सबरीमला सोना चोरी मामला: कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने ED को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने की इजाजत दी

सबरीमला सोना चोरी मामले में कोल्लम के विजिलेंस कोर्ट ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करने की अनुमति दे दी है.

Sabarimala Temple
सबरीमला मंदिर (file photo-ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 19, 2025 at 1:06 PM IST

तिरुवनंतपुरम/कोल्लम: कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने सबरीमला सोने की हेराफेरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने की इजाजत दे दी है. राज्य की बनाई विशेष जांच टीम (SIT) के कड़े विरोध को खारिज करते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि केस के सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें दो मुख्य एफआईआर और गवाहों के बयान भी शामिल हैं, सेंट्रल एजेंसी को सौंप दिए जाएं.

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ईडी का दखल, उसकी पहली नजर में मिली इस बात पर आधारित है कि जुर्म से हुई कमाई को आरोपियों ने लॉन्ड्रिंग (अवैध धन को वैध बनाना) कर दिया है और गैर-कानूनी संपत्ति में बदल दिया है.

एजेंसी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि संवेदनशील दस्तावेज का इस्तेमाल सख्ती से जांच के लिए किया जाएगा और उन्हें बहुत गोपनीयता में रखा जाएगा. यह मामला, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है, सबरीमला मंदिर के उच्च सुरक्षा वाले स्ट्रांगरूम और पवित्र स्थान (श्रीकोविल) से सोने और चांदी की चोरी से जुड़ा है.

जांच धोखाधड़ी के दो खास मामलों पर फोकस है जो कथित तौर पर 2017-2019 के आसपास हुए थे. द्वारपालक (रक्षक देवता) की मूर्तियों से सोना गायब होना और मंदिर के दरवाजों के फ्रेम के लिए बनी सोने की परत का गलत इस्तेमाल. विजिलेंस की जांच में पता चला कि रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल किए गए सोने में बहुत ज्यादा अंतर था, और आरोप है कि बड़े अधिकारियों ने कीमती धातु को निकालकर उसकी जगह घटिया कॉपर प्लेट लगा दी.

मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ-साथ त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के पूर्व अध्यक्ष ए. पद्मकुमार और एन. वासु सहित कई प्रभावशाली लोग वर्तमान में जांच के दायरे में हैं. ईडी की यह समानान्तर जांच एक नए स्तर की जांच शुरू करती है, क्योंकि एजेंसी को अब मनी ट्रेल को ट्रैक करने, बेनामी ट्रांज़ैक्शन की पहचान करने और इसमें शामिल लोगों की संपत्ति अटैच करने का अधिकार मिल गया है.

हालांकि क्राइम ब्रांच के आईडी के नेतृत्व में राज्य की एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसकी धीमी प्रगति और हाई-प्रोफाइल नेताओं को बचाने के आरोपों के लिए इसे पब्लिक और पॉलिटिकल आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

हाल की इंटेलिजेंस और गवाहों के बयानों से मामले की गंभीरता और बढ़ गई है, और यह भी पता चला है कि इसके तार इंटरनेशनल एंटीक्विटी माफिया से जुड़े हैं. दावा किया गया है कि मंदिर से चुराई गई कुछ चीजों को शायद विदेश में स्मगल किया गया होगा.

कोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी झटका माना जा रहा है, जिसने कहा था कि इस स्टेज पर सेंट्रल जांच से चल रही पुलिस जांच का सीक्रेट स्वभाव खतरे में पड़ सकता है.

हालांकि, हजारों भक्तों और अलग-अलग हिंदू संगठनों के लिए, ईडी की एंट्री को एक ऐसे मामले में पारदर्शिता की ओर एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई है. ईडी एफआईआर के आधार पर नया केस दर्ज करने की तैयारी कर रहा है. वहीं देवस्वोम बोर्ड के कई बड़े अधिकारियों को अब कड़ी पूछताछ और संपत्ति जब्त करने की संभावना का सामना करना पड़ रहा है.

