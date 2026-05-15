आरजी कर रेप-मर्डर केस पर शुभेंदु अधिकारी की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर समेत 3 IPS सस्पेंड
राज्य सरकार ने आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या के अलावा राज्य की जेलों में भ्रष्टाचार मामलों में सख्त कार्रवाई की है.
Published : May 15, 2026 at 5:42 PM IST
कोलकाताः आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार ने तीन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सरकार ने विनीत गोयल, अभिषेक गुप्ता और इंदिरा मुखर्जी को निलंबित कर दिया है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को यह घोषणा की.
आरजी कर घटना में कोलकाता पुलिस की भूमिका को लेकर शुरुआत से ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे. विशेष रूप से, कोलकाता पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर विनीत गोयल, डीसी (नॉर्थ) अभिषेक गुप्ता और डीसी (सेंट्रल) इंदिरा मुखर्जी के खिलाफ लोगों का आक्रोश था. मुख्यमंत्री ने अब इन तीनों आईपीएस अधिकारियों के निलंबन की घोषणा की है, जिसके बाद विभागीय जांच की जाएगी.
शुक्रवार को नबन्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह सख्त फैसला पीड़ित परिवार को अवैध रूप से वित्तीय मुआवजा देने के प्रयासों, स्थिति को गलत तरीके से संभालने और पत्रकारों की मौजूदगी में प्रभारी अधिकारियों द्वारा दिखाए गए अनुचित व्यवहार के कारण लिया गया है. प्रशासन ने यह कदम मुख्य सचिव और गृह सचिव द्वारा सौंपी गई रिपोर्टों के आधार पर उठाया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सीबीआई अपराध की अपनी मुख्य जांच जारी रखेगी, जबकि राज्य सरकार प्रशासनिक कर्तव्यों में लापरवाही के लिए तीनों अधिकारियों के खिलाफ अलग से विभागीय जांच शुरू करेगी.
बता दें कि 9 अगस्त, 2024 को सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर एक मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार और बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.
आरजी कर घटना के अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य की जेलों की दयनीय स्थिति पर भी चिंता जताई. गुरुवार शाम को कोलकाता पुलिस, जेल सुधार सेवा विभाग और अग्निशमन विभाग (फायर डिपार्टमेंट) की एक संयुक्त टीम ने मुख्य सचिव और गृह सचिव की सीधी देखरेख में प्रेसीडेंसी जेल में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया. डीजी (जेल) रमेश बाबू के नेतृत्व में लगभग चार घंटे तक चले इस ऑपरेशन के दौरान जेल परिसर के भीतर से कुल 23 मोबाइल फोन बरामद किए गए.
इस घटना में गंभीर लापरवाही का हवाला देते हुए, मुख्यमंत्री ने प्रेसीडेंसी सुधार गृह के अधीक्षक (सुपरिटेंडेंट) एन. कुजूर और इसके मुख्य नियंत्रक (चीफ कंट्रोलर) दीप्त घोराई को तत्काल निलंबित करने की घोषणा की, साथ ही यह भी कहा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. ये फोन जेल के अंदर कैसे पहुंचे, इसकी जांच की जिम्मेदारी सीआईडी (CID) को सौंप दी गई है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संदेशखाली मुद्दे का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि शेख शाहजहां जैसे कुख्यात अपराधी जेल की सलाखों के पीछे से भी अपना नेटवर्क चला रहे थे. सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे कैदियों को सामान्य बैरक से अलग आइसोलेशन सेल में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है.
उन्होंने आगे कहा कि ऐसी ही शिकायतें न केवल प्रेसीडेंसी जेल बल्कि दमदम और बहरामपुर सेंट्रल जेल से भी मिली थीं. शुक्रवार दोपहर से प्रभावी रूप से, राज्य सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत राज्य के सभी सुधार गृहों (जेलों) में मोबाइल फोन और किसी भी अन्य प्रतिबंधित सामग्री के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.
इसे भी पढ़ेंः
- RG Kar मर्डर केस: एक साल बाद भी न्याय को भटक रहा पीड़ित परिवार, मां ने ली शपथ
- आरजी कर केस: दोषी संजय रॉय ने की बरी करने की अपील, हाईकोर्ट ने स्वीकार की याचिका
- आर जी कर रेप-मर्डर केस: संजय रॉय को मौत की सजा दी जाए या नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट में 27 जनवरी को होगी सुनवाई
- आरजी कर रेप-मर्डर केस में CBI ने कोलकाता के 11 पुलिसकर्मियों को तलब किया