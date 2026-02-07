दो-दो फ्लैट के बाद भी कुत्ते के लिए खरीदा नया घर, वजह जानकर कह उठेंगे-'मालिक हो तो ऐसा'
आज जहां लोग मुश्किल वक्त में बेजुबानों को सड़कों पर छोड़ देते हैं, वहीं कोलकाता की मानसी दास की कहानी एक नई उम्मीद जगाती है.
Published : February 7, 2026 at 4:42 PM IST
कोलकाता: बेजुबानों के प्रति प्यार की आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन कोलकाता से सामने आया यह मामला आपको हैरान कर देगा. एक डॉग लवर ने अपने पालतू कुत्ते के प्रति अपनी जिम्मेदारी और अटूट लगाव की मिसाल पेश करते हुए उसके लिए 1200 स्क्वायर फुट का एक पूरा फ्लैट ही खरीद लिया, जबकि उस परिवार के पास पहले से दो फ्लैट है.
क्यों खरीदना पड़ा फ्लैट?
बेहाला की निवासी मानसी दास और उनके पति के पास पहले से ही शहर में दो फ्लैट हैं, लेकिन उनके प्यारे जर्मन शेफर्ड, 'ब्रूनो' को लिफ्ट में जाने और सीढ़ियां चढ़ने से बहुत डर लगता है. इसलिए, मानसी और उनके पति ने सिर्फ ब्रूनो की सुविधा के लिए एक नया फ्लैट खरीदना पड़ा ताकि उसे कोई परेशानी न हो.
मानसी ने बताया कि जब उनके कुत्ते के पिछले पैर में चोट लग गई. करीब जब साढ़े तीन महीने का हुआ, तो गौर किया कि उसके पैर धीरे-धीरे टेढ़े हो रहे हैं. डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसका पैर अब पूरी तरह ठीक नहीं होगा. यह ऐसा ही रहेगा. मानसी ने बताया कि जिस फ्लैट में रहती थी वहां टाइल्स लगी थीं और उनके कुत्ते को परेशानी हो रही थी.
मानसी ने बताया कि समय बीतने के साथ उनके कुत्ते को चलने में काफी दिक्कत होने लगी. जिस फ्लैट में रहती थी, वहां लिफ्ट नहीं थी, जिसकी वजह से उसके लिए ऊपर-नीचे आना-जाना मुश्किल होता जा रहा था. उन्होंने बताया कि जोका (Joka) में भी एक फ्लैट है, लेकिन वहां भी यही समस्या होती. ब्रूनो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाता था. इसलिए, उसे ध्यान में रखते हुए ही नया फ्लैट खरीदने का फैसला किया.
जिम्मेदारी निभाने की सलाह
कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KMC) की काउंसलर और एक्ट्रेस अनन्या बनर्जी ने डॉग लवर के लिए पॉडकास्ट लेकर आ रही हैं. अनन्या ने मैसेज दिया था "सिर्फ़ अपने कुत्ते से प्यार करना काफ़ी नहीं है, आपको उनके प्रति अपनी ज़िम्मेदारियां भी पूरी करनी होंगी." मानसी ने एक तरह से इस संदेश का पालन किया.
अनन्या बनर्जी की नई पहल की सराहना करते हुए मानसी ने कहा, "कोई भी पालतू जानवर घर लाने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें. जब आपका शौक खत्म हो जाए, तो कृपया उन्हें सड़कों पर लावारिस न छोड़ें. वे अपने भोजन के लिए खुद नहीं लड़ सकते."
क्या है अनन्या बनर्जी की नई पहल
अभिनेत्री अनन्या बनर्जी डॉग लवर्स (कुत्ता प्रेमियों) के साथ एक खास पॉडकास्ट लेकर आ रही हैं. इस पॉडकास्ट के हर एपिसोड में एक नए डॉग लवर को दिखाया जाएगा, जो अपने पालतू जानवरों को प्यार से पालने के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे. इसी तरह, जो लोग हर दिन सड़क पर रहने वाले कुत्तों (stray dogs) को खाना खिलाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, वे भी अनन्या बनर्जी के इस पॉडकास्ट 'कोलकाता'स पपीज' (Kolkata’s Puppies) में नजर आएंगे. इसमें डॉक्टर भी शामिल होंगे, जो कुत्तों के टीकाकरण से जुड़ी हर जरूरी जानकारी साझा करेंगे.
