड़ के थर्मल टाउनशिप में करोड़ों रुपए की नकबजनी की है. इन वारदातों को भी आरोपियों ने कबूल किया है. आरोपी ने पूछताछ में सामने आया है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के विजयपुर गुना की गेल टाउनशिप में आठ मकान के ताले तोड़कर नकदी व सोने-चांदी के जेवरात चोरी किए. वहीं, झालावाड़ के थर्मल पावर प्लांट में 13 मकान के ताले तोड़कर सोने-चांदी और नकदी समेत करोंड़ो की चोरी की थी.

