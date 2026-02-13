बड़ी खबर : मध्य प्रदेश से आकर कोटा में ऑनलाइन नीट की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा ने दी जान
Published : February 13, 2026 at 7:13 PM IST
कोटा: शहर में रहकर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही एक स्टूडेंट के जान देने का मामला सामने आया है. यह छात्रा मध्य प्रदेश निवासी है. उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसके पास के रूम में रहने वाली अन्य छात्राएं उसे लेकर अस्पताल गई थीं, जहां उसके परिचित भी आ गए थे. तबीयत बिगड़ने के बाद गुरुवार देर रात उसने दम तोड़ दिया.
इस मामले में दादाबाड़ी थाना अधिकारी बलदेव राम का कहना है कि मामले में परिजनों को सूचना कर दी गई थी. जिसके बाद में शुक्रवार को पहुंच गए और छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने जांच शुरू की है.
बलदेव राम का कहना है कि 18 वर्षीय छात्रा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की निवासी है. घटना गुरुवार रात को 11:00 बजे के आसपास हुई थी. छात्रा करीब ढाई महीने पहले कोटा के वसंत विहार इलाके में आकर किराए से कमरा लेकर रहती थी. इसी मकान में अन्य छात्राएं भी रहती थीं. जूही ने ऑनलाइन कोर्स ले रखा था. कोचिंग में पढ़ने नहीं जाती थी. इस मकान में रह रही अन्य छात्राओं के साथ कॉमन टॉयलेट यूज करती थी.
घटना के दौरान उसे उल्टियां हो रही थीं, इसलिए मामले का खुलासा हो गया. उल्टी करते समय अन्य छात्राओं ने जोर देकर पूछा, तब उसने पूरी बात उन्हें बता दी थी. साथ रहने वाली लड़कियों ने मकान मालिक को बताया और सभी उसे अस्पताल लेकर गए. जहां पर उसके परिचित भी आ गए थे. घटना को लेकर क्या कारण रहे हैं, इस संबंध में फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है. परिजन भी कुछ नहीं बता रहे हैं. इस मामले में पूरी जांच के बाद ही घटना का कारण सामने आ पाएगा.
1 साल पहले कोटा में रहकर कर चुकी है तैयारी : मृतका साल 2025 में भी नीट यूजी की परीक्षा दी थी. इसको लेकर वह कोटा में रहकर तैयारी कर चुकी थी. उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिसके बाद वह दोबारा तैयारी करने के लिए आई थी. छात्रा के भाई ने भी घटनाक्रम के संबंध में ज्यादा कुछ नहीं बताया है. उनका कहना है कि पढ़ाई में उसकी बहन ठीक थी और किसी तरह का कोई तनाव भी नहीं था.
इधर, मकान मालिक से छात्रा की बात हुई थी और उसने कुछ पैसों की डिमांड की थी. जिसके बाद मकान मालिक ने पैसों की डिमांड तत्काल पूरी भी कर दी थी. जबकि घटना के कुछ समय पहले ही छात्रा ने अपने पिता से बात की थी.