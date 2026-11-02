कोटा: JEE परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने की आत्महत्या, यूपी से आकर कर रहा था कोचिंग
कोटा के राजीव गांधी नगर में उत्तर प्रदेश के निवासी एक कोचिंग छात्र का शव उसके हॉस्टल से बरामद हुआ है.
Published : November 2, 2026 at 3:24 PM IST
कोटा: कोचिंग सिटी कोटा से एक बार फिर एक दुखद खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश से यहां आकर देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (JEE) की तैयारी कर रहे एक छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आया है. छात्र कोटा के एक हॉस्टल में रहकर ऑनलाइन कोचिंग के जरिए परीक्षा की तैयारी में जुटा था. सोमवार दोपहर को उसका शव कमरे से मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर हॉस्टल के कमरे को सीज कर दिया गया है. पुलिस इस संवेदनशील मामले की हर पहलू से बारीकी से जांच कर रही है.
यूपी के जौनपुर का निवासी था छात्र: जवाहर नगर थाना अधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि दोपहर 1:30 बजे के आसपास उन्हें एक नाबालिग छात्र की आत्महत्या के संबंध में सूचना मिली थी. यह छात्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर का निवासी था और बीते 1 साल से कोटा के इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक कोचिंग संस्थान से इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था. सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल राजीव गांधी नगर स्थित सिटी पार्क रेजीडेंसी पहुँची, जहां हॉस्टल रूम के बाथरूम में छात्र का शव मिला.
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कमरे को सीज किया गया: थानाधिकारी ने बताया कि परिजनों को घटना के संबंध में जानकारी दे दी गई है और अभी कमरे की जांच-पड़ताल नहीं की गई है. कमरे को सीज कर दिया गया है और उसे परिजनों की मौजूदगी में ही खोला जाएगा. घटना के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है. परिजनों के आने के बाद वे जिस तरह की भी शिकायत देंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पोस्टमार्टम व अन्य कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं.
कमरे में लगी हुई थी हैंगिंग डिवाइस: थानाधिकारी के अनुसार हॉस्टल के सभी कमरों के पंखों में हैंगिंग डिवाइस (एंटी सुसाइड रॉड) लगी हुई थी. इसी वजह से छात्र ने आत्महत्या करने के लिए ऑनलाइन जिम की रॉड मंगवाई थी, जिसके जरिए उसने इस आत्मघाती कदम को अंजाम दिया. घटना की जानकारी भी हॉस्टल संचालकों को आसपास रहने वाले छात्रों से पता चली, क्योंकि छात्र अपने कमरे से दोपहर तक बाहर नहीं आया था.
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हॉस्टल संचालक की लापरवाही आई सामने: जब सुबह देर तक छात्र अपने कमरे से नहीं निकला तो छात्रों ने उसे कॉल भी किया और दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन दरवाजा नहीं खोलने पर उन्होंने संदेह जताया. दूसरी तरफ, इस मामले में हॉस्टल संचालक की भी लापरवाही सामने आ रही है कि सुबह ब्रेकफास्ट के समय छात्र की अटेंडेंस नहीं ली गई थी और संचालक ने छात्र के ब्रेकफास्ट नहीं करने के संबंध में भी कोई रिपोर्ट नहीं ली थी. इस साल कोटा में छात्रों के आत्महत्या की ये 8वीं घटना है.
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