बड़ी खबर : पेपर बिगड़ने पर कोटा मेडिकल कॉलेज की 21 वर्षीय छात्रा ने दी जान

नयापुरा थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि घटना आकाशवाणी कॉलोनी के सरकारी आवास में हुई है. मृतक छात्रा 21 वर्षीय प्राची मीणा है. वह कोटा मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर की छात्रा थी. थानाधिकारी ने बताया कि प्राची दोपहर में अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, जबकि उसकी बड़ी बहन कविता दूसरे कमरे में पढ़ रही थी.

कोटा: शहर की आकाशवाणी कॉलोनी में रहने वाली एक एमबीबीएस छात्रा की आत्महत्या का मामला सामने आया है. यह घटना शुक्रवार दोपहर की है. परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित करने के बाद पुलिस को सूचना मिली. इसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही थी. परिजनों ने छात्रा के एमबीबीएस के पेपर बिगड़ने से तनाव में आने की बात कही है.

विनोद कुमार ने बताया कि जब काफी देर तक प्राची नजर नहीं आई, तो कविता ने उस कमरे में जाकर देखा, तब वह जान दे चुकी थी. कविता ने अपने भाई और पड़ोसियों की मदद से प्राची को झालावाड़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद उसे एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां मोर्चरी में शव रखवाया गया.

मूलत: दौसा का है परिवार: सीआई ने बताया कि प्राची के पिता कमल प्रकाश मीणा मूल रूप से दौसा जिले के निवासी हैं. वे आकाशवाणी में नौकरी करते हैं. वर्तमान में झालावाड़ में पोस्टेड हैं. वे झालावाड़ ही गए हुए थे, जबकि उनकी मां का देहांत पहले ही हो चुका है. परिजनों ने पुलिस ने बताया कि प्राची के मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर के पेपर चल रहे थे और पेपर बिगड़ गया था. इसी के चलते वह तनाव में आ गई थी और उसने यह कदम उठाया. इसी तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम करवाया गया है. मौके पर किसी तरह का कोई नोट नहीं मिला है.