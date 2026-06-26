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कोलकाता गोदाम हादसा: मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 15, तीसरे दिन भी बचाव अभियान जारी

मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना भी शामिल है. मलबे को सावधानी से हटाया जा रहा है.

An NDRF member with a sniffer dog during a search and rescue operation, a day after the collapse of an under-construction warehouse in Taratala, Kolkata.
कोलकाता के तारातला में एक निर्माणाधीन गोदाम के गिरने के एक दिन बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक NDRF सदस्य एक स्निफर डॉग के साथ. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 26, 2026 at 1:53 PM IST

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कोलकाता: कोलकाता के तारातला इलाके में गोदाम गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 15 हो गई है. मलबे से दो व्यक्तियों को निकाला गया और उन्हें एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस अभी तक मृतकों की पहचान नहीं कर पाई है. बचाव दल को आशंका है कि मलबे के नीचे अभी भी कई और लोग फंसे हो सकते हैं. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "अभी यह कहना संभव नहीं है कि कोई और फंसा है या नहीं. एनडीआरएफ (NDRF) और सेना से अपडेट मिलने के बाद, मैं कोलकाता पुलिस को सूचित करूंगा."

अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि बुधवार को निर्माणाधीन गोदाम की छत अचानक गिरने के बाद से कुल 33 लोगों को बचाया गया और उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. कई मजदूर और स्टाफ सदस्य बड़े-बड़े कंक्रीट स्लैब, लोहे के बीम और कंस्ट्रक्शन मटीरियल के नीचे दब गए.

कोलकाता पुलिस, फायर सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स और एनडीआरएफ ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, और बाद में सेना भी इसमें शामिल हो गई. तब से, बचाव अभियान पूरी रात जारी रहा है और अत्याधुनिक उपकरण, खोजी कुत्ते, क्रेन और कटर को काम पर लगाया गया है. जिसे भी बचाया जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाने से पहले, वहीं बनाए गए एक अस्थायी चिकित्सा शिविर में फर्स्ट एड दिया जाता है.

अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि घायलों के इलाज के लिए डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम को अस्पताल में तैनात किया गया है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर की हालत गंभीर है. घटना के बाद जांच कोलकाता पुलिस के जासूसी विभाग को सौंप दी गई है और एक विशेष जांच दल (SIT) बनाया गया है.

गोदाम के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन से जुड़े कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए दो लोगों के खिलाफ पहले भी आपराधिक केस दर्ज थे."

निर्माण में लापरवाही, सुरक्षा मानकों का उल्लंघन और ड्यूटी में लापरवाही के आरोपों की भी जांच की जा रही है. पुलिस निर्माण से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स, परमिट और टेक्निकल पहलुओं की जांच कर रही है. इस बीच, साइट पर रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है. अधिकारियों को डर है कि अभी भी कोई नीचे फंसा हो सकता है, इसलिए बहुत सावधानी से मलबा हटाया जा रहा है.

हालांकि बारिश और खराब मौसम की वजह से कभी-कभी कोशिशों में रुकावट आई है, लेकिन ऑपरेशन रुका नहीं है. जिनकी पहचान अभी पता नहीं हुई है, उनकी पहचान करने के लिए पुलिस अलग-अलग पुलिस स्टेशनों से गुमशुदा लोगों की लिस्ट, फिंगरप्रिंट, फोटो और दूसरे डेटा से पता कर रही है.

अधिकारियों ने कहा है कि जब तक मलबा पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता और स्थिति का पूरी तरह से आकलन नहीं हो जाता, तब तक बचाव अभियान बंद नहीं होगा. इसके अलावा, अधिकारी ने कहा कि अगर लापरवाही या कानूनी नियमों का उल्लंघन इस मुसीबत का कारण साबित होता है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- कोलकाता गोदाम हादसा: मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हुई, पीड़ितों परिवारों को ₹10 लाख की आर्थिक मदद, कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक गिरफ्तार

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