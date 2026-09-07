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इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ाएगा 'हनुमंता एक्सो', कोटा के 23 वर्षीय गौरव राय ने बनाया खास कॉम्बैट सूट

वर्तमान में पूरी टीम दिल्ली में है और उनकी टीम में करीब एक दर्जन के आसपास लोग सपोर्ट कर रहे हैं. आर्मी से जुड़े प्रोडक्ट्स की रिसर्च और डिजाइन पर उन्होंने अब तक 30 से 40 लाख रुपए खर्च किए हैं और तब जाकर इन प्रोडक्ट्स को तैयार किया गया है. उनके साथ इस कंपनी में दूसरे टेक्नोक्रेट्स भी हैं, जिन्होंने अलग-अलग जगह से इंजीनियरिंग की है. इसमें कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुतीर्थ चन्द्रगुथ्थी हैं, जबकि डिजाइनिंग हेड तौफिर अहमद और मार्केटिंग में रोहित नायक हैं. उनकी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुपम मिश्रा और कंपनी चलाने वाले अभिजीत नायक हैं.

पिता सैनिक इसीलिए इस तरह के प्रोडक्ट बनाने में जुटे : गौरव का कहना है कि उनके पिता सेना में थे. बड़ा भाई भी अग्निवीर है, इसीलिए उन्हें ये आइडिया आया है. उनके पिता कारगिल युद्ध और उरी सर्जिकल स्ट्राइक में भी शामिल थे. भारत ही नहीं भारत के बाहर युद्ध में भी शामिल रहे हैं. ऐसे में उन्हें युद्ध में सैनिकों के लिए आ रही कठिनाइयों के संबंध में जानकारी थी. इस कारण उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया और कंपनी बनाकर वह इस तरह के प्रोडक्ट्स बना भी रहे हैं. उनकी कंपनी दिल्ली आईआईटी में ही बेस्ड है और वहां के इनक्यूबेशन सेंटर में ही उनका ऑफिस है. यहीं उनका स्टार्टअप काम कर रहा है.

गौरव का कहना है कि उनकी कंपनी ने फुल बॉडी पैसिव रिजिड एक्सो सूट 'हनुमंता एक्सो' तैयार किया है, जिनका वजन लगातार कम किया जा रहा है. इसका लेटेस्ट वर्जन 'हनुमंता एक्सो 1.2' आया है. इसका वजन भी इसलिए कम किया गया है, क्योंकि अगर 15 किलो वजनी प्रोडक्ट को आर्मी का जवान पहन के घूमेगा तो वो असहज होगा. इसके अलावा दूसरे टाइप के 'उपलक' सीरीज के स्केलेटन सूट दिए हैं, जिन्हें वह आर्मी को उपलब्ध भी करा रहे हैं. यह लॉजिस्टिक में उपयोग आ रहे हैं.

कोटा : शहर के इंजीनियर गौरव राय की कंपनी सैनिकों के लिए फुल बॉडी पैसिव रिजिड एक्सो सूट 'हनुमंता' तैयार कर रही है. इनमें लगातार अपग्रेडेशन चलते हुए उन्हें कम वजनी और अच्छी क्षमता वाला बनाया जा रहा है. उनकी टेस्टिंग भी की जा रही है. विकास नगर निवासी 23 साल के गौरव ने स्केलेटन एक्सो सूट लॉजिस्टिक भी उपलब्ध कराया है, जिसका आर्मी में उपयोग भी किया जा रहा है. वहीं, गोला-बारूद और हथियार रखकर ले जाने वाला फुल बॉडी पैसिव रिजिड एक्सो सूट भी तैयार किया है. यह कॉम्बैट के लिए बनाया है, जिसका ट्रायल और टेस्टिंग चल रही है.

आर्मी अपने हिसाब से करवाती है मॉडिफाइड : गौरव का कहना है कि जैसे हम प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, आर्मी सेम वैसे नहीं लेती है. प्रोडक्ट्स को अपने हिसाब से मॉडिफाइ करवाती है. इसके अलावा उन प्रोडक्ट्स में कई अपडेट्स भी आर्मी करवाती है और उन्हें शुद्ध रूप से अपने हिसाब से तैयार करवाती है. उनका कहना है कि आर्मी को कभी लोअर सपोर्ट, कभी फुल बॉडी या फिर कभी बैक स्पाइन सपोर्ट वाले लॉजिस्टिक इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं. हम इस तरह के प्रोडक्ट आर्मी को सप्लाई भी कर चुके हैं. इनकी रेट और सप्लाई का पूरा सिस्टम गोपनीय है.

सबसे पहले 2025 में किया था तैयार : सुतीर्थ चन्द्रगुथ्थी का कहना है कि उन्होंने 2025 में आर्मी के जवान के लिए फुल बॉडी पैसिव रिजिड एक्सो सूट 'हनुमंता एक्सो 1.0' तैयार किया था. यह करीब 15 किलो का था और 80 किलो तक वजन उठा सकता था, लेकिन सैनिक को ही इसका 15 किलो वजन काफी ज्यादा लगता, इसीलिए इसका वजन कम किया है. इसके बाद सितंबर 2025 में हनुमंता एक्सो 1.1 तैयार किया था. यह 80 किलो तक वजन उठा सकता था, लेकिन उसका खुद का वजन 11.1 किलो रखा गया था. पहले से दूसरे में करीब 4 किलो कम वजन कम किया गया है. रिसर्च के जरिए वजन कम किया था.

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डेढ़ माह में हल्का कर दिया दूसरा एक्सो सूट : गौरव के अनुसार आर्मी की डिमांड थी कि एक्सो सूट का वजन कम हो और वजन उठाने की क्षमता भी थोड़ी कम हो जाए. इसके लिए टीम ने 7.5 किलो का 'हनुमंता एक्सो 1.2' तैयार कर दिया है. यह कुल 60 किलो ही वजन उठा सकता है. इस अपडेटेड वर्जन में 3.6 किलो वजन कम किया गया है, लेकिन वजन उठाने की क्षमता भी 20 किलो कम हुई है. इसे महज डेढ़ माह में ही तैयार किया गया है. इसमें रैपिड डिजाइन इटरेशन, फ्रेम के वजन में कमी व प्रोटोटाइप डेवलपमेंट किया है. इस सिस्टम का सफल डेमोंस्ट्रेशन भी किया गया है. इस फ्रेम को एक मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म के तौर पर लगातार बेहतर बना रहे हैं, जबकि इस फुल-बॉडी पैसिव एक्सो सूट कैटेगरी और अधिक स्पेसिफिक एप्लीकेशन्स के लिए अगले वर्जन पर भी काम कर रहे हैं. फिलहाल इसे गोपनीय रखा है.

स्केलेटन एक्सो सूट 'उपलक' की सप्लाई : उनका कहना है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए उन्होंने कई प्रोडक्ट दिए हैं. इसमें स्केलेटन एक्सो सूट 'उपलक' है. यह लॉजिस्टिक के काम आते हैं, जिनका वजन महज 3 किलो है, लेकिन इनके जरिए 90 किलो तक का वजन लेकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है. यह पूरी तरह से लॉजिस्टिक के लिए ही काम में लिए जाते हैं. इसकी सप्लाई आर्मी को की जा रही है. आर्मी अपने हिसाब से प्रोडक्ट को मॉडिफाई करवाती है.

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कोटा से पढ़ाई और बेंगलुरु से बीटेक : गौरव ने स्कूलिंग कोटा में बारां रोड स्थित निजी स्कूल से की है, जबकि बीटेक बेंगलुरु के एक निजी यूनिवर्सिटी से की है. वर्तमान में वह पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं और रिसर्च वर्क कर रहे हैं. इसके साथ ही खुद की कंपनी भी चला रहे हैं. गौरव कोटा के विकास नगर के निवासी हैं. वर्तमान में गौरव दिल्ली रहते हैं, जबकि उनके पिता सत्येंद्र राय आर्मी से रिटायर्ड हैं और वर्तमान में अपना खुद का रियल एस्टेट का बिजनेस कोटा में कर रहे हैं. इसके अलावा वो गौरव की कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं. उनकी मां निधि राय गृहणी हैं, जबकि उनका भाई आर्मी में अग्निवीर सैनिक है.