कोरगा समुदाय की पहली महिला डॉक्टर के स्नेहा, अपनी मेहनत और लगन से रचा इतिहास...गाड़े सफलता के झंडे

कोरगा समुदाय की पहली महिला डॉक्टर के स्नेहा, अपनी मेहनत और लगन से रचा इतिहास...गाड़े सफलता के झंडे
के स्नेहा ने डॉक्टर बनकर इतिहास रच दिया है. वह कोरगा समुदाय की पहली महिला डॉक्टर हैं.
Published : December 18, 2025 at 10:40 PM IST
उडुपी: कर्नाटक की के स्नेहा कोरगा समुदाय की पहली महिला डॉक्टर बनकर इतिहास रच दिया है. यह उनके समुदाय के लिए बेहद गर्व का पल है. वह इसलिए क्योंकि कोरगा सबसे पिछड़ा समुदायों में से एक माना जाता है. स्नेहा ने हाल ही में नई दिल्ली के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से एमडी पूरा किया है.
स्नेहा का डॉक्टर बनना कोरगा समुदाय के बीच एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है. जहां हायर एजुकेशन लंबे समय से एक दूर का सपना रहा है. कोरागा, जिन्हें तटीय इलाके के मूल निवासियों में से एक माना जाता है, उन्हें पारंपरिक रूप से समाज से अलग-थलग, आर्थिक तंगी और शिक्षा तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ा है. कई परिवारों के बच्चे SSLC या PUC के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं. इस सच्चाई के बावजूद, डॉ. स्नेहा की सफलता पूरे समुदाय के लिए जश्न का पल बन गई है.
कुंडापुरा गांव से मेडिकल सर्विस तक
डॉ. स्नेहा, कुंडापुरा तालुका के उल्टुरु गांव के निवासी गणेश वी और जयश्री की बड़ी बेटी हैं. उन्होंने मंगलुरु के एजे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की. उसके बाद उन्होंने नई दिल्ली में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल की पढ़ाई की. यहां से उन्होंने एमडी की डिग्री हासिल की. इसके साथ ही, उन्होंने कोरगा समुदाय की पहली योग्य डॉक्टर के रूप में चिकित्सा पेशे में प्रवेश किया.
बचपन से ही शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली, उन्होंने शुरुआती प्राथमिक वर्षों के दौरान अंकोला में, बाद में कुंडापुरा के होली रोजरी स्कूल में और उसके बाद हाई स्कूल तक हेब्री में चारा नवोदय स्कूल में पढ़ाई की. उनकी क्षमता जल्दी ही पहचानी गई थी.
अपनी पीयूसी शिक्षा के दौरान, उन्होंने अल्वा एजुकेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ एम मोहन अल्वा के समर्थन से मुफ्त स्कूली शिक्षा प्राप्त की. उन्होंने पीयूसी में 96 प्रतिशत अंक हासिल किए, जिससे उन्हें मेडिकल सीट हासिल करने में मदद मिली
माता-पिता की भूमिका
डॉ. स्नेहा के पिता, गणेश वी. तालुक-स्तरीय कोरगा कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं. उन्होंने कोरगा बच्चों के शैक्षिक और सामाजिक उत्थान के लिए लगभग चार दशक काम किया है. उन्होंने कुंभाशी में कोरगा बच्चों के लिए एक आवासीय घर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सामुदायिक जागरूकता पहलों पर काम करना जारी रखा है.
स्नेहा की मां, जयश्री, एक शिक्षिका हैं, जो समुदाय के भीतर कल्याणकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं. साथ में, माता-पिता ने अपनी बेटी की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत त्याग किए. आखिरकार कोरगा समुदाय को उसका पहला डॉक्टर दिया.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, डॉ. स्नेहा ने कहा कि उनकी उपलब्धि ने उन्हें बहुत खुशी दी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है. उन्होंने यह भी कहा कि आवास और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए. डॉक्टर स्नेहा ने कहा कि वह भाग्यशाली थीं कि उन्हें एक स्थिर घर, सहायक माता-पिता और उनकी यात्रा के दौरान प्रोत्साहन मिला, जिससे उनके लिए डॉक्टर बनना संभव हो सका.
पिछड़े समुदाय के लिए उम्मीद की किरण गणेश कोरगा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि भले ही खास सुविधाएं न दी जाएं, लेकिन सरकार को कम से कम समुदाय के बच्चों के लिए PUC लेवल तक बिना किसी रुकावट के पढ़ाई तो सुनिश्चित करनी ही चाहिए.
उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की सफलता से परिवार और समुदाय में बहुत खुशी है, हालांकि वह तारीफ के लिए कॉल आने के बावजूद लोगों की नजरों से दूर रहना पसंद करती है. कोरगा समुदाय पारंपरिक रूप से आजीविका के लिए जंगल की उपज का इस्तेमाल करके टोकरी बनाने, ढोल बजाने और ढोल बजाने पर निर्भर था. हालांकि, प्लास्टिक और फाइबर उत्पादों ने इन पारंपरिक व्यवसायों को खत्म कर दिया है, जिससे कई परिवार गंभीर आर्थिक संकट में आ गए हैं. जिसके कारण ज्यादातर कोरगा समुदाय के बच्चे अपनी पढ़ाई जल्दी छोड़ने को मजबूर हैं.
दशकों तक, कोरगा समुदाय के किसी व्यक्ति के डॉक्टर बनने का विचार अकल्पनीय लगता था. डॉ. के. स्नेहा की उपलब्धि के साथ, वह लंबे समय से देखा गया सपना आखिरकार हकीकत में बदल गया है, जो छोटे बच्चों और परिवारों को प्रेरणा दे रहा है और समुदाय के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है.
