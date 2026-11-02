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कोटा: JEE परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने की आत्महत्या, यूपी से आकर कर रहा था कोचिंग

जवाहर नगर थाना, कोटा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: कोचिंग सिटी कोटा से एक बार फिर एक दुखद खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश से यहां आकर देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (JEE) की तैयारी कर रहे एक छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आया है. छात्र कोटा के एक हॉस्टल में रहकर ऑनलाइन कोचिंग के जरिए परीक्षा की तैयारी में जुटा था. सोमवार दोपहर को उसका शव कमरे से मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर हॉस्टल के कमरे को सीज कर दिया गया है. पुलिस इस संवेदनशील मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच कर रही है.