असम में बड़ा ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी कोलकाता -सैरांग एक्सप्रेस, कई यात्री घायल, राहत बचाव अभियान जारी
असम में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया. कोलकाता -सैरांग एक्सप्रेस पटरी से उतर गई. हादसे में कई यात्री घायल हो गए.
Published : November 11, 2026 at 8:30 AM IST
गुवाहाटी: असम के डिगारु में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया. कोलकाता -सैरांग एक्सप्रेस पटरी से उतर गई. हादसे में कई यात्री घायल हो गए. मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है.
रेलवे प्रवक्ता के अनुसार असम के डिगारु कोलकाता -सैरांग एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. ट्रेन के इंजन समेत 7 डिब्बे पटरी से उतर गए. मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है. हादसे में कई यात्री घायल हो गए. ट्रेन मिजोरम से कोलकाता जा रही थी.
Guwahati, Assam: Six coaches of a passenger train derailed at Digaru railway station in Assam's Kamrup (Metro) district Kapinjal Kishore Sharma, CPRO of Northeast Frontier Railway, told ANI over the phone that there is no report of any casualties so far. "Six coaches of the Kolkata-Sairang express have derailed at Digaru railway station at around 6:54 a.m. today. So far, no casualties have been reported. Our senior officials have rushed to the spot," Kapinjal Kishore Sharma said. More details are awaited— ANI (@ANI) November 11, 2026
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