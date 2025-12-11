ETV Bharat / bharat

शशि थरूर को D-litt की डिग्री देगी कोलकाता की सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी

सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी ने कांग्रेस सांसद और मशहूर लेखक शशि थरूर को D.Litt की डिग्री देने की घोषणा की है.

Kolkata St xavier's university to confer honourary D.litt on Shashi Tharoor
शशि थरूर को D-litt की डिग्री देगी कोलकाता की सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 11, 2025 at 5:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कांग्रेस सांसद और मशहूर लेखक शशि थरूर को D.Litt की डिग्री देगी. यूनिवर्सिटी का सातवां कॉन्वोकेशन सेरेमनी 21 फरवरी 2026 को होगा. डिग्री देने की सेरेमनी स्पेशल गेस्ट के साथ होगी. शशि थरूर को इस इवेंट में स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर D.Litt की डिग्री से सम्मानित किया जाएगा.

सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर जॉन फेलिक्स राज ने कहा, "हमने तय किया है कि इस साल यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम से सांसद डॉ शशि थरूर को ऑनरेरी D.Litt की डिग्री देगी. वह 2019 में यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन सेरेमनी में चीफ गेस्ट थे. डॉ थरूर यूनिवर्सिटी की प्रोग्रेस के बारे में हमसे रेगुलर कॉन्टैक्ट भी रखते हैं."

तिरुवनंतपुरम सीट को रिप्रेजेंट कर रहे तिरुवनंतपुरम
69 साल के थरूर 2009 से कांग्रेस सांसद के तौर पर तिरुवनंतपुरम सीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लंदन में पैदा होने के बावजूद, उन्होंने अपना बचपन मुंबई में बिताया. कोलकाता से भी उनका बहुत गहरा कनेक्शन है. उन्होंने 1969 से 1971 तक सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई की थी.

बाद में एक डिप्लोमैट, लेखक और पॉलिटिकल फिगर के तौर पर नाम कमाने के बाद भी, कोलकाता के लिए उनका लगाव कम नहीं हुआ. उनकी लिखने की प्रतिभा और कई भाषाओं में लिखने की कला ने उन्हें भारत और विदेश दोनों जगह बराबर इज्जत दिलाई है. इसी वजह से सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी इस साल उन्हें इस खास अवॉर्ड से सम्मानित कर रही है. कॉन्वोकेशन सेरेमनी में चीफ गेस्ट के तौर पर आर्टुरो सोसा भी शामिल होंगे, जो अभी रोम में सोसाइटी ऑफ जीसस के सुपीरियर जनरल हैं. गवर्नर सीवी आनंद बोस भी कॉन्वोकेशन में मौजूद रहेंगे.

बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में दीक्षांत समारोह
दीक्षांत समारोह न्यू टाउन के बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में होगा. यूनिवर्सिटी ने घोषणा की है कि इस साल कुल 1,050 स्टूडेंट्स को डिग्री मिलेगी, जिसमें 24 पीएचडी रिसर्चर शामिल हैं. यूनिवर्सिटी ने 2017 में सिर्फ 400 स्टूडेंट्स के साथ अपनी शुरुआत की थी. अब यह संख्या बढ़कर 4300 हो गई है.

अभी 20 अलग-अलग कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं. सिर्फ डिग्री देने तक ही सीमित नहीं, यूनिवर्सिटी तेजी से अपने एजुकेशनल दायरे को बढ़ा रही है. सेंट जेवियर्स का एक नर्सिंग स्कूल शुरू करने का प्लान है. इसके बाद एक मेडिकल कॉलेज बनाने की भी कोशिश की जा रही है. 10 एकड़ जमीन के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पहले ही एप्लीकेशन दी जा चुकी है. लेकिन, जमीन की मंजूरी अभी भी बाकी है.

वाइस-चांसलर जॉन फेलिक्स राज ने कहा कि सात साल पहले मुख्यमंत्री ने खुद यूनिवर्सिटी को एक नर्सिंग स्कूल खोलने का सुझाव दिया था, लेकिन उस समय अधूरी तैयारियों के कारण प्रोजेक्ट को लागू नहीं किया जा सका. अभी यह देखा जा रहा है कि राज्य के कई छात्र नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक जा रहे हैं.

ऐसे में राज्य में ही एक मॉडर्न नर्सिंग स्कूल बनाने से स्टूडेंट को कहीं और जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी. यूनिवर्सिटी के अधिकारी भी मेडिकल कॉलेज को लेकर उम्मीद लगाए हुए हैं. सेंट जेवियर्स के पुराने डॉक्टर भी इस कोशिश को बढ़ावा दे रहे हैं. वाइस-चांसलर ने उम्मीद जताई कि अगर जरूरी फंड और जमीन मिल जाती है, तो अगले दो साल में मेडिकल कॉलेज चालू हो सकता है.

यह भी पढ़ें- 'मिलावटी घी पर फैसला तत्कालीन चेयरमैन सुब्बारेड्डी का था', पूर्व TTD जनरल मैनेजर सुब्रह्मण्यम का खुलासा

TAGGED:

SHASHI THAROOR
ST XAVIERS UNIVERSITY
KOLKATA
WEST BENGAL
KOLKATA ST XAVIERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.