पुल चोरी करने वाले मास्टरमाइंड अबतक फरार, कोरबा पुलिस घोषित करेगी इनाम, अवैध कबाड़ के धंधे पर कसेगा शिकंजा

पुल की चोरी करने वाले 5 बदमाश अबतक इस वारदात में गिरफ्तार किए जा चुके हैं. जबकि घटना के दो मास्टरमाइंड मुकेश और असलम अबतक फरार हैं. फरार चल रहे दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए उनपर इनाम घोषित करने की भी योजना बना रही है.

चोरी का ये मामला जितना हैरतअंगेज है, उतने ही शातिराना अंदाज में इसको अंजाम दिया गया. ये कोई मामूली चोरी की वारदात नहीं है. 10 से 15 टन के वजन वाले लोहे को पुल को रातों रात अपनी जगह से गायब कर दिया गया. जाहिर है चोरी का ये माल अवैध कबाड़ का धंधा करने वालों तक पहुंचता. लेकिन उससे पहले पुलिस ने चोरी गया पुल बरामद कर लिया.

चोरों ने सिर्फ लोहे का पुल ही गायब नहीं किया, बल्कि वहां जल आवर्धन योजना की पाइपलाइन को सपोर्ट देने के लिए लगाए गए लोहे के भारी भारी एंगल भी काट लिए गए. और यह सब हुआ बस एक रात के भीतर. ऐसे में आप सोच सकते हैं, कि चोर कितने चतुर और चालाक होंगे. एक ही रात में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर वो पुलिस के लिए चुनौती बन गए.

कोरबा: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि चोर पूरे का पूरा पुल ही चोरी कर ले जाए. शायद, पहली बार में आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है. लेकिन कोरबा में ऐसा हुआ है. चोरों ने नहर के ऊपर बने 10 से 15 टन वजनी लोहे के पुल को ही गायब कर दिया. सुबह जब लोग उठे तो पता चला कि उनके आने जाने का एकमात्र साधन लोहे का पुल अपनी जगह से गायब है.

पुल चोरी की घटना में पुलिस ने ठोस धाराओं के तहत कार्रवाई की है. 5 लोगों को हमने अबतक इस केस में गिरफ्तार किया है. चोरी का माल भी बरामद कर लिया है. घटना में शामिल 10 और लोगों की तलाश जारी है. मुख्य आरोपी मुकेश और असलम को हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे. हमें कुछ अहम इनपुट मिले हैं. अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया जाएगा: लखन पटले, एडिशनल एसपी, कोरबा

चोरों के निशाने पर क्यों है ऊर्जाधानी कोरबा

दरअसल, कोरबा जिला प्रदेश की ऊर्जाधानी है, औद्योगिक जिला होने की वजह से यहां बड़े पैमाने पर पावर प्लांट के साथ देश की सबसे बड़ी कोयला खदानें संचालित हैं. बड़े पैमाने पर लोहा जिसे स्थानीय तौर पर कबाड़ की संज्ञा दी जाती है, यहां उत्सर्जित होती है. व्यवसायिक संस्थानों से लोहा काटने का कारोबार लंबे समय से यहां होता रहा है. लेकिन जिस तरीके से लोहे का पूरा का पूरा पुल गायब कर दिया गया, उससे पुलिस भी हैरत में पड़ गई. आनन फानन में एक्शन लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू की.

ईटीवी भारत पर खबर प्रकाशित करने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन

ईटीवी भारत ने जब खबर प्रकाशित की तो अफसरों ने मामले को गंभीरत से लिया. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुखबिरों की टीम को एक्टिव किया गया. पुलिस टीम के हत्थे अबतक कुल 5 बदमाश लग चुके हैं. जबकि 10 चोर अब भी फरार चल रहे हैं. जिसमें मास्टरमाइंड मुकेश और असलम का भी नाम शामिल है. पकड़े गए आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. काटे गए लोहे को भी बरामद कर लिया गया है.

नहर पर बने पुल को चोरी के बाद नहर में ही छिपा दिया

चोरों ने पुल और वाटर सप्लाई पाइप लाइन का सपोर्ट एंगल काटकर नहर में ही छिपा दिया था. चोरों की ये कोशिश थी कि जब मामला ठंडा पड़ जाए तो उसे कबाड़ का अवैध कारोबार करने वालों को बेच दिया जाए. उनकी ये मंशा सफल हो पाती उससे पहले ही पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया. पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया. शक जताया जा रहा है कि पकड़े गए लोग, संगठित रूप से मिलकर चोरी की वारदातों को पूर्व में भी अंजाम देते रहे होंगे.

पुलिस अब पकड़े गए बदमाशों से ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों ने अबतक इस तरह की कितनी चोरियां की हैं. चोरी के बाद ये लोग किसको माल बेचते हैं इसका भी पता लगाया जा रहा है.

पुल चोरी से जुड़ी बड़ी बातें

कोरबा में चोरी की अनोखी वारदात हुई.

17 जनवरी को 10 से 15 टन वजनी लोहे का पुल चोरी हो गया.

पुल चोरी करने में बड़े गैस कटर का इस्तमाल हुआ.

22 जनवरी को पुलिस ने पुल चोरी करने के आरोप में 5 को गिरफ्तार किया.

22 जनवरी को चोरी का माल नहर से बरामद किया गया.

24 जनवरी तक मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर.

मास्टरमाइंड मुकेश और असलम की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी.

अब मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित कर सकती है पुलिस.

कोरबा में कबाड़ का अवैध कारोबार सालों से जारी.

पुल चोरी होने की वजह से लोगों का आना जाना हुआ मुश्किल.

