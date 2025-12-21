क्या आप भी बिना धोए खाते हैं सब्जियां? कोलकाता की इस घटना से सबक लेना है जरूरी
डॉक्टरों ने सर्जरी कर 52 वर्षीय महिला के दिल से परजीवी को सफलतापूर्वक निकाल कर उसे मौत के मुंह से बचा लिया.
Published : December 21, 2025 at 7:03 PM IST
कोलकाताः पश्चिम बंगाला में एक बुजुर्ग महिला के दिल के अंदर एक परजीवी (पैरासाइट) के रहने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. कोलकाता के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने सर्जरी के जरिए 52 वर्षीय महिला के दिल से इस परजीवी को सफलतापूर्वक निकाल कर उसे मौत के मुंह से बचा लिया.
अस्पताल के कार्डियक सर्जन डॉ. सौम्य गुहा ने बताया, "यह 'कार्डियक हाइड्रैटिड सिस्ट' का एक बेहद दुर्लभ और जानलेवा मामला था, जो एक प्रकार का परजीवी संक्रमण है. अगर समय पर सर्जरी नहीं होती, तो महिला की किसी भी पल मौत हो सकती थी."
महिला में क्या लक्ष्ण मिले
अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, 52 वर्षीय उस महिला को सांस लेने में हल्की तकलीफ और कभी-कभी घबराहट महसूस होती थी. शुरुआत में उन्होंने इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया. समय बीतने के साथ स्थिति और बिगड़ती गई. चंद कदम चलने पर ही सांस चढ़ने लगती और सीढ़ियां चढ़ते समय चक्कर आने लगते थे. कभी-कभी तो उनकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा भी छा जाता था.
कैसे पता चला बीमारी का
परिजनों ने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन बीमारी की असली वजह का पता नहीं चल सका. अंत में, एक अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ के संदेह पर उनके शरीर की विस्तृत जांच की गई. रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर भी दंग रह गए.
रिपोर्ट से पता चला कि महिला के दिल की दोनों पंपिंग चैंबरों के बीच की दीवार (इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम) में गहराई तक एक बड़ा सिस्ट (गांठ) बना हुआ था. उस सिस्ट के अंदर कई छोटी 'डॉटर सिस्ट' भी थीं, जो इस बात का संकेत थीं कि परजीवी अंदर ही अंदर अपनी संख्या बढ़ा रहा था.
जानलेवा स्थिति
खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ था. वह सिस्ट दिल की संरचना को बिगाड़ रही थी और रक्त प्रवाह में रुकावट डाल रही थी. इसके अलावा, मरीज को बार-बार 'वेंट्रिकुलर टैचीकार्डिया' (एक गंभीर हृदय गति की समस्या) हो रही थी. डॉक्टरों को डर था कि सिस्ट से एक भी बूंद तरल पदार्थ अगर खून में मिल जाता, तो यह जानलेवा 'एनाफिलेक्सिस' (गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया) का कारण बन सकता था.
जटिल सर्जरी
इसके बाद मरीज को अलीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कार्डियक सर्जन सौम्य गुहा के नेतृत्व में एक जटिल सर्जरी की गई. इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती दिल की महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं और बिजली के तंत्रिका तंतुओं के ठीक बगल में स्थित सिस्ट को सटीकता से निकालना था. एक लंबी और सावधानीपूर्वक प्रक्रिया के जरिए, छोटी 'डॉटर सिस्ट' को एक-एक करके बाहर निकाला गया.
सर्जरी के बाद, मरीज धीरे-धीरे ठीक हो गई. वह अस्पताल से घर लौट आई, और जानलेवा अनियमित हृदय गति की समस्या समाप्त हो गई. महीनों बाद, अब वह अधेड़ उम्र की महिला सामान्य रूप से सांस ले पा रही है और चल-फिर सकती है.
क्यों होती है यह बीमारी?
कार्डियक सर्जन सौम्य गुहा ने बताया, "यह बीमारी आमतौर पर कुत्तों में पाई जाती है. लेकिन कभी-कभी, सब्जियों को खाने से पहले ठीक से न धोने के कारण भी यह संक्रमण हो सकता है. हालांकि, इतना ही नहीं, यह अक्सर मानव शरीर के अन्य अंगों को अधिक प्रभावित करता हुआ देखा गया है."
उन्होंने आगे कहा, "इंसानों के हृदय में 'सिस्टिक हाइड्रैटिड' बीमारी होने का मामला बेहद दुर्लभ है. यह केवल 0.5 से 3 प्रतिशत मामलों में ही होता है. दिल के इस खास हिस्से (जहाँ महिला को संक्रमण था) में संक्रमण तो और भी कम मरीजों में देखा जाता है. पिछले कुछ दशकों में पूरे देश में इस तरह के मामलों की संख्या बहुत ही कम है."
