कोरगा समुदाय की पहली महिला डॉक्टर के स्नेहा, अपनी मेहनत और लगन से रचा इतिहास...गाड़े सफलता के झंडे

उडुपी: कर्नाटक की के स्नेहा कोरगा समुदाय की पहली महिला डॉक्टर बनकर इतिहास रच दिया है. यह उनके समुदाय के लिए बेहद गर्व का पल है. वह इसलिए क्योंकि कोरगा सबसे पिछड़ा समुदायों में से एक माना जाता है. स्नेहा ने हाल ही में नई दिल्ली के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से एमडी पूरा किया है. स्नेहा का डॉक्टर बनना कोरगा समुदाय के बीच एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है. जहां हायर एजुकेशन लंबे समय से एक दूर का सपना रहा है. कोरागा, जिन्हें तटीय इलाके के मूल निवासियों में से एक माना जाता है, उन्हें पारंपरिक रूप से समाज से अलग-थलग, आर्थिक तंगी और शिक्षा तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ा है. कई परिवारों के बच्चे SSLC या PUC के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं. इस सच्चाई के बावजूद, डॉ. स्नेहा की सफलता पूरे समुदाय के लिए जश्न का पल बन गई है. कुंडापुरा गांव से मेडिकल सर्विस तक

डॉ. स्नेहा, कुंडापुरा तालुका के उल्टुरु गांव के निवासी गणेश वी और जयश्री की बड़ी बेटी हैं. उन्होंने मंगलुरु के एजे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की. उसके बाद उन्होंने नई दिल्ली में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल की पढ़ाई की. यहां से उन्होंने एमडी की डिग्री हासिल की. ​​इसके साथ ही, उन्होंने कोरगा समुदाय की पहली योग्य डॉक्टर के रूप में चिकित्सा पेशे में प्रवेश किया. बचपन से ही शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली, उन्होंने शुरुआती प्राथमिक वर्षों के दौरान अंकोला में, बाद में कुंडापुरा के होली रोजरी स्कूल में और उसके बाद हाई स्कूल तक हेब्री में चारा नवोदय स्कूल में पढ़ाई की. उनकी क्षमता जल्दी ही पहचानी गई थी. अपनी पीयूसी शिक्षा के दौरान, उन्होंने अल्वा एजुकेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ एम मोहन अल्वा के समर्थन से मुफ्त स्कूली शिक्षा प्राप्त की. उन्होंने पीयूसी में 96 प्रतिशत अंक हासिल किए, जिससे उन्हें मेडिकल सीट हासिल करने में मदद मिली माता-पिता की भूमिका

डॉ. स्नेहा के पिता, गणेश वी. तालुक-स्तरीय कोरगा कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं. उन्होंने कोरगा बच्चों के शैक्षिक और सामाजिक उत्थान के लिए लगभग चार दशक काम किया है. उन्होंने कुंभाशी में कोरगा बच्चों के लिए एक आवासीय घर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सामुदायिक जागरूकता पहलों पर काम करना जारी रखा है.