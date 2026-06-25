ETV Bharat / bharat

कोलकाता गोदाम हादसा: मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हुई, पीड़ितों परिवारों को ₹10 लाख की आर्थिक मदद, कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक गिरफ्तार

कोलकाता: कोलकाता के तारातला इलाके में एक दिन पूर्व एक निर्माणाधीन गोदाम के ढह जाने से मरने वालों का आंकड़ा नौ हो गया है. वहीं 20 अन्य घायल हुए हैं.

इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है. साथ ही उन्होंने इस घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए 10-10 लाख रुपये और प्रत्येक घायल के लिए एक-एक लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक बचाए गए 29 लोगों में से नौ की मौत हो गई है. 20 घायलों में से एक की हालत बेहद नाजुक है और चार की हालत गंभीर है.

उन्होंने कहा कि पश्चिम कोलकाता के ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर गोदाम ढहने के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

इस बीच, कंस्ट्रक्शन कंपनी 'बेहेरा ब्रदर्स' के मालिक शंभूनाथ बेहेरा को रात भर की तलाशी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. घटना के बाद से ही कोलकाता पुलिस का खुफिया विभाग उसकी तलाश कर रहा था. पूरी तलाशी और रात भर चले ऑपरेशन के बाद, लालबाजार से आई जांच टीम ने उसे पकड़ लिया. इससे पहले, पुलिस ने मोहम्मद सैयद गुलजार (माना जा रहा है कि वह सुपरवाइजर है), साथ ही लेबर सप्लायर मोहम्मद अताउल और सुभाष चौधरी को भी गिरफ्तार किया था.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि लालबाजार के जासूसों ने बुधवार रात न्यू अलीपुर में बेहेरा ब्रदर्स के ऑफिस पर छापा मारा. आरोप है कि शंभूनाथ बेहेरा घटना के बाद से ही छिपा हुआ था. उसके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रैक करके, जांच करने वालों को पता चला कि वह तारातला इलाके में एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रह रहा था. हालांकि, शुरू में उसकी सही लोकेशन का पता लगाना मुश्किल था. इसके बाद, पुलिस ने कॉम्प्लेक्स की तलाशी शुरू कर दी. जांचकर्ताओं ने एक के बाद एक लगभग छह फ्लैटों की तलाशी ली.

आखिरकार, पता चला कि अपनी बेटी के फ्लैट में रहने के बजाय, शंभूनाथ बेहरा उसके ठीक सामने वाले फ्लैट में छिपा हुआ था. कहा जाता है कि वह फ्लैट उसके किसी दोस्त का था, जहां आखिरकार उसे ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने जांच के तहत शंभूनाथ बेहरा के दो ड्राइवरों से भी पूछताछ की है. ड्राइवरों के अनुसार, घटना के तुरंत बाद बेहेरा बहुत घबरा गए.

उन्होंने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन, वह डॉक्यूमेंट्स और कई जरूरी फाइलों से भरे दो बैग लेकर ऑफिस से जल्दी-जल्दी निकला था, उसके बाद उसका पता नहीं चला. पुलिस को शक है कि जांच से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स हटाने की कोशिश की गई होगी, इस मामले की अभी जांच की जा रही है.

जांच करने वाले जब्त किए गए डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डेटा के आधार पर यह भी जांच कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के काम में कोई लापरवाही हुई थी या नियमों का उल्लंघन हुआ था. बुधवार दोपहर को तारातला में 'बेहेरा ब्रदर्स' की बन रही फैक्ट्री की छत गिर गई थी, जिसमें कई मजदूर मलबे में दब गए थे.

वहीं खबर मिलते ही कोलकाता पुलिस, फायर सर्विस और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स मौके पर पहुंची, जिसके बाद फोर्ट विलियम से आर्मी की स्पेशल रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची. इसके बाद एक लंबा बचाव अभियान चला. शुरुआती पुलिस जांच से पता चलता है कि यह हादसा कंस्ट्रक्शन में बड़ी लापरवाही और कंक्रीट कास्टिंग में खराबी की वजह से हुआ होगा. कुछ जांचकर्ताओं का यह भी मानना ​​है कि तूफान और बारिश के कारण स्ट्रक्चर कमजोर हो गया था.