ETV Bharat / bharat

सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट में सुबह-सुबह बड़ा बवाल! नकाबपोश पुलिसकर्मियों की कार्रवाई से भड़के छात्र

सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कैंपस में बने अस्थायी धरना स्थल से फर्नीचर हटाते समय पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई. ( ETV Bharat )

कोलकाता: सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) एक बार फिर अशांति के दौर से गुजर रहा है. शनिवार सुबह कैंपस में पुलिस की कार्रवाई के बाद तनाव भड़क उठा. छात्रों के अनुसार, सुबह करीब 6:00 बजे 300 से अधिक पुलिसकर्मी कैंपस में दाखिल हुए, जिनमें से कई लोगों के चेहरे कपड़े से ढके हुए थे. पुलिस की निगरानी में अस्थायी धरना स्थल से सारा फर्नीचर और अन्य सामान हटा दिया गया.

छात्रों का दावा है कि यह सारा सामान संस्थान की ही संपत्ति है. इसके बावजूद, इस सामान को दो छोटे पिक-अप वैन में लादकर कैंपस से बाहर ले जाया गया. आरोप है कि जब छात्रों ने इस कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश की, तो उनके और पुलिस के बीच झड़प हो गई. खबरों के मुताबिक, कुछ छात्रों के साथ मारपीट की गई और बल प्रयोग किया गया, जबकि छात्राओं के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और धक्का-मुक्की की गई.