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Explainer : माउंट एवरेस्ट से उतरी कोसी इस बार रहेगी शांत या मचाएगी बिहार में तबाही, जानिए सरकार की क्या है तैयारी?

बैराज के फाटक कब खोले जाएं इसके लिए खास तकनीक : इसके बाद कंट्रोल रूम की जांच होती है. यहां लगे मॉनिटर, पानी का डिस्चार्ज मापन प्रणाली और संचार व्यवस्था का परीक्षण किया जाता है. यह सुनिश्चित किया जाता है कि नेपाल से आने वाले पानी की मात्रा के अनुसार कितने फाटक को कब खोला जाएगा और उसकी सूचना संबंधित अधिकारियों तक तत्काल पहुंच सके.

बैराज के फाटकों की होती है जांच : सबसे पहले बैराज के सभी फाटकों की जांच होती है. यह देखा जाता है कि प्रत्येक गेट बिना किसी रुकावट के ऊपर-नीचे हो रहा है या नहीं. गेटों में लगी मोटर, वायर रोप, पुली, गियर बॉक्स और अन्य मशीनरी का परीक्षण किया जाता है. जहां जरूरत होती है वहां ग्रीसिंग, पेंटिंग और मरम्मत कराई जाती है ताकि बारिश के दौरान किसी तरह की तकनीकी खराबी न आए.

भारत और नेपाल के इंजीनियर क्या करते हैं? : कोसी बैराज केवल एक पुल या जल निकासी संरचना नहीं है, बल्कि उत्तर बिहार की बाढ़ सुरक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है. मानसून आने से पहले यहां भारत और नेपाल के अभियंताओं की संयुक्त तकनीकी टीम कई चरणों में निरीक्षण करती है. यह घटना इस बात का भी संकेत है कि कोसी का व्यवहार अब पहले से ज्यादा अनिश्चित होता जा रहा है. इसलिए इस बार तैयारियों का दायरा भी पहले की तुलना में काफी बड़ा रखा गया है.

कोसी को इस बार मुख्य धारा की ओर लाया गया : जल संसाधन विभाग ने तत्काल इंजीनियरों की टीम को मौके पर लगाया. मशीनों और मानव संसाधन की मदद से करीब ढाई किलोमीटर लंबा चैनल तैयार किया गया, जिसके जरिए नदी को फिर से उसकी मुख्य धारा में लाया गया. अधिकारियों का मानना है कि यह कार्रवाई समय पर नहीं होती तो बैराज और तटबंध दोनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता था.

इस साल भी बदल गई थी कोसी की धारा : मानसून की शुरुआत से पहले ही इस वर्ष कोसी ने एक बार फिर अपना स्वभाव दिखाया. वीरपुर बैराज के पास नदी की मुख्य धारा बदल गई, जिससे पूर्वी तटबंध पर दबाव बढ़ने लगा. यदि समय रहते स्थिति पर नियंत्रण नहीं किया जाता तो मानसून के दौरान यह बड़ा खतरा बन सकता था.

कोसी नदी हर बार बदलती है अपना रास्ता : विशेषज्ञ बताते हैं कि पिछले लगभग ढाई हजार वर्षों में कोसी करीब 120 किलोमीटर तक अपना मार्ग बदल चुकी है. इतिहास गवाह है कि जहां कभी नदी बहती थी, वहां आज खेती हो रही है और जहां आज खेत हैं, वहां भविष्य में नदी पहुंच जाए, इसकी आशंका हमेशा बनी रहती है.

कोसी की गाद से तकदीर भी तकलीफ भी : नदियों के जानकार बताते हैं कि यही पानी हिमालयी क्षेत्र में तेज ढाल के कारण अत्यधिक वेग से बिहार की ओर आता है. रास्ते में यह अपने साथ भारी मात्रा में गाद, बालू और पत्थर भी लाता है. जैसे ही नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, उसका वेग कम होने लगता है और गाद नीचे बैठने लगती है. धीरे-धीरे नदी का तल ऊपर उठता जाता है. नतीजा यह होता है कि नदी अपने लिए नया रास्ता तलाशने लगती है. यही वजह है कि कोसी बार-बार धारा बदलती है और बड़े इलाके में तबाही मचाती है.

क्यों हर साल सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है कोसी? : कोसी नदी नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है. यह किसी एक नदी का नाम नहीं बल्कि सात प्रमुख धाराओं का संयुक्त स्वरूप है. अरुण, तमोर, सुनकोसी, दूध कोसी, तामाकोशी, लिखू और इंद्रावती जैसी नदियां नेपाल में मिलकर विशाल कोसी का निर्माण करती हैं. इनका जलग्रहण क्षेत्र दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतीय इलाकों में है, जहां मानसून के दौरान बेहद कम समय में भारी बारिश होती है.

''नेपाल में होने वाली भारी बारिश की सूचना जल्द से जल्द मिले. आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ नेपाल से भी सहयोग ले रहे हैं. विभाग के अधिकारी अभियंता अलर्ट मोड में है. तटबंधों की भी निगरानी की जा रही है.'' - विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री, बिहार

'सिल्ट जमने की वजह से बाढ़' : उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार में बाढ़ पूर्व तैयारी पूरी है और अधिकारी तटबंधों की निगरानी के लिए अलर्ट मोड पर हैं. उन्होंने नेपाल में भारी बारिश और नदियों में सिल्ट यानी गाद के जमा होने को मुख्य चिंता बताते हुए कहा कि बिहार की पहल पर केंद्र सरकार राष्ट्रीय गाद नीति बना रही है.

''इस बार भी बाढ़ से पहले तैयारी की गई है. हम लोगों की चिंता नेपाल में होने वाली भारी-बारिश से है. भारी बारिश होगा तो बिहार में इसका असर होगा. इसके अलावा हम लोगों की चिंता इससे भी है कि नदियों की धारा लगातार बदल रही है. कोसी नदी की जो पेटी है वहां गाद भर गया है. ऐसे बिहार की पहल पर ही केंद्र सरकार राष्ट्रीय गाद नीति बना रही है.'' - विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री, बिहार

बाढ़ प्रबंधन में कैसे सफल हो पाएगी सरकार? : बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री का दावा है कि इस बार बाढ़ प्रबंधन की तैयारी पहले से ज्यादा मजबूत है. बैराज के गेटों की मरम्मत से लेकर कंट्रोल रूम की तकनीकी व्यवस्था, तटबंधों की निगरानी, राहत सामग्री का भंडारण और नेपाल से सूचना साझा करने की प्रणाली तक कई स्तरों पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं. हालांकि विशेषज्ञ अब भी मानते हैं कि कोसी जैसी नदी को पूरी तरह नियंत्रित करना आसान नहीं है. इसलिए यह समझना जरूरी है कि आखिर हर साल मानसून से पहले भारत और नेपाल के इंजीनियर क्या करते हैं और इन तैयारियों से कितना फर्क पड़ सकता है?

आधुनिक तरीके से कोसी की धारा पर नजर : इस गंभीर चुनौती को देखते हुए, इस बार बिहार सरकार का रुख केवल पारंपरिक राहत और तटबंधों की मरम्मत तक सीमित नहीं है. राज्य सरकार इस साल एक आधुनिक रणनीति पर काम कर रही है. विशेषज्ञों के अनुसार इस बार बाढ़ के खतरों को कम करने के लिए ड्रोन निगरानी और सैटेलाइट डेटा के इस्तेमाल के साथ-साथ, भारत-नेपाल के बीच द्विपक्षीय समन्वय, उन्नत इंजीनियरिंग और वास्तविक समय में चेतावनी देने वाली अर्ली वार्निंग सिस्टम को एक साथ जमीन पर उतारा जा रहा है, ताकि आपदा के आने से पहले ही जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके.

क्या कोसी इस बार रहेगी शांत? : इस साल भी मानसून की दस्तक के साथ ही सीमावर्ती इलाकों में एक ही सवाल गूंज रहा है कि- क्या कोसी इस बार शांत रहेगी? इस सवाल का सटीक उत्तर दे पाना बेहद कठिन है, क्योंकि कोसी का रौद्र रूप केवल बिहार की स्थानीय बारिश पर निर्भर नहीं करता. इसकी तबाही की पटकथा नेपाल के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में लिखी जाती है, जहां होने वाली मूसलाधार बारिश चंद घंटों के भीतर बिहार के मैदानी इलाकों में जलप्रलय का रूप ले लेती है.

कोसी की तबाही के आगे सारी तैयारी कम : उत्तर बिहार की सभी नदियों में 'कोसी' का खौफ सबसे ज्यादा है. कोसी ऐसी नदी है जिसकी एक सहायक प्रमुख दूध कोसी नदी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट के कैचमेंट एरिया से आती है. इसकी तेज धारा अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को तहस-नहस कर देती है. अपने अनिश्चित बर्ताव, खतरनाक अनियंत्रित बहाव और बार-बार रास्ता बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसने पिछले कई दशकों में लाखों लोगों को बेघर किया है, कई गांवों का भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया है और अरबों रुपये की संपत्ति पर बाढ़ ने पानी फेर दिया. यही वजह है कि कोसी को सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि 'बिहार का शोक' भी कहा जाता है.

पटना : बिहार में मानसून का आना चिलचिलाती गर्मी से राहत या खेती की शुरुआत भर नहीं, बल्कि उत्तर बिहार के लाखों परिवारों के लिए हर साल अस्तित्व की एक नई जंग है. नेपाल के पहाड़ी इलाकों में मानसूनी सक्रियता बढ़ते ही उत्तर बिहार की जीवनरेखा कही जाने वाली कोसी, गंडक, बागमती और महानंदा जैसी नदियां उफान पर आ जाती हैं और तबाही की वजह बनने लगती हैं.

कोसी बैराज का ताजा हाल (ETV Bharat)

बैराज के कमजोर हिस्सों की पहचान कर मरम्मत : निरीक्षण केवल बैराज तक सीमित नहीं रहता. पूर्वी और पश्चिमी तटबंधों के कमजोर हिस्सों की पहचान कर वहां अतिरिक्त सुरक्षा कार्य कराए जाते हैं. जहां कटाव की आशंका होती है वहां पहले से ही बालू भरे बोरे, बोल्डर और अन्य निर्माण सामग्री पहुंचा दी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मरम्मत शुरू की जा सके. कई जिलों में पहले से बालू भरे बोरे तैयार करके रखे गए हैं ताकि कोई डैमेज हो तो उनका इस्तेमाल हो सके.

भारत-नेपाल समन्वय क्यों है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी? : कोसी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसका अधिकांश जलग्रहण क्षेत्र नेपाल में है. इसका मतलब यह है कि बिहार में बाढ़ आने से पहले सबसे अहम घटनाएं भारत की सीमा से बाहर होती हैं. यदि नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश होती है तो कुछ घंटों बाद उसका असर बिहार में दिखाई देने लगता है.

नेपाल-भारत में हर सूचना होती है साझा : इसी वजह से दोनों देशों के बीच तकनीकी समन्वय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. हर साल मानसून से पहले संयुक्त समिति की बैठक होती है, जिसमें दोनों देशों के इंजीनियर, जल संसाधन विशेषज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं. बैठक में बैराज की स्थिति, तटबंधों की सुरक्षा, मरम्मत कार्य, संभावित कमजोर स्थानों और बाढ़ के समय सूचना साझा करने की व्यवस्था की समीक्षा की जाती है.

बेहतर तालमेल बाढ़ प्रबंधन के लिए अहम : इस वर्ष हुई बैठक में भी इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि नेपाल में जलस्तर बढ़ने या अधिक डिस्चार्ज होने की सूचना समय रहते बिहार को उपलब्ध कराई जाए. इससे प्रशासन को संवेदनशील जिलों में पहले से अलर्ट जारी करने और राहत-बचाव की तैयारी करने का अतिरिक्त समय मिल सकेगा. इसके अलावा कोसी और गंडक परियोजनाओं से जुड़े कई पुराने तकनीकी मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है. अधिकारियों का मानना है कि सीमा पार बेहतर समन्वय ही बाढ़ प्रबंधन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

परंपरागत तकनीक में जोड़ी गई आधुनिक तकनीक : कोसी जैसी नदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रही है कि कई बार जलस्तर बहुत कम समय में तेजी से बढ़ जाता है. नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई भारी बारिश का असर कुछ ही घंटों में बिहार की सीमा तक पहुंच जाता है. ऐसे में प्रशासन के पास तैयारी के लिए बहुत कम समय बचता है. यही वजह है कि इस बार सरकार ने पारंपरिक निगरानी के साथ आधुनिक तकनीक को भी बाढ़ प्रबंधन का अहम हिस्सा बनाया है.

समय रहते प्रभावित जिलों को अलर्ट : जल संसाधन विभाग का मानना है कि यदि ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में होने वाले बदलावों की जानकारी पहले मिल जाए तो न केवल प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों के लिए अधिक समय मिलेगा, बल्कि लोगों को भी समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकेगा. इसी सोच के तहत सीमा से लगे इलाकों की लगातार निगरानी, जलस्तर का विश्लेषण और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है. विभागीय कंट्रोल रूम में लगातार आने वाले आंकड़ों के आधार पर संभावित स्थिति का आकलन किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर जिलों को अलर्ट भेजा जाता है.

कोसी बैराज पूरी व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र : नेपाल के वीरपुर स्थित कोसी बैराज उत्तर बिहार के बाढ़ प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है. मानसून के दौरान नेपाल से आने वाले पानी का दबाव बढ़ने पर यहीं से पानी के बहाव को नियंत्रित किया जाता है. बैराज पर लगे फाटकों के माध्यम से नदी का डिस्चार्ज नियंत्रित किया जाता है ताकि पानी का दबाव एक ही स्थान पर न बने.

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गेट खोलने और बंद करने की प्रक्रिया पर फोकस : इसी कारण मानसून से पहले बैराज के प्रत्येक हिस्से की तकनीकी जांच होती है. कंट्रोल रूम में लगे उपकरणों की टेस्टिंग, बिजली आपूर्ति की व्यवस्था, संचार प्रणाली और आपातकालीन संचालन की भी समीक्षा की जाती है. इंजीनियर इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि किसी भी परिस्थिति में गेट खोलने या बंद करने की प्रक्रिया बाधित न हो. विशेषज्ञों का कहना है कि बैराज की मजबूती केवल संरचना पर निर्भर नहीं करती, बल्कि समय पर रखरखाव और लगातार निगरानी पर भी उतनी ही निर्भर करती है.

क्या केवल तटबंध ही बाढ़ से बचा सकते हैं? : बिहार में बाढ़ नियंत्रण की सबसे बड़ी रणनीति तटबंध रहे हैं. पिछले कई दशकों में हजारों किलोमीटर लंबे तटबंध बनाए गए ताकि नदियों को सीमित दायरे में रखा जा सके. लेकिन इस मॉडल पर समय-समय पर सवाल भी उठते रहे हैं. नदियों और बाढ़ पर लंबे समय से अध्ययन कर रहे इंजीनियर दिनेश मिश्रा का मानना है कि केवल तटबंधों को मजबूत करना पर्याप्त नहीं होगा. नदी को उसके प्राकृतिक व्यवहार के अनुरूप समझते हुए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करनी होगी.

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''जब नदियों को तटबंधों के भीतर बांध दिया गया तो उनका स्वाभाविक फैलाव रुक गया. पहले बाढ़ का पानी बड़े क्षेत्र में फैल जाता था और उसके साथ आई उपजाऊ मिट्टी खेतों में जमा हो जाती थी. अब वही गाद नदी की धारा में जमा होकर नदी का तल ऊंचा कर रही है. इससे नदी का बहाव और आक्रामक होता जा रहा है और कटाव का खतरा भी बढ़ रहा है.''- दिनेश मिश्र, नदी विशेषज्ञ एवं इंजीनियर

तेज धारा से कटाव एक बड़ी समस्या : सुपौल और सहरसा में भी कोसी का कटाव लगातार देखा जा रहा है. जलस्तर बढ़ने पर जितना विनाश नहीं होता उससे कहीं ज्यादा जल स्तर घटने पर होता. नदी तेजी से कटाव शुरू हो जाता है. आज भी कटाव कोसी बेसिन में रहने वाले लोगों की एक प्रमुख समस्या है. वजह यही है कि नदी में गाद भर जाने से नदी की गहराई खत्म हो गई है और वह छिछली हो गई है. जिससे बाढ़ का पानी ज्यादा होने पर नदी अपनी धारा से दूसरा रास्ता बना लेती है.

नेपाल में है असली समाधान? : नदी वैज्ञानिक प्रोफेसर आर.के. सिन्हा का मानना है कि बिहार में किए जाने वाले अधिकांश कार्य नुकसान को कम कर सकते हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं बन सकते. उनके अनुसार कोसी का वास्तविक नियंत्रण तभी संभव होगा जब नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बड़े जलाशय और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं पर सहमति बने.

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प्रो. सिन्हा का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र से आने वाला अत्यधिक पानी और गाद दोनों मिलकर बिहार में समस्या पैदा करते हैं. यदि ऊपरी हिस्से में जल संग्रहण की व्यवस्था विकसित होती है तो बाढ़ की तीव्रता काफी हद तक कम की जा सकती है. हालांकि यह केवल तकनीकी नहीं, बल्कि भारत और नेपाल के बीच दीर्घकालिक कूटनीतिक सहयोग का विषय भी है.

"कोसी के कैचमेंट एरिया में माउंट एवरेस्ट भी है. नेपाल में 7 कोसी नदियों का पानी एक साथ मिलकर कोसी के रूप में भारत में दाखिल होता है. इंडिया बॉर्डर में ये एक नदी के रूप में आती है. इतनी ऊंचाई से जब धारा आएगी तो उसमें कटाव की क्षमता ऐसे ही ज्यादा हो जाएगी. नेपाल दूसरा देश है. उससे बात करके समस्या को सुलझाना होगा. ये और बात है कि उससे कितना फ्रैंडली व्यवहार है और वो कितना मदद करेगा. उससे पहले अपने यहां इसके प्रबंधन को दुरूस्त करना होगा."- आर.के. सिन्हा, नदी मामलों के जानकार

हर साल करोड़ों खर्च फिर भी खतरा बरकरार : बिहार में बाढ़ और नदियों के तेज बहाव से होने वाले कटाव को रोकने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है. इसके तहत पिछले वर्ष 2025 में 500 करोड़ रुपये से अधिक की भारी राशि खर्च की गई थी, जिसके सिलसिले को जारी रखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी 447 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जा रही है. इस चालू बजट का उपयोग राज्य की कुल 216 अलग-अलग योजनाओं को पूरा करने में किया जा रहा है.

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बाढ़ प्रबंधन के लिए 15000 करोड़ : इतनी रकम का विशेष रूप से गंगा नदी के बढ़ते कटाव को नियंत्रित करने के लिए भागलपुर के नवगछिया और भोजपुर जिलों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है. इसके साथ ही, दरभंगा एम्स के आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए एक रिंग बांध और चार विशेष कटाव-रोधी कार्यों के निर्माण हेतु 340 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है.

कटाव से सुरक्षा कब तक? : खगड़िया, सुपौल, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में भी कटाव से बचाने के लिए 105 करोड़ रुपये से अधिक का फंड मंजूर किया गया है. राज्य सरकार के इन प्रयासों को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने भी पिछले बजट में बाढ़ प्रबंधन के लिए 15,000 करोड़ रुपये की एक बहुत बड़ी आर्थिक सहायता स्वीकृत की है.

कोसी की विनाश लीला के आगे न सड़क बचती है न ही घर (ETV Bharat)

कोसी नदी का बहाव अनिश्चित : इसके बावजूद बाढ़ का खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर वर्ष नदी का स्वरूप बदलता है. जहां पिछले वर्ष दबाव था, इस बार वहां स्थिति सामान्य हो सकती है और किसी दूसरे हिस्से में नया खतरा पैदा हो सकता है. इसलिए इंजीनियर हर मानसून से पहले नए सिरे से संवेदनशील स्थानों की पहचान करते हैं.

पूर्व मुख्य अभियंता टी.पी. सिंह कहते हैं कि ''बाढ़ प्रबंधन ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर साल पिछली गलतियों से सीखना पड़ता है. प्रकृति को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन बेहतर तैयारी के माध्यम से नुकसान कम जरूर किया जा सकता है.''

जमीनी स्तर पर कैसी है तैयारी? : राज्य सरकार ने इस बार जिला स्तर पर भी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. संवेदनशील तटबंधों पर पहले से बालू भरे बोरे, बोल्डर और अन्य सामग्री पहुंचाई जा चुकी है. बाढ़ सहायता केंद्र चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं. राहत शिविरों के लिए भवन चिन्हित किए गए हैं. नावों, गोताखोरों और राहत दलों की सूची तैयार कर ली गई है. जल संसाधन विभाग के साथ जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के बीच लगातार समन्वय बनाया जा रहा है. कई स्थानों पर मॉक ड्रिल भी कराई गई है ताकि किसी आपात स्थिति में राहत कार्य में देरी न हो.

नदी जोड़ योजना से क्या बदल सकता है? : कोसी-मेची नदी जोड़ परियोजना को भी सरकार बाढ़ प्रबंधन की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा मानती है. इस परियोजना का उद्देश्य केवल सिंचाई बढ़ाना नहीं है, बल्कि अतिरिक्त पानी को दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचाकर बाढ़ के दबाव को कम करना भी है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि ऐसी परियोजनाएं वैज्ञानिक अध्ययन और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखकर पूरी की जाती हैं तो भविष्य में बाढ़ प्रबंधन को नई दिशा मिल सकती है. हालांकि उनका यह भी कहना है कि केवल नदी जोड़ परियोजनाओं से समस्या का पूरा समाधान नहीं होगा.

कोसी हर बार देती है नया सबक : पूर्व मुख्य अभियंता टी.पी. सिंह बताते हैं कि पहले जब नदियां खुलकर बहती थीं तो बाढ़ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लाती थी. वही मिट्टी खेतों की उर्वरता बढ़ाती थी. लेकिन अब तटबंधों के भीतर सीमित होने से गाद का स्वरूप बदल गया है. यही कारण है कि आज बाढ़ प्रबंधन केवल इंजीनियरिंग का विषय नहीं रह गया, बल्कि पर्यावरण, जल विज्ञान, भूमि उपयोग और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का भी मुद्दा बन चुका है.

कोसी से प्रभावित निचले इलाके (ETV Bharat)

''इंजीनियरों का लक्ष्य बाढ़ को पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि जान-माल के नुकसान को न्यूनतम करना होता है. इसलिए हर वर्ष पुराने अनुभवों के आधार पर नई रणनीति बनाई जाती है. जब कोसी खुलकर बहती थी तो वह उपजाऊ मिट्टी लाती जिसके चलते मिट्टी की उर्वरता बढ़ती थी. नदी को तटबंध में बांध देने से ऐसा नहीं हो पाता.''- टीपी सिंह, पूर्व मुख्य अभियंता

इस बार कैसा रहेगा कोसी का बर्ताव? : यह सवाल हर मानसून में पूछा जाता है और इस बार भी इसका उत्तर पूरी तरह प्रकृति के हाथ में है. यदि नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में सामान्य वर्षा होती है तो तैयारियों का असर निश्चित रूप से दिखाई देगा. लेकिन यदि अत्यधिक बारिश होती है तो चुनौती भी उतनी ही बड़ी होगी. फिर भी इस बार एक बड़ा अंतर दिखाई देता है. केवल तटबंधों पर निर्भर रहने की बजाय तकनीक, बेहतर समन्वय, समय पर सूचना, अंतरिक्ष से आधुनिक निगरानी, इंजीनियरिंग सुधार और जिला स्तर की तैयारियों को एक साथ जोड़ा गया है. यही कारण है कि सरकार इस बार पहले से अधिक आश्वस्त नजर आती है.

कोसी के पानी से जलमग्न खेत खलिहान (ETV Bharat)

कोसी एक चेतावनी : हालांकि विशेषज्ञ अब भी चेतावनी देते हैं कि कोसी जैसी नदी को केवल एक मानसून की तैयारी से नहीं, बल्कि दशकों की वैज्ञानिक योजना, गाद प्रबंधन, नेपाल के साथ स्थायी सहयोग, कैचमेंट क्षेत्र के संरक्षण और नदी के प्राकृतिक व्यवहार को समझकर ही नियंत्रित किया जा सकता है. फिलहाल इतना तय है कि बिहार ने अपनी तैयारियां मजबूत कर ली हैं. अब निगाहें नेपाल की बारिश, हिमालय से उतरने वाले पानी और कोसी के बर्ताव पर टिकी हैं. आने वाले कुछ सप्ताह तय करेंगे कि इस बार तैयारी भारी पड़ती है या फिर एक बार कोसी अपना पुराना मिजाज दिखाती है.

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