शशि थरूर को D-litt की डिग्री देगी कोलकाता की सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी

कोलकाता: सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कांग्रेस सांसद और मशहूर लेखक शशि थरूर को D.Litt की डिग्री देगी. यूनिवर्सिटी का सातवां कॉन्वोकेशन सेरेमनी 21 फरवरी 2026 को होगा. डिग्री देने की सेरेमनी स्पेशल गेस्ट के साथ होगी. शशि थरूर को इस इवेंट में स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर D.Litt की डिग्री से सम्मानित किया जाएगा.

सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर जॉन फेलिक्स राज ने कहा, "हमने तय किया है कि इस साल यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम से सांसद डॉ शशि थरूर को ऑनरेरी D.Litt की डिग्री देगी. वह 2019 में यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन सेरेमनी में चीफ गेस्ट थे. डॉ थरूर यूनिवर्सिटी की प्रोग्रेस के बारे में हमसे रेगुलर कॉन्टैक्ट भी रखते हैं."

तिरुवनंतपुरम सीट को रिप्रेजेंट कर रहे तिरुवनंतपुरम

69 साल के थरूर 2009 से कांग्रेस सांसद के तौर पर तिरुवनंतपुरम सीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लंदन में पैदा होने के बावजूद, उन्होंने अपना बचपन मुंबई में बिताया. कोलकाता से भी उनका बहुत गहरा कनेक्शन है. उन्होंने 1969 से 1971 तक सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई की थी.

बाद में एक डिप्लोमैट, लेखक और पॉलिटिकल फिगर के तौर पर नाम कमाने के बाद भी, कोलकाता के लिए उनका लगाव कम नहीं हुआ. उनकी लिखने की प्रतिभा और कई भाषाओं में लिखने की कला ने उन्हें भारत और विदेश दोनों जगह बराबर इज्जत दिलाई है. इसी वजह से सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी इस साल उन्हें इस खास अवॉर्ड से सम्मानित कर रही है. कॉन्वोकेशन सेरेमनी में चीफ गेस्ट के तौर पर आर्टुरो सोसा भी शामिल होंगे, जो अभी रोम में सोसाइटी ऑफ जीसस के सुपीरियर जनरल हैं. गवर्नर सीवी आनंद बोस भी कॉन्वोकेशन में मौजूद रहेंगे.

बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में दीक्षांत समारोह

दीक्षांत समारोह न्यू टाउन के बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में होगा. यूनिवर्सिटी ने घोषणा की है कि इस साल कुल 1,050 स्टूडेंट्स को डिग्री मिलेगी, जिसमें 24 पीएचडी रिसर्चर शामिल हैं. यूनिवर्सिटी ने 2017 में सिर्फ 400 स्टूडेंट्स के साथ अपनी शुरुआत की थी. अब यह संख्या बढ़कर 4300 हो गई है.