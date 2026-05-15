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आरजी कर रेप-मर्डर केस पर शुभेंदु अधिकारी की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर समेत 3 IPS सस्पेंड

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी शुक्रवार, 15 मई, 2026 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के नबन्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. ( PTI )

कोलकाताः आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार ने तीन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सरकार ने विनीत गोयल, अभिषेक गुप्ता और इंदिरा मुखर्जी को निलंबित कर दिया है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को यह घोषणा की.

आरजी कर घटना में कोलकाता पुलिस की भूमिका को लेकर शुरुआत से ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे. विशेष रूप से, कोलकाता पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर विनीत गोयल, डीसी (नॉर्थ) अभिषेक गुप्ता और डीसी (सेंट्रल) इंदिरा मुखर्जी के खिलाफ लोगों का आक्रोश था. मुख्यमंत्री ने अब इन तीनों आईपीएस अधिकारियों के निलंबन की घोषणा की है, जिसके बाद विभागीय जांच की जाएगी.

शुक्रवार को नबन्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह सख्त फैसला पीड़ित परिवार को अवैध रूप से वित्तीय मुआवजा देने के प्रयासों, स्थिति को गलत तरीके से संभालने और पत्रकारों की मौजूदगी में प्रभारी अधिकारियों द्वारा दिखाए गए अनुचित व्यवहार के कारण लिया गया है. प्रशासन ने यह कदम मुख्य सचिव और गृह सचिव द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों के आधार पर उठाया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सीबीआई अपराध की अपनी मुख्य जांच जारी रखेगी, जबकि राज्य सरकार प्रशासनिक कर्तव्यों में लापरवाही के लिए तीनों अधिकारियों के खिलाफ अलग से विभागीय जांच शुरू करेगी.

बता दें कि 9 अगस्त, 2024 को सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर एक मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार और बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.

आरजी कर घटना के अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य की जेलों की दयनीय स्थिति पर भी चिंता जताई. गुरुवार शाम को कोलकाता पुलिस, जेल सुधार सेवा विभाग और अग्निशमन विभाग (फायर डिपार्टमेंट) की एक संयुक्त टीम ने मुख्य सचिव और गृह सचिव की सीधी देखरेख में प्रेसीडेंसी जेल में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया. डीजी (जेल) रमेश बाबू के नेतृत्व में लगभग चार घंटे तक चले इस ऑपरेशन के दौरान जेल परिसर के भीतर से कुल 23 मोबाइल फोन बरामद किए गए.