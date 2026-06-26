ETV Bharat / bharat

कोलकाता गोदाम हादसा: मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 15, तीसरे दिन भी बचाव अभियान जारी

कोलकाता के तारातला में एक निर्माणाधीन गोदाम के गिरने के एक दिन बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक NDRF सदस्य एक स्निफर डॉग के साथ. ( IANS )

कोलकाता: कोलकाता के तारातला इलाके में गोदाम गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 15 हो गई है. मलबे से दो व्यक्तियों को निकाला गया और उन्हें एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस अभी तक मृतकों की पहचान नहीं कर पाई है. बचाव दल को आशंका है कि मलबे के नीचे अभी भी कई और लोग फंसे हो सकते हैं. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "अभी यह कहना संभव नहीं है कि कोई और फंसा है या नहीं. एनडीआरएफ (NDRF) और सेना से अपडेट मिलने के बाद, मैं कोलकाता पुलिस को सूचित करूंगा." अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि बुधवार को निर्माणाधीन गोदाम की छत अचानक गिरने के बाद से कुल 33 लोगों को बचाया गया और उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. कई मजदूर और स्टाफ सदस्य बड़े-बड़े कंक्रीट स्लैब, लोहे के बीम और कंस्ट्रक्शन मटीरियल के नीचे दब गए. कोलकाता पुलिस, फायर सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स और एनडीआरएफ ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, और बाद में सेना भी इसमें शामिल हो गई. तब से, बचाव अभियान पूरी रात जारी रहा है और अत्याधुनिक उपकरण, खोजी कुत्ते, क्रेन और कटर को काम पर लगाया गया है. जिसे भी बचाया जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाने से पहले, वहीं बनाए गए एक अस्थायी चिकित्सा शिविर में फर्स्ट एड दिया जाता है. अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि घायलों के इलाज के लिए डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम को अस्पताल में तैनात किया गया है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर की हालत गंभीर है. घटना के बाद जांच कोलकाता पुलिस के जासूसी विभाग को सौंप दी गई है और एक विशेष जांच दल (SIT) बनाया गया है.