गर्ल फ्रेंड को किस करने की 'तालिबानी' सजा! लड़का, उसके दोस्त और पिता को निर्वस्त्र कर घुमाया
कोलकाता पुलिस ने दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के आधार पर लड़की के माता-पिता और मामा को गिरफ्तार कर लिया.
Published : October 26, 2026 at 8:10 PM IST
कोलकाता: कोलकाता में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है.यहां एक 18 साल के लड़के, उसके 19 साल के दोस्त और उसके पिता के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई. उन्हें बंदूक की नोक पर निर्वस्त्र कर पूरे इलाके में घुमाया गया. लड़के की गलती यह थी कि वह अपनी एक मित्र का चुंबन ले रहा था. इस वारदात के बाद इलाके में भारी तनाव है. पुलिस ने लड़की के माता-पिता और मामा को गिरफ्तार कर लिया है.
यह घटना रविवार शाम दक्षिण कोलकाता के सरसुना थाना क्षेत्र के खुदीराम पल्ली इलाके में हुई. कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "मुख्य संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है."
पुलिस के मुताबिक, लड़का अपने दोस्त के साथ रविवार शाम सरसुना में नहर के पास मैदान में लड़की से मिलने गया था. बातचीत के दौरान 18 वर्षीय लड़के ने कथित तौर पर लड़की को किस कर लिया. लड़की के मामा के दोस्त ने यह देख लिया. उसने लड़की के माता-पिता व मामा को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद लड़की के माता-पिता और मामा मौके पर पहुंचे और दोनों लड़कों को जबरन खुदीराम पल्ली स्थित अपने घर ले गए.
आरोप है कि मामा ने अपने तीन-चार साथियों को भी वहां बुला लिया. घर के अंदर दोनों लड़कों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उन्हें गंभीर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी गई. पुलिस ने बताया कि स्थिति की जानकारी मिलने पर 18 वर्षीय लड़के के पिता तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन कथित तौर पर उनके साथ भी मारपीट की गई.
कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, "लड़के, उसके पिता और दोस्त को कथित तौर पर बंदूक की नोक पर बंधक बनाया गया और कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया. इसके बाद कथित तौर पर उन्हें घर के सामने सड़क पर निर्वस्त्र कर परेड कराने के लिए विवश किया गया."
दूसरे लड़के के पिता द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर सोमवार को सरसुना थाने में औपचारिक मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की कई कड़ी धाराएं लगाई हैं. एफआईआर में नामजद तीन मुख्य आरोपी लड़की के पिता, मामा और उसकी मां हैं. उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी संदिग्धों की तलाश जारी है.
फिलहाल, पुलिस इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जुटा रही है. पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण पूरा कर लिया गया है और जांचकर्ताओं ने उनके बयान दर्ज कर लिए हैं. उन्होंने बताया कि स्थानीय निवासियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं. हालांकि युवकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया था, लेकिन पुलिस को अभी तक मौके से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है. जांचकर्ता हथियार का पता लगाने के प्रयास में स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी जुटा रहे हैं.
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