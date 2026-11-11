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असम में बड़ा ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी कोलकाता -सैरांग एक्सप्रेस, कई यात्री घायल, राहत बचाव अभियान जारी

असम में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया. कोलकाता -सैरांग एक्सप्रेस पटरी से उतर गई. हादसे में कई यात्री घायल हो गए.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2026 at 8:30 AM IST

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गुवाहाटी: असम के डिगारु में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया. कोलकाता -सैरांग एक्सप्रेस पटरी से उतर गई. हादसे में कई यात्री घायल हो गए. मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है.

रेलवे प्रवक्ता के अनुसार असम के डिगारु कोलकाता -सैरांग एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. ट्रेन के इंजन समेत 7 डिब्बे पटरी से उतर गए. मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है. हादसे में कई यात्री घायल हो गए. ट्रेन मिजोरम से कोलकाता जा रही थी.

अपडेट जारी है...

TAGGED:

KOLKATA SAIRANG EXPRESS DERAILS
RESCUE OPERATIONS UNDERWAY
कोलकाता सैरांग एक्सप्रेस हादसा
असम में पटरी से उतरी ट्रेन

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