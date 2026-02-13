ETV Bharat / bharat

बड़ी खबर : मध्य प्रदेश से आकर कोटा में ऑनलाइन नीट की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा ने दी जान

जिला पुलिस आधीक्षक कार्यालय ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर में रहकर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही एक स्टूडेंट के जान देने का मामला सामने आया है. यह छात्रा मध्य प्रदेश निवासी है. उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसके पास के रूम में रहने वाली अन्य छात्राएं उसे लेकर अस्पताल गई थीं, जहां उसके परिचित भी आ गए थे. तबीयत बिगड़ने के बाद गुरुवार देर रात उसने दम तोड़ दिया. इस मामले में दादाबाड़ी थाना अधिकारी बलदेव राम का कहना है कि मामले में परिजनों को सूचना कर दी गई थी. जिसके बाद में शुक्रवार को पहुंच गए और छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने जांच शुरू की है. बलदेव राम का कहना है कि 18 वर्षीय छात्रा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की निवासी है. घटना गुरुवार रात को 11:00 बजे के आसपास हुई थी. छात्रा करीब ढाई महीने पहले कोटा के वसंत विहार इलाके में आकर किराए से कमरा लेकर रहती थी. इसी मकान में अन्य छात्राएं भी रहती थीं. जूही ने ऑनलाइन कोर्स ले रखा था. कोचिंग में पढ़ने नहीं जाती थी. इस मकान में रह रही अन्य छात्राओं के साथ कॉमन टॉयलेट यूज करती थी. पढ़ें : Kota Student : 9वीं के छात्र ने दी जान, घर पर अकेला था