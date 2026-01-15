ETV Bharat / bharat

कोटा पुलिस ने बड़ा चोर गिरोह पकड़ा, देशभर में 33 वारदातों को दिया अंजाम, चोरी के पैसों से बुक की JCB

अंतरराज्यीय नकबजनी गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार ( ETV Bharat Kota )