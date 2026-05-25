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...तो क्या ममता के भतीजे के घर पर चलने वाला है बुलडोजर? अचानक पहुंची कोलकाता पुलिस

कोलकाता नगर निगम के अवैध निर्माण नोटिस के बाद कोलकाता पुलिस की एक विशेष टीम अचानक टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची.

Abhishek Banerjee
अभिषेक बनर्जी. (File) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 7:04 PM IST

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कोलकाताः विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सोमवार को कोलकाता के राजनीतिक गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कोलकाता पुलिस की एक विशेष टीम अचानक अभिषेक बनर्जी के हरीश मुखर्जी रोड स्थित आलीशान आवास 'शांतिनिकेतन' पहुंच गई.

हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस के आने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और हालिया घटनाक्रमों को जोड़कर देखें तो राज्य में एक बड़े 'खेले' की सुगबुगाहट तेज हो गई है. सूत्रों का दावा है कि पुलिस की यह अचानक हुई कार्रवाई कोलकाता नगर निगम (KMC) द्वारा जारी किए गए अवैध निर्माण के नोटिस से जुड़ी हुई हो सकती है.

सादे कपड़ों में आई थी पुलिस

सोमवार को हुई इस अचानक कार्रवाई के दौरान 'शांतिनिकेतन' के बाहर और भीतर भारी हलचल देखी गई. बताया जाता है कि पुलिस के कुछ सदस्य वर्दी में थे, जबकि कुछ सादे कपड़ों में थे. न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिख रहा है कि पुलिस अधिकारी सफेद वाहनों के पास खड़े हैं, मीडिया उन्हें घेरे हुए है. अधिकारी वाहनों में बैठते और निकलते दिख रहे हैं. चश्मदीदों के मुताबिक, कार्रवाई के थोड़ी देर बाद पुलिसकर्मी घर के अंदर से एक मॉनिटर बाहर ले जाते हुए दिखे, जिसे 'कोलकाता पुलिस' लिखी हुई एक सफेद गाड़ी में लोड किया गया.

पुलिस के जाने के तुरंत बाद घर के गैरेज एरिया से 'लीप्स एंड बाउंड्स' (Leaps and Bounds) कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड एक गाड़ी बाहर निकलती देखी गई. बता दें कि अभिषेक बनर्जी का यह आवास भी इसी कंपनी के नाम पर पंजीकृत है.

नगर निगम का एक्शन

सुरक्षा हटते ही कोलकाता नगर निगम ने सक्रियता दिखाते हुए अभिषेक के दोनों आवासों पर अवैध निर्माण (अनाधिकृत निर्माण) का आरोप लगाते हुए नोटिस थमा दिया था. नगर निगम के अवैध निर्माण वाले मामले पर पुलिस खुद उनके घर जाकर मुआयना कर चुकी है. डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कथित तौर पर नगर निगम से 10 दिन का समय मांगा है. इस बीच पुलिस के पहुंचने से यह कयास लगाये जाने लगा कि अभिषेक के घर के अवैध हिस्से को जल्द ही ढहाया जा सकता है.

सुरक्षा में कटौती

2026 के विधानसभा चुनाव नतीजों की घोषणा के तुरंत बाद, अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर तैनात अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा को हटा लिया गया था. इसके अलावा, पुलिस ने उनके घर पर लगे अत्याधुनिक सुरक्षा स्कैनर भी हटा दिए. इन घटनाओं के कुछ ही दिनों के भीतर, उनकी 'जेड-प्लस' (Z-Plus) सुरक्षा श्रेणी भी वापस ले ली गई. कैमैक स्ट्रीट स्थित उनके आवास से भी अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को हटा दिया गया.

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