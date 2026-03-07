ETV Bharat / bharat

कोटा के IITian माधवेंद्र ने क्रैक की UPSC CSE, लाखों का पैकेज छोड़ की तैयारी, पांचवें अटेम्प्ट में 153वीं रैंक

12वीं के साथ ही जेईई परीक्षा क्लियर : ईटीवी भारत से हुई बातचीत में माधवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनकी स्कूलिंग माला फाटक रोड स्थित कान्वेंट स्कूल से हुई है. उन्होंने साल 2016 में 12वीं के साथ ही जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन और एडवांस्ड क्लियर किया था. इसके बाद उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में बीटेक की. साल 2020 में बीटेक पूरी होने के बाद, मुंबई में जॉब करने के लिए चले गए. यहां पर उनका सालाना लाखों रुपए का पैकेज था.

परिवार में इकलौते बेटे हैं : माधवेंद्र प्रताप सिंह के पिता नरेंद्र प्रताप सिंह रेलवे में सीटीआई हैं, जबकि उनकी मां रेणु सिंह गृहिणी हैं. वह अपने परिवार में इकलौते बेटे हैं. उनका मूल रूप से परिवार उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला है, लेकिन माधवेंद्र का जन्म कोटा में हुआ है. दादा यमुना प्रसाद सिंह रेलवे में डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर थे, जिनका देहांत हो गया है. दादी सावित्री देवी हैं. पिता नरेंद्र प्रताप सिंह ने भी कोटा रेलवे में जॉब की है. चाचा एमपी सिंह पीडियाट्रिशियन हैं.

पांचवें प्रयास में क्लियर किया : उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक कर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया, लेकिन उन्हें वहां एहसास हुआ कि वह इस जॉब के लिए नहीं बने हैं. उन्हें कुछ और करना चाहिए, जहां पर वो लोगों की ज्यादा हेल्प कर सकें. ऐसे में लाखों के पैकेज को छोड़कर वह कोटा वापस आ गए और सीएसई की तैयारी करने लगे. पांचवें प्रयास में उन्होंने सफलता हासिल की है. इसके पहले चारों प्रयास में वह प्री ही क्लियर कर पाए थे, मेंस क्लियर करने से चूक गए थे. पांचवें चांस में ही उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर कर इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया.

मनीष गौतम (कोटा) : सोगरिया रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित नॉर्थ एक्स टाउनशिप कॉलोनी के रहने वाले आईआईटियन (IITian) माधवेंद्र प्रताप सिंह ने यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक किया है. उन्हें 153वीं रैंक मिली है. आईआईटी से पास होने के बाद तक भी उन्हें नहीं पता था कि कैसे सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या रहती है? यूपीएससी की सीएसई के लिए उन्होंने भी किसी तरह की कोई कोचिंग नहीं ली थी.

एक साल नौकरी कर वापस कोटा आए : माधवेंद्र का कहना है कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते समय उन्हें लगा कि वह इसके लिए नहीं बने हैं. उन्होंने 1 साल नौकरी की और उसके बाद वापस कोटा आ गए. नौकरी में रहते समय भी उन्होंने 2021 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी थी, लेकिन केवल प्रीलिम्स ही क्लियर कर पाए. कोटा आकर उन्होंने तैयारी शुरू की. वे 8 से 9 घंटे रोज पढ़ने लग गए थे. जब मेंस का एग्जाम आया तब 11 से 12 घंटे पढ़ते थे. उन्होंने कोचिंग संस्थान से केवल टेस्ट सीरीज किया. इसके अलावा सेल्फ स्टडी की. साल 2022 से 2024 के बीच तीन एग्जाम में भी पहले की तरह केवल प्रीलिम्स ही क्लियर कर पाए.

सोसायटी के बीच काम करने का था लक्ष्य : उन्होंने बताया कि जब वह आईआईटी खड़गपुर में पढ़ाई कर रहे थे, तब तीसरे साल में वह जिमखाना क्लब के जनरल सेक्रेटरी थे. चौथे साल में सीनेट मेंबर रहे. इस दौरान पब्लिक के बीच में जाकर टीम के साथ उन्होंने कई काम किए, जिससे वो काफी खुश थे. तभी उन्होंने सोच लिया था कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो आम लोगों की मदद व सेवा करेंगे. इसी के लक्ष्य के साथ साल 2021 में उन्होंने एक साल नौकरी करने के बाद तैयारी शुरू कर दी थी. कोटा में रहकर वह हर साल परीक्षा देते थे और सफल नहीं होने पर दोबारा ज्यादा मेहनत के लिए जुट जाते थे. पांचवें प्रयास में उन्हें सफलता मिली है.

नहीं पता था कैसे जाते हैं सिविल सर्विसेज में : उनका कहना है कि उन्हें आईआईटियन बनने के बाद भी यह नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्या होती है, कैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालीफाई किया जाता है. साल 2021 में नौकरी के साथ ही जब उन्हें लगा कि लोगों की मदद का एक ऑप्शन सिविल सर्विसेज हो सकता है, तब उन्होंने इसके संबंध में इंटरनेट के जरिए जानकारी जुटाई. सफल कैंडिडेट्स के इंटरव्यू सुने और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए वह कोटा आ गए. इसके बाद आगे इस एग्जाम की तैयारी में जुट गए.

ओवर कॉन्फिडेंस से लूज कर दिया अटेम्प्ट : माधवेंद्र का कहना है कि कई बार अटेंप्ट में सफलता नहीं मिलने पर निराश हो जाता था, लेकिन परिवार और दोस्तों ने संभाला. इसी की बदौलत अगले अटेम्प्ट में जी जान लगा देता था. लगातार चार बार फेलियर का सामना किया और पांचवें प्रयास में सफलता मिली है. एक समय ऐसा भी आया था जब लगा कि नहीं कर पाऊंगा. अंतिम 2025 के अटेम्प्ट में अपना हंड्रेड परसेंट दिया है. यह फुल और फाइनल भी था. उनको आईएएस या फिर आईपीएस में से एक चुनना था. उनकी रैंक से उन्हें आईपीएस मिल जाएगी और इसके बाद वह इससे संतुष्ट भी हैं.

आईआईटियन बेटे को घर बैठा रखा : माधवेंद्र प्रताप सिंह की मां रेणु सिंह का कहना है कि बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए. कई बार लोगों से सुनने को मिला कि आईआईटियन बेटे को घर पर बैठा रखा है. जॉब नहीं करवा रहे हैं, लेकिन हमने सब की बात सुन ली, बच्चे पर प्रेशर नहीं आने दिया. हमेशा उसका सपोर्ट किया और धैर्य नहीं खोया, बच्चे अगर धैर्य नहीं खोएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी.