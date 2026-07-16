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Explainer: हर साल कोसी देती है तबाही का 'रेड' सिग्नल, जो 'डराती' है और 'बचाती' है हजारों जिंदगी

कोसी का पानी लाल होते ही बदल जाती है लोगों की जिंदगी? जानिए बिहार की वह अनकही परंपरा, जो नहीं होती फेल. रिपोर्ट- आशीष कुमार

बिहार में कोसी का 'रेड' सिग्नल बाढ़ का संकेत
बिहार में कोसी का 'रेड' सिग्नल बाढ़ का संकेत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 16, 2026 at 11:58 AM IST

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सुपौल: क्या सिर्फ नदी के पानी का रंग देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों बाद बाढ़ आने वाली है? क्या बिना किसी मोबाइल ऐप, सैटेलाइट डेटा, मौसम विभाग की चेतावनी या आधुनिक तकनीक के लोग पहले से जान सकते हैं कि खतरा दरवाजे तक पहुंचने वाला है?

कोसी नदी 'बिहार का शोक' : बिहार के कोसी क्षेत्र में यह कोई कहानी या लोककथा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से जीया जा रहा सच है. यहां जैसे ही कोसी नदी का पानी लाल या मटमैला होने लगता है, तटबंध के भीतर बसे हजारों परिवारों की दिनचर्या अचानक बदल जाती है. लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल पड़ते हैं. यही कारण है कि कोसी को 'बिहार का शोक' कहा जाता है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

कोसी का 'रेड' सिग्नल : इस एक संकेत से बाजारों में खरीदारी बढ़ जाती है, नावों की मरम्मत शुरू हो जाती है, पशुओं के चारे का इंतजाम होने लगता है और घरों में महीनों का राशन जमा किया जाने लगता है. यह सब किसी सरकारी आदेश पर नहीं, बल्कि नदी के बदलते रंग पर भरोसा करके किया जाता है.

बाढ़ का पहला संदेश : कोसी नदी का उद्गम नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में है. स्थानीय लोगों के अनुसार जब नेपाल में तेज बारिश होती है, तब पहाड़ों की लाल मिट्टी और गाद नदी के साथ बहकर कोसी में पहुंचती है. इससे नदी का पानी लाल या मटमैला दिखाई देने लगता है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

बाढ़ से पहले अलर्ट मोड ऑन: कोसी के भीतर रहने वाले लोगों के लिए यही लाल पानी एक संकेत होता है कि अब मौसम बदल चुका है और आने वाले दिनों में नदी का मिजाज भी बदल सकता है. दिलचस्प बात यह है कि इस वर्ष मई महीने में ही नदी में लाल पानी दिखाई देने लगा था. हालांकि जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं.

"हम लोग बचपन से कोसी के लाल पानी को देखकर समझ जाते हैं कि अब बाढ़ आने वाली है. यहां रुकना खतरे से खाली नहीं इसलिए लोग अपने पूरे सामान के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर निकल जाते हैं और फिर जब पानी उतरता है तो वापस लौट आते हैं. हमारा ये सिस्टम किसी अर्ली वार्निग सिस्टम से कहीं ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि ये फेल नहीं होता."- सुरेश कुमार सुमन, कोसी पीड़ित

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

सरकारी अलर्ट बाद में तैयारी पहले : तटबंध के भीतर बसे परिवारों का कहना है कि वे जलस्तर के सरकारी आंकड़ों का इंतजार नहीं करते. लाल पानी दिखाई देते ही घरों में चूड़ा, मुरही, चना, नमक, चीनी, सरसों का तेल, दवाइयां, माचिस, मोमबत्ती और अन्य जरूरी सामान का भंडारण शुरू हो जाता है.

जरूरत का सामान ले जाते हैं साथ : पशुपालक पशुओं के लिए कई सप्ताह का चारा सुरक्षित रखते हैं, जबकि नावों की मरम्मत और ईंधन की व्यवस्था भी पहले ही कर ली जाती है. बाढ़ आने से पहले ही सारी तैयारी पूरी कर ली जाती है. प्रशासन की तैयारी से ज्यादा फुर्ती कोसी बेसिन में रहने वाले लोगों की होती है. यही वजह है कि बाढ़ के समय सिर्फ इन्हें परेशानी झेलना पड़ता है, जन हानि नहीं होती.

नाव पर लोड होता पूरा घर और सामान
नाव पर लोड होता पूरा घर और सामान (ETV Bharat)

नाव सिर्फ साधन नहीं जिंदगी का हिस्सा : कोसी के तटबंध के भीतर बसे सैकड़ों गांवों के लिए नाव कोई आपातकालीन व्यवस्था नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत है. साल के अधिकांश समय लोगों का आवागमन नाव से ही होता है.

चारों तरफ पानी के बीच नाव सहारा : बाढ़ आने पर बाहरी दुनिया को जहां संकट दिखाई देता है, वहीं स्थानीय लोग इसे अपने जीवन का सामान्य हिस्सा मानते हैं. वे बताते हैं कि जब चारों ओर पानी भर जाता है तो कई जगह पैदल चलने की बजाय नाव से सफर करना आसान हो जाता है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

बाढ़ से नहीं कटाव से लगता है डर : स्थानीय लोग मानते हैं कि असली खतरा सिर्फ बाढ़ नहीं, बल्कि नदी का कटाव है. जब पानी उतरना शुरू होता है, तब तेज धार नदी किनारे बसे गांवों को काटने लगती है. कई बार देखते-देखते पूरा घर, खेत और वर्षों की जमा पूंजी नदी में समा जाती है. ऐसे में परिवार अपने टूटे हुए घरों की लकड़ियां और सामान समेटकर किसी ऊंचे स्थान पर फिर से नई शुरुआत करते हैं.

'हम नदी के स्वभाव से सीखते हैं' : सुपौल जिले के तटबंध के भीतर बसे ग्रामीण मिथिलेश यादव का कहना है कि ''कोसी नदी के साथ दशकों तक जीवन बिताने के कारण हम इसके स्वभाव से परिचित हो चुके हैं. पानी का रंग, बहाव और मिट्टी की मात्रा देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है. हमारा यह अनुमान सटीक भी साबित होता है.''

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

फिलहाल तटबंध सुरक्षित : जल संसाधन विभाग ने एक जून से बाढ़काल अवधि लागू कर रखी है. विभाग के अभियंता पूर्वी और पश्चिमी कोसी तटबंध की चौबीसों घंटे निगरानी कर रहे हैं. अधिकारियों के अनुसार फिलहाल दोनों तटबंध सुरक्षित हैं, हालांकि संवेदनशील स्थानों पर लगातार नजर रखी जा रही है. जिलाधिकारी सावन कुमार ने भी तटबंधों की निगरानी को मुस्तैदी के साथ करने की बात कही है.

"हम अपने इंजीनियरों को निर्देश दिए हुए हैं कि बेलागोठ जैसे कटाव वाले इलाकों में जाकर निरीक्षण करें. कोसी नदी की प्रवृत्ति कटाव की है. सरकार का और विभाग का जो लक्ष्य है वो तटबंध को मजबूत रखने का है. तटबंध मजबूत है तो बाढ़ की संभावना खत्म हो जाएगी. इसलिए तटबंध पर इंजीनियर और अंचल के पदाधिकारी गश्ती करते रहते हैं."- सावन कुमार, जिलाधिकारी, सुपौल

सुरक्षित स्थानों की ओर लोगों का पलायन
सुरक्षित स्थानों की ओर लोगों का पलायन (ETV Bharat)

कोसी का 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' : कोसी के भीतर रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा बन चुका है. यहां मौसम विभाग की चेतावनी से पहले नदी का रंग लोगों को संदेश देता है. पीढ़ियों से संजोया गया यह अनुभव आज भी हजारों परिवारों के लिए सबसे भरोसेमंद 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' बना हुआ है. यही वजह है कि कोसी का पानी लाल होते ही यहां के लोगों की पूरी जीवनशैली बदल जाती है.

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