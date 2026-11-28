सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट में सुबह-सुबह बड़ा बवाल! नकाबपोश पुलिसकर्मियों की कार्रवाई से भड़के छात्र
छात्रों ने पुलिस पर मारपीट और फोन छीनने का आरोप लगाया है, वहीं प्रशासन ने इसे कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई बताया है.
Published : November 28, 2026 at 1:59 PM IST
कोलकाता: सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) एक बार फिर अशांति के दौर से गुजर रहा है. शनिवार सुबह कैंपस में पुलिस की कार्रवाई के बाद तनाव भड़क उठा. छात्रों के अनुसार, सुबह करीब 6:00 बजे 300 से अधिक पुलिसकर्मी कैंपस में दाखिल हुए, जिनमें से कई लोगों के चेहरे कपड़े से ढके हुए थे. पुलिस की निगरानी में अस्थायी धरना स्थल से सारा फर्नीचर और अन्य सामान हटा दिया गया.
छात्रों का दावा है कि यह सारा सामान संस्थान की ही संपत्ति है. इसके बावजूद, इस सामान को दो छोटे पिक-अप वैन में लादकर कैंपस से बाहर ले जाया गया. आरोप है कि जब छात्रों ने इस कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश की, तो उनके और पुलिस के बीच झड़प हो गई. खबरों के मुताबिक, कुछ छात्रों के साथ मारपीट की गई और बल प्रयोग किया गया, जबकि छात्राओं के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और धक्का-मुक्की की गई.
कुछ छात्रों ने यह भी दावा किया कि जब उन्होंने इस घटना की तस्वीरें या वीडियो बनाने की कोशिश की, तो उनके मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया गया. एक छात्र ने कहा, "उन्होंने हमारे फोन तक छीनने की कोशिश की. यह हमला बिना किसी उकसावे के किया गया."
छात्रों ने आगे आरोप लगाया कि सुबह 7:30 बजे तक पूरे कैंपस में पुलिस तैनात रही. उनका दावा है कि उन्हें अपने हॉस्टल से मुख्य द्वार की ओर जाने से रोका गया और उन्हें कैंपस से बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस की मौजूदगी के कारण वे आपस में बातचीत या संपर्क भी नहीं कर पा रहे थे.
इस बीच, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) प्रशासन ने इस घटना को लेकर एक बयान जारी किया है. उनका दावा है कि छात्रों का एक वर्ग पिछले एक महीने से अधिक समय से कैंपस में अवैध रूप से धरना दे रहा था. अदालत के हस्तक्षेप के बाद और कोलकाता पुलिस की मदद से इस अनधिकृत ढांचे को हटा दिया गया है.
प्रशासन ने आगे आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आड़ में कैंपस के भीतर कई तरह की गतिविधियां हो रही थीं- जिनमें आग जलाना, तेज आवाज में संगीत बजाना, दिन भर और देर रात तक पार्टियां करना, कर्मचारियों और शिक्षकों को डराने के लिए बाहरी लोगों को कैंपस में लाना, और शराब व नशीले पदार्थों का सेवन करना शामिल है. ऐसी ही घटनाओं को देखते हुए धरना स्थल को हटाया गया है.
गौरतलब है कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर SRFTI में 27 सितंबर से गतिरोध बना हुआ है. प्रदर्शनकारी छात्रों और प्रशासन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एक विशेष निर्देश जारी कर 11 दिसंबर तक शैक्षणिक गतिविधियों को निलंबित कर दिया है. इस बीच, शनिवार तड़के हुई पुलिस कार्रवाई ने कैंपस में नए सिरे से तनाव पैदा कर दिया है.
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