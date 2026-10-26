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गर्ल फ्रेंड को किस करने की 'तालिबानी' सजा! लड़का, उसके दोस्त और पिता को निर्वस्त्र कर घुमाया

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

कोलकाता: कोलकाता में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है.यहां एक 18 साल के लड़के, उसके 19 साल के दोस्त और उसके पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई. उन्हें बंदूक की नोक पर निर्वस्त्र कर पूरे इलाके में घुमाया गया. लड़के की गलती यह थी कि वह अपनी एक मित्र का चुंबन ले रहा था. इस वारदात के बाद इलाके में भारी तनाव है. पुलिस ने लड़की के माता-पिता और मामा को गिरफ्तार कर लिया है.

यह घटना रविवार शाम दक्षिण कोलकाता के सरसुना थाना क्षेत्र के खुदीराम पल्ली इलाके में हुई. कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है."