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Kota NEET Student Death : नीट की तैयारी कर रहे बिहार के छात्र की मौत, हॉस्टल के बाथरूम में गिरा मिला था

कोटा: राजस्थान के कोटा शहर में एक स्टूडेंट के सुसाइड का मामला रविवार देर रात सामने आया था, जबकि एक अन्य छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने की बात सामने आई है. यह मूल रूप से बिहार निवासी है और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट की तैयारी करने के लिए कोटा के कुन्हाड़ी इलाके के हॉस्टल में रहता था.

छात्र की उम्र 19 साल है और वह अपने हॉस्टल के बाथरूम में बेहोश स्थिति में पड़ा था. जहां पर उसके हॉस्टल संचालक और चचेरे भाई के साथ अन्य साथियों ने देखा था. जिसके बाद उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के बाद उसने दम तोड़ दिया. उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन ले गए हैं.

कुन्हाड़ी थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि मामला संदिग्ध ही लग रहा है. छात्र बिहार के दरभंगा निवासी 19 वर्षीय गौतम कुमार है, जिसकी मौत हो गई है. उसके शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था. गौतम कुमार 24 अक्टूबर को कोचिंग नहीं गया था. उसका चचेरा भाई विनीत कुमार भी कोटा में रहकर ही कोचिंग कर रहा है. रविवार को विनीत का फोन नहीं उठाने पर वह हॉस्टल में आ गया, तब अंदर से दरवाजा बंद था. आवाज लगाने पर दरवाजा नहीं खोला गया.

जिसके बाद विनीत, हॉस्टल संचालक और अन्य लोगों ने खिड़की से देखा, तब छात्र बाथरूम में बेहोश स्थिति में था, फिर वे खिड़की से अंदर गए और दरवाजा खोला. इसके बाद उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कर दिया था. कुछ घंटे इसका इलाज चला और रविवार दोपहर को उसने बाद दम तोड़ दिया. परिजनों को पहले ही मामले में सूचना मिल गई थी, जिसके बाद सोमवार सुबह आ गए थे. परिजनों ने पहले हॉस्टल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया था, लेकिन लिखित शिकायत में यह नहीं दिया है. पहले तो वह बिना पोस्टमार्टम के शव ले जाने को तैयार थे, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम करवाया.