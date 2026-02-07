ETV Bharat / bharat

दो-दो फ्लैट के बाद भी कुत्ते के लिए खरीदा नया घर, वजह जानकर कह उठेंगे-'मालिक हो तो ऐसा'

कोलकाता: बेजुबानों के प्रति प्यार की आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन कोलकाता से सामने आया यह मामला आपको हैरान कर देगा. एक डॉग लवर ने अपने पालतू कुत्ते के प्रति अपनी जिम्मेदारी और अटूट लगाव की मिसाल पेश करते हुए उसके लिए 1200 स्क्वायर फुट का एक पूरा फ्लैट ही खरीद लिया, जबकि उस परिवार के पास पहले से दो फ्लैट है.

क्यों खरीदना पड़ा फ्लैट?

बेहाला की निवासी मानसी दास और उनके पति के पास पहले से ही शहर में दो फ्लैट हैं, लेकिन उनके प्यारे जर्मन शेफर्ड, 'ब्रूनो' को लिफ्ट में जाने और सीढ़ियां चढ़ने से बहुत डर लगता है. इसलिए, मानसी और उनके पति ने सिर्फ ब्रूनो की सुविधा के लिए एक नया फ्लैट खरीदना पड़ा ताकि उसे कोई परेशानी न हो.

मानसी ने बताया कि जब उनके कुत्ते के पिछले पैर में चोट लग गई. करीब जब साढ़े तीन महीने का हुआ, तो गौर किया कि उसके पैर धीरे-धीरे टेढ़े हो रहे हैं. डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसका पैर अब पूरी तरह ठीक नहीं होगा. यह ऐसा ही रहेगा. मानसी ने बताया कि जिस फ्लैट में रहती थी वहां टाइल्स लगी थीं और उनके कुत्ते को परेशानी हो रही थी.

मानसी ने बताया कि समय बीतने के साथ उनके कुत्ते को चलने में काफी दिक्कत होने लगी. जिस फ्लैट में रहती थी, वहां लिफ्ट नहीं थी, जिसकी वजह से उसके लिए ऊपर-नीचे आना-जाना मुश्किल होता जा रहा था. उन्होंने बताया कि जोका (Joka) में भी एक फ्लैट है, लेकिन वहां भी यही समस्या होती. ब्रूनो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाता था. इसलिए, उसे ध्यान में रखते हुए ही नया फ्लैट खरीदने का फैसला किया.

