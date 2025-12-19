ETV Bharat / bharat

सबरीमला सोना चोरी मामला: कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने ED को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने की इजाजत दी

तिरुवनंतपुरम/कोल्लम: कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने सबरीमला सोने की हेराफेरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने की इजाजत दे दी है. राज्य की बनाई विशेष जांच टीम (SIT) के कड़े विरोध को खारिज करते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि केस के सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें दो मुख्य एफआईआर और गवाहों के बयान भी शामिल हैं, सेंट्रल एजेंसी को सौंप दिए जाएं.

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ईडी का दखल, उसकी पहली नजर में मिली इस बात पर आधारित है कि जुर्म से हुई कमाई को आरोपियों ने लॉन्ड्रिंग (अवैध धन को वैध बनाना) कर दिया है और गैर-कानूनी संपत्ति में बदल दिया है.

एजेंसी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि संवेदनशील दस्तावेज का इस्तेमाल सख्ती से जांच के लिए किया जाएगा और उन्हें बहुत गोपनीयता में रखा जाएगा. यह मामला, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है, सबरीमला मंदिर के उच्च सुरक्षा वाले स्ट्रांगरूम और पवित्र स्थान (श्रीकोविल) से सोने और चांदी की चोरी से जुड़ा है.

जांच धोखाधड़ी के दो खास मामलों पर फोकस है जो कथित तौर पर 2017-2019 के आसपास हुए थे. द्वारपालक (रक्षक देवता) की मूर्तियों से सोना गायब होना और मंदिर के दरवाजों के फ्रेम के लिए बनी सोने की परत का गलत इस्तेमाल. विजिलेंस की जांच में पता चला कि रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल किए गए सोने में बहुत ज्यादा अंतर था, और आरोप है कि बड़े अधिकारियों ने कीमती धातु को निकालकर उसकी जगह घटिया कॉपर प्लेट लगा दी.

मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ-साथ त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के पूर्व अध्यक्ष ए. पद्मकुमार और एन. वासु सहित कई प्रभावशाली लोग वर्तमान में जांच के दायरे में हैं. ईडी की यह समानान्तर जांच एक नए स्तर की जांच शुरू करती है, क्योंकि एजेंसी को अब मनी ट्रेल को ट्रैक करने, बेनामी ट्रांज़ैक्शन की पहचान करने और इसमें शामिल लोगों की संपत्ति अटैच करने का अधिकार मिल गया है.